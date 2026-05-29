Wuling ประเดิมส่งมอบ EKSION ล็อตแรกในอินโดนีเซีย หนุน SAIC Group ทะยานสู่หมุดหมายใหม่ ยอดส่งมอบรถยนต์ทะลุ 100 ล้านคันทั่วโลก
30 May, 2026, 01:05 CST
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 30 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- SAIC-GM-Wuling (SGMW ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Wuling") ประสบความสำเร็จในการส่งมอบรถรุ่น EKSION ล็อตแรกให้แก่ลูกค้าในอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งการส่งมอบครั้งสำคัญนี้ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่ SAIC Group บรรลุหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยยอดส่งมอบรถยนต์ทะลุ 100 ล้านคันทั่วโลก โดยมี Wuling เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จนี้ ด้วยยอดจัดส่งเฉพาะของแบรนด์ที่สูงกว่า 32 ล้านคัน ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์บทบาทอันโดดเด่นที่ทำให้ทางเครือเติบโต
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ขับเคลื่อนด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ผู้คนต้องมาเป็นอันดับแรก ผ่านแนวคิด "Caring Mobility for Everyone" ของ Wuling ซึ่งมุ่งออกแบบยานยนต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค แทนที่จะเป็นการยกผลิตภัณฑ์จากตลาดหนึ่งไปวางจำหน่ายในอีกตลาดหนึ่งโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน โดยรถยนต์รุ่น EKSION ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิต การเดินทาง และการใช้สอยพื้นที่ของครอบครัวชาวอินโดนีเซีย รวมถึงครอบครัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ตัวรถตอบโจทย์ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวาง มอบความน่าเชื่อถือที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ตลอดจนความคุ้มค่าที่รองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม ลำพังเพียงตัวผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นยังไม่เพียงพอ เพราะยานยนต์ที่ดีจำเป็นต้องมีระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพรองรับ ด้วยเหตุนี้ Wuling จึงได้สร้างความแตกต่างในอินโดนีเซีย โดยแทนที่จะเป็นเพียงการนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบรถยนต์ บริษัทฯ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การดึงซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนหลักเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศถึง 16 ราย จัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 120,000 คันต่อปี และพัฒนาซัพพลายเออร์ท้องถิ่นอีกกว่า 100 ราย ส่งผลให้ทั้งระบบการผลิต ซัพพลาย การขาย การเงิน และการพัฒนาบุคลากร สามารถผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอินโดนีเซีย
ผลลัพธ์จากกลยุทธ์ระยะยาวในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด โดย Wuling ได้ขึ้นแท่นแบรนด์จีนที่มียอดผู้ครอบครองรถยนต์มากสุดในอินโดนีเซีย ด้วยยอดขายรวมกว่า 180,000 คัน ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมนี้เองที่กลายเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ Wuling ใช้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางในการเดินหน้ายกระดับกรอบความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT) ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายดังกล่าวครอบคลุมทั้งมาเลเซียและไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ยังมีแผนที่จะขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปยังเวียดนาม ฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ขนส่งผลิตภัณฑ์มาจากแดนไกล แต่เป็นการขับเคลื่อนทั้งบุคลากร ชิ้นส่วนยานยนต์ และสร้างมูลค่าร่วมกันทั่วทั้งภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหมดนี้มีฐานการดำเนินงานในท้องถิ่นที่ฝังรากลึกอย่างแข็งแกร่งคอยสนับสนุนเบื้องหลัง
เนื่องในโอกาสที่ SAIC Group กวาดยอดขายและส่งมอบรถให้ลูกค้าไปแล้วกว่า 100 ล้านคัน ทาง Wuling ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอยานยนต์ที่เชื่อถือได้และตอบโจทย์การใช้งานจริงให้แก่ผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อชนะใจครอบครัวทั้งหลายต่อไปทีละก้าวอย่างมั่นคง
