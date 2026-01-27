Yili duy trì vị thế trong 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới

DAVOS, Thụy Sĩ, ngày 28 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 20 tháng 1 năm 2026, bảng xếp hạng Brand Finance Global 500 2026 đã chính thức được công bố tại Davos, Thụy Sĩ. Yili Group, nhà sản xuất sữa hàng đầu châu Á, đã giành vị trí thứ ba trong số các thương hiệu thực phẩm toàn cầu, với giá trị thương hiệu đạt 14,5 tỷ USD.

Yili Retains Position in World’s 500 Most Valuable Brands (PRNewsfoto/Yili Group)

Thông qua việc liên tục tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Yili đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng mới, qua đó thúc đẩy giá trị thương hiệu tăng đáng kể 29,2%, mức tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm.

Trong những năm gần đây, Yili theo đuổi chiến lược tăng trưởng quốc tế dựa trên nguyên tắc "tư duy toàn cầu, vận hành địa phương". Trên toàn cầu, Yili liên tục tối ưu hóa việc phân bổ năng lực sản xuất và thiết lập chuỗi cung ứng. Về nguồn lực, Yili thu mua nguyên liệu thô cao cấp trên toàn thế giới để làm nền tảng cho sản phẩm chất lượng cao. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tập đoàn khai thác các nguồn lực R&D tiên tiến toàn cầu để biến lợi thế công nghệ thành năng lực cạnh tranh sản phẩm lâu dài. Trên thị trường, Yili không ngừng nâng cao mức độ thâm nhập và nhận diện thương hiệu ở thị trường nước ngoài thông qua việc tận dụng chiến lược vận hành địa phương hóa và phối hợp các kênh phân phối toàn cầu để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Tính đến nay, Yili đã thiết lập 15 trung tâm R&D và đổi mới sáng tạo cùng 81 cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Các sản phẩm đa dạng của tập đoàn, bao gồm sữa nước, sữa bột, sữa chua, phô mai và kem, được phân phối tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Brand Finance là tổ chức tư vấn độc lập uy tín nổi tiếng thế giới về định giá và chiến lược thương hiệu. Báo cáo Brand Finance Global 500 2026, dựa trên nghiên cứu và đánh giá có hệ thống tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, được công bố thường niên trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Báo cáo này được công nhận nhờ tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn và mức độ tin cậy cao.

SOURCE Yili Group