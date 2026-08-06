UOB เดินหน้าขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายกับ Allianz Global Investors
News provided byUOB
06 Aug, 2026, 10:15 CST
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงการลงทุน และเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยการให้คำปรึกษาของ UOB สำหรับลูกค้าทั่วอาเซียน
สิงคโปร์, 6 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- UOB Group ได้บรรลุข้อตกลงให้ Allianz Global Investors (AGI) เข้าซื้อกิจการ UOB Asset Management (UOBAM) โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมธุรกิจของ UOBAM ใน 8 ตลาดเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว UOB และ AGI จะจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายในระยะยาว ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของ UOB ในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งแบบสถาปัตยกรรมเปิด ขยายทางเลือกด้านโซลูชันการลงทุนสำหรับลูกค้า และตอกย้ำแนวทางการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของธนาคาร เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและรักษาความมั่งคั่งได้ในระยะยาว
ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ UOB จะร่วมมือกับ AGI ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และโซลูชันการลงทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับฐานลูกค้ากว่า 8 ล้านรายทั่วภูมิภาค ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากกลยุทธ์สถาปัตยกรรมเปิดของ UOB ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงศักยภาพด้านการลงทุนจากผู้จัดการกองทุนที่หลากหลาย ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์ระยะยาวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตด้านธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของ UOB ด้วยการเพิ่มทางเลือกและนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการลงทุน ช่วงชีวิต และเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในทุกตลาดที่มีผลบังคับใช้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 โดย UOBAM และ AGI มุ่งมั่นที่จะสร้างความต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน ภายใต้ข้อตกลงนี้ พนักงาน UOBAM ทั้ง 500 คนทั่วภูมิภาคจะย้ายไปสังกัด AGI ซึ่งให้คำมั่นว่าจะคงการจ้างงานของพนักงานทั้งหมดไว้ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลกที่ใหญ่ยิ่งขึ้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ การดำเนินงานของ UOBAM จะยังคงเป็นไปตามปกติ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึง ลงทุน และขายคืนกองทุนของ UOBAM ได้ตามปกติ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ
หากไม่รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการทำธุรกรรม ธุรกรรมนี้ซึ่งมีมูลค่า 555 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ คาดว่าจะสร้างกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 330 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ของกลุ่มประมาณ 14 จุดพื้นฐาน ธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของกลุ่มในการดำเนินตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยการปลดล็อกมูลค่าจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ พร้อมรักษาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผ่านความร่วมมือระยะยาว จะช่วยให้กลุ่มมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ขับเคลื่อนการเติบโตของผลประกอบการอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
UOBAM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ UOB Group มานาน 40 ปี ได้เติบโตจนเป็นธุรกิจบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาค โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมทั่วเอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่าประมาณ 42,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ จากงบดุลรวมเสมือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ UOBAM และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสัดส่วนการถือหุ้นที่จำหน่ายมีมูลค่า 223 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
"Wee Ee Cheong รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOB กล่าวว่า "UOB ให้บริการลูกค้ามากกว่า 8 ล้านรายทั่วอาเซียน ซึ่งมีความต้องการด้านการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เรามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านบริหารความมั่งคั่งได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้าของ UOB เข้ากับศักยภาพด้านการลงทุนของ Allianz Global Investors เราจึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความมั่งคั่งในระยะยาวของพวกเขา ทั้งยังช่วยให้เราสามารถเร่งการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง พร้อมเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ การรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าและการดูแลพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานของ UOBAM สำหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ในการร่วมกันสร้างธุรกิจบริหารสินทรัพย์ระดับภูมิภาคที่ได้รับความไว้วางใจ"
Tobias Pross ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Allianz Global Investors กล่าวว่า "ธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตของ Allianz Global Investors ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การผสานความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UOB Asset Management เข้ากับแพลตฟอร์มการลงทุนเชิงรุกระดับโลกของเรา จะช่วยสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุที่สร้างสรรค์และหลากหลายยิ่งขึ้น ที่สำคัญ การประกาศในวันนี้ยังเป็นการจัดตั้งความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายระยะยาวระหว่าง Allianz Global Investors กับ UOB ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับล้านรายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะร่วมกันยกระดับและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการผสานจุดแข็งที่เกื้อหนุนกันและการขยายการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น"
เกี่ยวกับ UOB
UOB เป็นธนาคารชั้นนำของเอเชียที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยดำเนินธุรกิจผ่านสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ รวมถึงบริษัทย่อยด้านธนาคารในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ปัจจุบัน UOB มีเครือข่ายสาขาและสำนักงานราว 430 แห่ง ครอบคลุม 19 ตลาดทั่วโลก
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2478 UOB ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากการขยายธุรกิจตามธรรมชาติและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์หลายครั้ง ปัจจุบัน UOB ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของโลก โดยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ Aa1 จาก Moody's Investors Service และอันดับ AA- จากทั้ง S&P Global Ratings และ Fitch Ratings
ตลอดระยะเวลากว่า 9 ทศวรรษที่ UOB ยึดมั่นในแนวทางที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยรักษาความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า UOB มุ่งมั่นสร้างอนาคตของอาเซียน เพื่อผู้คนและภาคธุรกิจในภูมิภาค รวมถึงเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับโลก
ธนาคารเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ากับโอกาสทั่วทั้งภูมิภาคผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งและครอบคลุม พร้อมใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาประสบการณ์รวมถึงโซลูชันด้านการธนาคารที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการและความชื่นชอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้าแต่ละราย UOB ยังมุ่งมั่นช่วยให้ภาคธุรกิจสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดย UOB เชื่อมั่นในการดำเนินบทบาทในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ และยังคงสนับสนุนด้านการศึกษา เด็ก และศิลปะอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
เกี่ยวกับ Allianz Global Investors
Allianz Global Investors เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เชิงรุกชั้นนำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 700 คน ประจำอยู่ในสำนักงาน 22 แห่งทั่วโลก และบริหารสินทรัพย์รวมมูลค่า 653,000 ล้านยูโร บริษัทเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งโอกาส และมุ่งมั่นที่จะร่วมกำหนดอนาคตของการลงทุนให้แก่ลูกค้าทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือมีเป้าหมายการลงทุนแบบใด ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการแสวงหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ Allianz Global Investors มุ่งสร้างคุณค่าที่มากกว่าการสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีอ้างอิงโดยบริหารสินทรัพย์ของลูกค้าให้ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาโซลูชันที่อาศัยศักยภาพจากทั้งตลาดทุนและตลาดการลงทุนภาคเอกชน การให้ความสำคัญกับการปกป้องและเพิ่มพูนมูลค่าสินทรัพย์ของลูกค้า ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจ โดยมีรากฐานจากความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร หมายถึงสินทรัพย์หรือพอร์ตหลักทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งบริษัทในเครือ Allianz Global Investors มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าในการตัดสินใจด้านการบริหารการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุนตามดุลยพินิจ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตรงหรือผ่านผู้จัดการกองทุนช่วง (ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ของ Allianz Global Investors ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Voya IM ในฐานะผู้จัดการกองทุนช่วงตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ ไม่รวมสินทรัพย์ที่บริษัทในเครือ Allianz Global Investors รับผิดชอบเฉพาะด้านการให้บริการด้านงานธุรการเท่านั้น โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารดังกล่าวครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ของลูกค้าภายนอกและสินทรัพย์ของ Allianz Group เอง
SOURCE UOB
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