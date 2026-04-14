WPS 365 giới thiệu giải pháp văn phòng AI tất cả trong một tại GITEX ASIA 2026, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

SINGAPORE, ngày 14 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- WPS 365 vừa tham gia trưng bày tại GITEX ASIA 2026 ở Singapore, giới thiệu giải pháp văn phòng cộng tác tích hợp AI tất cả trong một ở quy mô toàn cầu. Động thái này nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới B2B tại khu vực và hợp tác với các đối tác để phục vụ hiệu quả hơn thị trường văn phòng của khối doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại Đông Nam Á.

Là một trong những sự kiện công nghệ hàng đầu Châu Á, GITEX ASIA 2026 đã thu hút gần một nghìn doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Tại triển lãm, WPS 365 đã thu hút được sự chú ý rộng rãi và phản hồi tích cực nhờ khả năng tương thích đầy đủ, triển khai linh hoạt, hiệu quả chi phí, cùng các năng lực AI an toàn và đáng tin cậy.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, các yêu cầu tuân thủ quy định nghiêm ngặt hơn và việc ứng dụng AI ngày càng tăng, các doanh nghiệp trên khắp Đông Nam Á đang ngày càng chuyển sang các nền tảng văn phòng cộng tác AI tích hợp, đa năng. Zhiqiang Jiang, Phó Chủ tịch Cấp cao của WPS, cho biết tại sự kiện rằng WPS 365 kết hợp khả năng tương tác toàn diện, triển khai linh hoạt, hiệu quả chi phí và năng lực AI tiên tiến để xây dựng "Bộ não doanh nghiệp" (Enterprise Brain), có khả năng hiểu sâu dữ liệu doanh nghiệp, động lực vận hành tổ chức và quy trình nghiệp vụ. Nền tảng này được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp Đông Nam Á đẩy nhanh chuyển đổi số, đồng thời cắt giảm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng.

Biwei Qi, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Thương mại Toàn cầu của WPS, cho biết WPS 365 được xây dựng xoay quanh kiến trúc Tạo sinh Tăng cường Tri thức (Knowledge-Augmented Generation - KAG) độc quyền của công ty. Nền tảng vận hành trên các kho tài liệu riêng của doanh nghiệp, hỗ trợ truy xuất thông tin và tạo nội dung có kiểm soát theo quyền truy cập, với kết quả có thể truy vết, xác minh và liên kết với nguồn tài liệu gốc. Cấu trúc này giúp giảm thiểu hiệu quả các rủi ro trong ra quyết định và tuân thủ phát sinh từ hiện tượng ảo giác AI (AI hallucinations).

Đáng chú ý, WPS 365 giúp các doanh nghiệp Đông Nam Á dễ dàng tuân thủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu và quy định của địa phương khi họ mở rộng quy mô. Nền tảng cung cấp khả năng tương thích liền mạch với các định dạng tài liệu quốc tế phổ biến, cho phép chuyển đổi dữ liệu không tốn chi phí, đồng thời hỗ trợ triển khai linh hoạt trên các môi trường đám mây công cộng, đám mây lai và đám mây riêng tư nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng về chủ quyền dữ liệu. Một lợi thế cạnh tranh quan trọng là hiệu quả chi phí cao, giúp trực tiếp giảm chi phí CNTT đồng thời nâng cao hiệu quả cộng tác, đáp ứng đầy đủ nhu cầu làm việc nhóm dựa trên AI của doanh nghiệp.

WPS 365 đang triển khai ba chiến lược mở rộng B2B trọng điểm tại Đông Nam Á: xây dựng mạng lưới đối tác kênh địa phương, tăng cường tích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật số tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Nền tảng đã thiết lập các liên minh chiến lược với Huawei Cloud, Amazon Web Services và Google Cloud, tích hợp năng lực ứng dụng với hạ tầng nền tảng để cung cấp các giải pháp phù hợp hơn với môi trường điện toán và khung pháp lý tại địa phương. Thông qua việc trao quyền cho các đối tác và nhà phân phối khu vực, WPS hướng tới chuyển từ mô hình bán sản phẩm đơn lẻ sang đồng xây dựng dịch vụ trọn gói, từng bước hình thành mạng lưới dịch vụ B2B toàn diện tại Đông Nam Á.

Thị trường văn phòng doanh nghiệp tại Đông Nam Á đang chuyển dịch từ các công cụ đơn lẻ tiêu chuẩn sang các giải pháp dựa trên nền tảng, thông minh, chú trọng tuân thủ. Những nhà cung cấp có khả năng cân bằng giữa hợp tác xuyên biên giới, tuân thủ quy định địa phương, kiểm soát chi phí và ứng dụng AI an toàn sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội trong dài hạn. Kế thừa 38 năm kinh nghiệm về công nghệ, cơ sở người dùng toàn cầu lớn và năng lực triển khai thị trường đã được kiểm chứng, WPS 365 đang nắm giữ vị thế chiến lược khác biệt trên thị trường.

Tính đến cuối năm 2025, WPS Office ghi nhận hơn 678 triệu thiết bị hoạt động hàng tháng trên toàn cầu, phủ sóng hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các ứng dụng di động của hãng hỗ trợ 46 ngôn ngữ. WPS dành 66% nhân sự cho nghiên cứu và phát triển (R&D), với mức đầu tư cho nghiên cứu chiếm hơn 35% tổng doanh thu, tạo nền tảng vững chắc cho việc liên tục cải tiến sản phẩm và triển khai dịch vụ trên toàn cầu. WPS hiện phục vụ nhiều khách hàng lớn trong khu vực như Thailand Post, Erajaya Group của Indonesia và VNG Games của Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực địa phương hóa mạnh mẽ.

