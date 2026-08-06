UOB เดินหน้าขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายกับ Allianz Global Investors

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UOB

06 Aug, 2026, 10:15 CST

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงการลงทุน และเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริการบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยการให้คำปรึกษาของ UOB สำหรับลูกค้าทั่วอาเซียน

สิงคโปร์, 6 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- UOB Group ได้บรรลุข้อตกลงให้ Allianz Global Investors (AGI) เข้าซื้อกิจการ UOB Asset Management (UOBAM) โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมธุรกิจของ UOBAM ใน 8 ตลาดเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว UOB และ AGI จะจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายในระยะยาว ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของ UOB ในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งแบบสถาปัตยกรรมเปิด ขยายทางเลือกด้านโซลูชันการลงทุนสำหรับลูกค้า และตอกย้ำแนวทางการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของธนาคาร เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและรักษาความมั่งคั่งได้ในระยะยาว

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นาย Leong Yung Chee (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ UOB และนาย Tobias Pross ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Allianz Global Investors ในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
นาย Leong Yung Chee (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ UOB และนาย Tobias Pross ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Allianz Global Investors ในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย

ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ UOB จะร่วมมือกับ AGI ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และโซลูชันการลงทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับฐานลูกค้ากว่า 8 ล้านรายทั่วภูมิภาค ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากกลยุทธ์สถาปัตยกรรมเปิดของ UOB ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงศักยภาพด้านการลงทุนจากผู้จัดการกองทุนที่หลากหลาย ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และผลลัพธ์ระยะยาวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตด้านธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของ UOB ด้วยการเพิ่มทางเลือกและนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการลงทุน ช่วงชีวิต และเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในทุกตลาดที่มีผลบังคับใช้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 โดย UOBAM และ AGI มุ่งมั่นที่จะสร้างความต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน ภายใต้ข้อตกลงนี้ พนักงาน UOBAM ทั้ง 500 คนทั่วภูมิภาคจะย้ายไปสังกัด AGI ซึ่งให้คำมั่นว่าจะคงการจ้างงานของพนักงานทั้งหมดไว้ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลกที่ใหญ่ยิ่งขึ้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ การดำเนินงานของ UOBAM จะยังคงเป็นไปตามปกติ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึง ลงทุน และขายคืนกองทุนของ UOBAM ได้ตามปกติ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ

หากไม่รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการทำธุรกรรม ธุรกรรมนี้ซึ่งมีมูลค่า 555 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ คาดว่าจะสร้างกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 330 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ของกลุ่มประมาณ 14 จุดพื้นฐาน ธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของกลุ่มในการดำเนินตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยการปลดล็อกมูลค่าจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ พร้อมรักษาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผ่านความร่วมมือระยะยาว จะช่วยให้กลุ่มมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ขับเคลื่อนการเติบโตของผลประกอบการอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

UOBAM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ UOB Group มานาน 40 ปี ได้เติบโตจนเป็นธุรกิจบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาค โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมทั่วเอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่าประมาณ 42,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ จากงบดุลรวมเสมือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ UOBAM และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสัดส่วนการถือหุ้นที่จำหน่ายมีมูลค่า 223 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

"Wee Ee Cheong รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOB กล่าวว่า "UOB ให้บริการลูกค้ามากกว่า 8 ล้านรายทั่วอาเซียน ซึ่งมีความต้องการด้านการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เรามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านบริหารความมั่งคั่งได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้าของ UOB เข้ากับศักยภาพด้านการลงทุนของ Allianz Global Investors เราจึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความมั่งคั่งในระยะยาวของพวกเขา ทั้งยังช่วยให้เราสามารถเร่งการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง พร้อมเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ การรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าและการดูแลพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานของ UOBAM สำหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ในการร่วมกันสร้างธุรกิจบริหารสินทรัพย์ระดับภูมิภาคที่ได้รับความไว้วางใจ"

Tobias Pross ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Allianz Global Investors กล่าวว่า "ธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตของ Allianz Global Investors ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การผสานความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UOB Asset Management เข้ากับแพลตฟอร์มการลงทุนเชิงรุกระดับโลกของเรา จะช่วยสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุที่สร้างสรรค์และหลากหลายยิ่งขึ้น ที่สำคัญ การประกาศในวันนี้ยังเป็นการจัดตั้งความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายระยะยาวระหว่าง Allianz Global Investors กับ UOB ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับล้านรายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจะร่วมกันยกระดับและขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการผสานจุดแข็งที่เกื้อหนุนกันและการขยายการเข้าถึงตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น"

เกี่ยวกับ UOB

UOB เป็นธนาคารชั้นนำของเอเชียที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยดำเนินธุรกิจผ่านสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ รวมถึงบริษัทย่อยด้านธนาคารในจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ปัจจุบัน UOB มีเครือข่ายสาขาและสำนักงานราว 430 แห่ง ครอบคลุม 19 ตลาดทั่วโลก

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2478 UOB ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากการขยายธุรกิจตามธรรมชาติและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์หลายครั้ง ปัจจุบัน UOB ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของโลก โดยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ Aa1 จาก Moody's Investors Service และอันดับ AA- จากทั้ง S&P Global Ratings และ Fitch Ratings

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ทศวรรษที่ UOB ยึดมั่นในแนวทางที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยรักษาความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า UOB มุ่งมั่นสร้างอนาคตของอาเซียน เพื่อผู้คนและภาคธุรกิจในภูมิภาค รวมถึงเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับโลก

ธนาคารเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ากับโอกาสทั่วทั้งภูมิภาคผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งและครอบคลุม พร้อมใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาประสบการณ์รวมถึงโซลูชันด้านการธนาคารที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการและความชื่นชอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้าแต่ละราย UOB ยังมุ่งมั่นช่วยให้ภาคธุรกิจสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดย UOB เชื่อมั่นในการดำเนินบทบาทในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ และยังคงสนับสนุนด้านการศึกษา เด็ก และศิลปะอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เกี่ยวกับ Allianz Global Investors

Allianz Global Investors เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เชิงรุกชั้นนำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 700 คน ประจำอยู่ในสำนักงาน 22 แห่งทั่วโลก และบริหารสินทรัพย์รวมมูลค่า 653,000 ล้านยูโร บริษัทเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งโอกาส และมุ่งมั่นที่จะร่วมกำหนดอนาคตของการลงทุนให้แก่ลูกค้าทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือมีเป้าหมายการลงทุนแบบใด ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการแสวงหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ Allianz Global Investors มุ่งสร้างคุณค่าที่มากกว่าการสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีอ้างอิงโดยบริหารสินทรัพย์ของลูกค้าให้ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาโซลูชันที่อาศัยศักยภาพจากทั้งตลาดทุนและตลาดการลงทุนภาคเอกชน การให้ความสำคัญกับการปกป้องและเพิ่มพูนมูลค่าสินทรัพย์ของลูกค้า ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจ โดยมีรากฐานจากความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร หมายถึงสินทรัพย์หรือพอร์ตหลักทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งบริษัทในเครือ Allianz Global Investors มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าในการตัดสินใจด้านการบริหารการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุนตามดุลยพินิจ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยตรงหรือผ่านผู้จัดการกองทุนช่วง (ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ของ Allianz Global Investors ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Voya IM ในฐานะผู้จัดการกองทุนช่วงตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ ไม่รวมสินทรัพย์ที่บริษัทในเครือ Allianz Global Investors รับผิดชอบเฉพาะด้านการให้บริการด้านงานธุรการเท่านั้น โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารดังกล่าวครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ของลูกค้าภายนอกและสินทรัพย์ของ Allianz Group เอง

SOURCE UOB

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