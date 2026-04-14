WPS 365 Tampilkan Solusi Perkantoran Terpadu Berbasiskan AI di Ajang GITEX ASIA 2026, Semakin Gencar Memperluas Jangkauan di Asia Tenggara

Sebagai salah satu ajang teknologi terkemuka di Asia, GITEX ASIA 2026 melibatkan hampir 1.000 perusahaan teknologi global. WPS 365 berhasil menarik perhatian pengunjung dan mendapatkan respons positif berkat kompatibilitas penuh, fleksibilitas implementasi, efisiensi biaya, serta fitur-fitur AI yang aman dan andal.

Di tengah transformasi digital yang kian cepat, meningkatnya tuntutan kepatuhan regulasi, dan adopsi AI yang semakin marak, berbagai perusahaan di Asia Tenggara kini beralih ke platform kolaborasi berbasiskan AI yang terintegrasi. Menurut Senior Vice President, WPS, Zhiqiang Jiang, WPS 365 memadukan interoperabilitas tinggi, fleksibilitas implementasi, efisiensi biaya, serta kapabilitas AI mutakhir untuk membangun "Enterprise Brain"—sebuah sistem yang mampu memahami data perusahaan, dinamika organisasi, hingga alur kerja bisnis secara mendalam. WPS merancang platform ini untuk membantu perusahaan di Asia Tenggara mempercepat transformasi digital sekaligus menekan biaya dan mendorong pertumbuhan.

Menurut Biwei Qi, Deputy General Manager, WPS Global Commercial Business, WPS 365 dirancang dengan arsitektur Knowledge-Augmented Generation (KAG) yang dikembangkan secara mandiri. Dengan repositori dokumen privat milik klien, platform ini mendukung pencarian dan pembuatan konten berbasiskan kontrol akses. Hasilnya dapat ditelusuri, diverifikasi, dan terhubung langsung ke sumber asli sehingga mampu menekan risiko pengambilan keputusan maupun kepatuhan regulasi akibat halusinasi AI.

WPS 365 juga memudahkan perusahaan di Asia Tenggara untuk memenuhi persyaratan regulasi dan lokasi penyimpanan data (data residency) seiring dengan ekspansi bisnis. Platform ini kompatibel dengan berbagai format dokumen internasional sehingga memfasilitasi migrasi data tanpa biaya tambahan. Selain itu, WPS 365 mendukung implementasi secara fleksibel—baik public cloud, hybrid, maupun privat—untuk memenuhi prinsip kedaulatan data yang beragam. Keunggulan lain terletak pada efisiensi biaya yang signifikan. Solusi ini turut menekan pengeluaran TI sekaligus meningkatkan efisiensi kolaborasi, serta menjawab kebutuhan perusahaan yang menginginkan sarana kerja tim berbasiskan AI.

Dalam ekspansinya di Asia Tenggara, WPS 365 menjalankan tiga strategi utama B2B: membangun jaringan mitra lokal, memperdalam integrasi dengan penyedia cloud global, serta menghadirkan dukungan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. WPS telah menjalin aliansi strategis dengan Huawei Cloud, Amazon Web Services (AWS), dan Google Cloud. Kolaborasi tersebut mengintegrasikan kapabilitas aplikasi dengan infrastruktur untuk menghadirkan solusi yang lebih relevan dengan lingkungan komputasi dan regulasi lokal. Dengan memberdayakan pihak distributor dan mitra regional, WPS juga bertransformasi dari penjualan produk secara mandiri menuju kolaborasi layanan terpadu, sekaligus membangun jaringan layanan B2B yang komprehensif di Asia Tenggara.

Pasar solusi perkantoran di Asia Tenggara kini bergerak dari aplikasi tunggal menuju platform yang terintegrasi, cerdas, dan berorientasi pada kepatuhan regulasi. Penyedia layanan yang mampu menyeimbangkan kolaborasi lintasnegara, kepatuhan regulasi di pasar lokal, efisiensi biaya, dan keamanan AI akan memiliki daya saing jangka panjang yang lebih kuat. Didukung pengalaman teknologi selama 38 tahun, basis pengguna global yang besar, serta strategi go-to-market yang matang, WPS 365 menempati posisi strategis.

Hingga akhir 2025, WPS Office telah digunakan di lebih dari 678 juta perangkat aktif setiap bulan yang tersebar di lebih dari 220 negara dan wilayah. Aplikasi seluler WPS Office tersedia dalam 46 bahasa. Sebanyak 66% karyawan WPS berfokus pada riset dan pengembangan (R&D), dengan investasi R&D mencapai lebih dari 35% dari total pendapatan. Hal tersebut memastikan inovasi produk yang berkelanjutan serta kemampuan ekspansi global. WPS juga telah melayani berbagai klien regional terkemuka, seperti Thailand Post, Erajaya Group di Indonesia, serta VNG Games di Vietnam, memperkuat rekam jejak WPS dalam menghadirkan solusi yang terlokalisasi.

