Wuling bàn giao lô xe EKSION đầu tiên tại Indonesia, trong khi SAIC Group cán mốc 100 triệu xe được giao tới khách hàng trên toàn cầu

JAKARTA, Indonesia, ngày 30 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- SAIC-GM-Wuling (SGMW, sau đây gọi là "Wuling") đã bàn giao lô xe EKSION đầu tiên tới khách hàng tại Indonesia vào ngày 9 tháng 5. Sự kiện diễn ra cùng thời điểm SAIC Group đạt cột mốc lịch sử: 100 triệu xe được giao trên toàn cầu. Đằng sau con số này là sự đóng góp đáng kể của Wuling, riêng thương hiệu này đã đóng góp hơn 32 triệu xe – minh chứng cho vai trò bền vững của hãng trong quá trình tăng trưởng của tập đoàn.

Thành tựu này được xây dựng trên một triết lý rõ ràng, lấy con người làm trung tâm. Cách tiếp cận của Wuling là "Caring Mobility for Everyone." (tạm dịch: Giải pháp di chuyển tận tâm cho mọi người). Điều đó đồng nghĩa với việc thiết kế phương tiện dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, thay vì bê nguyên sản phẩm từ thị trường này sang thị trường khác. EKSION được phát triển thông qua quá trình nghiên cứu sâu rộng về cách các gia đình Indonesia, cũng như các gia đình trên khắp Đông Nam Á, sinh hoạt, di chuyển và sử dụng không gian – mang đến không gian nội thất rộng rãi, độ tin cậy đã được kiểm chứng và tính thiết thực trong sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, một sản phẩm tốt thôi là chưa đủ. Một chiếc xe chỉ thực sự tốt khi được hỗ trợ bởi cả một hệ sinh thái phía sau. Chính vì vậy, Wuling đã lựa chọn hướng đi khác biệt tại Indonesia. Thay vì chỉ đơn giản là lắp ráp xe bằng linh kiện nhập khẩu, công ty đã xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh ngay tại địa phương. Wuling đã đưa 16 nhà cung cấp linh kiện cốt lõi vào Indonesia, xây dựng nhà máy sản xuất ô tô với công suất 120.000 xe mỗi năm và phát triển mạng lưới hơn 100 nhà cung cấp địa phương. Hoạt động sản xuất, cung ứng, bán hàng, tài chính và nhân lực vận hành như một hệ thống tích hợp thống nhất – tạo nên chuỗi giá trị xe năng lượng mới tự chủ, hoạt động ngay tại Indonesia.

Tác động của chiến lược dài hạn này thể hiện rõ nét. Wuling hiện là thương hiệu Trung Quốc có lượng xe được sở hữu nhiều nhất tại Indonesia, với doanh số tích luỹ vượt 180.000 chiếc. Thành tích đó chính là nền tảng giúp cho chiến lược mở rộng khu vực trở nên khả thi. Dựa trên vai trò trung tâm của Indonesia, Wuling đang làm sâu sắc thêm khuôn khổ hợp tác Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT). Mạng lưới này hiện đã bao phủ Malaysia và Thái Lan, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang Việt Nam, Philippines và các quốc gia ASEAN khác. Mục tiêu không phải là vận chuyển sản phẩm từ xa, mà là di chuyển liền mạch nhân lực, linh kiện và chuỗi giá trị trong toàn khu vực – tất cả được hỗ trợ bởi sự hiện diện sâu rộng tại địa phương.

Từ cột mốc bàn giao chiếc xe thứ 100 triệu tới khách hàng của SAIC Group, Wuling sẽ tiếp tục mang đến những mẫu xe đáng tin cậy và thiết thực cho người dùng tại Đông Nam Á và nhiều thị trường khác – đồng thời từng bước giành được niềm tin của nhiều gia đình hơn nữa.

