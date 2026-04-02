Xinhua Silk Road: Cuộc thi Phát triển và Đổi mới "Thành phố Thông minh" khép lại tại Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, 252 bài dự thi được trao giải

Xinhua Silk Road: Cuộc thi Phát triển và Đổi mới "Thành phố Thông minh" khép lại tại Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, 252 bài dự thi được trao giải
Tin tức được cung cấp bởiXinhua Silk Road
02 thg 4, 2026, 11:32 GMT
BẮC KINH, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cuộc thi Phát triển và Đổi mới "Thành phố Thông minh" đã diễn ra tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vào ngày 30 tháng 3, với 37 đội đoạt giải tại vòng chung kết và 5 dự án tiêu biểu hoàn tất ký kết hợp tác tại chỗ.
Tổng cộng có 1.382 bài dự thi, trong đó 252 bài được trao giải.
Ngày 29 tháng 3, 60 đội tiến vào vòng chung kết được chia thành các bảng theo từng chủ đề thi đấu. Nhóm chuyên nghiệp tập trung vào 4 lĩnh vực thi đấu, đó là an toàn đô thị và dịch vụ công; xây dựng thông minh và công trình xanh; xây dựng đô thị và quản trị đô thị; khu dân cư thông minh và cộng đồng thông minh. Nhóm dành cho các trường đại học gồm 3 lĩnh vực, bao gồm xây dựng đô thị và quản trị đô thị; xây dựng thông minh và công trình xanh; khu dân cư thông minh và cộng đồng thông minh.
Cuộc thi năm nay có ba đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, tính quốc tế rõ nét. Trong số 60 đội lọt vào vòng chung kết, gần 40% đến từ các quốc gia ASEAN như Malaysia, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Lào.
Thứ hai, tính chuyên môn gắn chặt với thực tiễn. Toàn bộ cuộc thi bám sát các thách thức trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị - nông thôn. Các bài dự thi đều phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành, thể hiện tính thực tiễn và khả năng triển khai vượt trội.
Thứ ba, hiệu quả chuyển giao công nghệ cao. Trong khuôn khổ cuộc thi, 86 kịch bản ứng dụng hoặc sản phẩm trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị - nông thôn đã được đưa vào sử dụng, nhiều doanh nghiệp đã hiện diện tại khu công nghiệp, qua đó kết nối "chặng cuối" từ đổi mới sáng tạo đến ứng dụng thực tế.
Sau cuộc thi, Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu dự án cho cuộc thi. Cơ quan này sẽ thúc đẩy ứng dụng thí điểm dự án dự thi đạt chất lượng cao tại địa phương, và hình thành một số kịch bản ứng dụng tiêu biểu trong xây dựng thành phố thông minh.
Bên cạnh đó, các hoạt động tọa đàm đổi mới sáng tạo và kết nối cung - cầu sẽ được tổ chức không theo lịch cố định nhằm xây dựng một nền tảng trao đổi trong ngành, qua đó liên tục phát huy giá trị đổi mới của cuộc thi và tạo ra động lực đổi mới không ngừng cho công cuộc xây dựng thành phố thông minh tại Quảng Tây và khu vực ASEAN.
Liên kết gốc: https://en.imsilkroad.com/p/349984.html
SOURCE Xinhua Silk Road
