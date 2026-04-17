Xinhua Silk Road: Nhà sản xuất rượu trắng Trung Quốc nêu bật tinh hoa thủ công trường tồn, tinh thần cởi mở nhằm thúc đẩy hợp tác rộng hơn với các nước Nam bán cầu

BẮC KINH, ngày 18 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh Diễn đàn các nhà tài chính Nam bán cầu 2026 (Global South Financiers Forum) gần đây mở ra những cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, Wu Yuefei, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của nhà sản xuất rượu trắng (baijiu) Trung Quốc Fenjiu Group, đã nhấn mạnh kỹ nghệ thủ công trường tồn, tinh thần cởi mở và những nỗ lực hợp tác hướng tới một tương lai thịnh vượng chung.

Ngày 24 tháng 3, nhà sản xuất rượu trắng Trung Quốc đã tổ chức sự kiện Qinghua Fenjiu Night, với các màn trưng bày sản phẩm theo chủ đề gốm sứ xanh trắng dành cho cho lãnh đạo các tổ chức tài chính, học giả và đại diện ngành trong và ngoài nước.

Khi đề cập đến việc kể câu chuyện thương hiệu thông qua rượu như một mối quan tâm chung, ông Wu cho rằng sự phổ biến lâu dài của Fenjiu tại thị trường nội địa bắt nguồn từ việc kiên định theo đuổi chất lượng dựa trên kỹ nghệ thủ công lâu đời.

Theo ông Wu, Fenjiu Group tin tưởng vững chắc rằng, đối với cả doanh nghiệp công nghiệp và tài chính, phát triển dài hạn dựa trên chất lượng sản phẩm là con đường duy nhất để vượt qua những thách thức của thời đại.

Với vai trò là đối tác chính của diễn đàn, Fenjiu Group, doanh nghiệp có lịch sử nấu rượu trắng đã chứng kiến những thăng trầm của ngành rượu trắng Trung Quốc, là một nhà sản xuất tiêu biểu luôn coi trọng việc hoàn thiện kỹ thuật sản xuất và chất lượng cao cấp.

Theo quan điểm của ông Wu, rượu trắng Trung Quốc hương vị nhẹ không chỉ đại diện cho một phong cách, mà còn thể hiện một tư duy rằng, thông qua việc xây dựng một môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và bao trùm, các đối tác toàn cầu có thể phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hợp tác sâu rộng.

Hiện nay, Fenjiu Group đang mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi sáng tạo và phát triển đột phá của văn hóa rượu truyền thống Trung Quốc, nỗ lực gia tăng thị phần của rượu trắng Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 3, các sản phẩm của Fenjiu đã được xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thông qua mạng lưới tiếp thị phủ khắp 5 châu lục và các cảng miễn thuế trọng điểm trên toàn thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện Qinghua Fenjiu Night, một tiết mục múa truyền thống Trung Quốc đã gợi lại ký ức về hoạt động giao thương rượu trắng trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Nhân dịp này, ông Wu đã chào đón các đại biểu tham dự Diễn đàn các nhà tài chính Nam bán cầu 2026 để tìm kiếm thêm những cơ hội hợp tác cùng có lợi và lâu dài.

Tại Trung tâm Thông tin Tài chính Quốc gia ở Bắc Kinh, nơi diễn ra diễn đàn vào ngày 25 và 26 tháng 3, khu triển lãm cocktail Fenjiu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đại biểu trong và ngoài nước.

