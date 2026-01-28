Yili Group khởi động năm 2026 với chuỗi hội nghị đối tác chiến lược tại Đông Nam Á
Tin tức được cung cấp bởiYili Group
28 thg 1, 2026, 16:30 GMT
BANGKOK và BANDUNG, Indonesia, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi năm mới bắt đầu, Yili Group tiếp tục xây dựng động lực phát triển tại Đông Nam Á. Gần đây, các công ty con của Yili tại Thái Lan và Indonesia đã tổ chức thành công Hội nghị Đối tác hàng đầu 2026 tại Bangkok và Bandung. Các sự kiện quy tụ hơn 120 đối tác tại Bangkok và 263 đối tác tại Bandung đến từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và nhiều thị trường khác, cùng nhau tôn vinh tinh thần hợp tác và khám phá những cơ hội mới cho tăng trưởng chung.
Khi Yili mở rộng dấu ấn toàn cầu, công ty đang tiến bước vững chắc tại Đông Nam Á và trên thế giới, hợp tác cùng các đối tác để định hình tương lai của ngành sữa quốc tế.
Chiến lược địa phương hóa mang lại kết quả tích cực
Trong năm 2025, bất chấp môi trường toàn cầu phức tạp và cạnh tranh ngày càng gay gắt, Yili vẫn kiên định với chiến lược địa phương hóa và mang lại những kết quả ấn tượng.
Tại Indonesia, kem Joyday đã đạt được bước đột phá khác, trở thành thương hiệu duy nhất trong ngành tại địa phương ghi nhận tăng trưởng trong tỷ lệ chuyển đổi mua hàng. Trong khi đó tại Thái Lan, kem Cremo tiếp tục mở rộng thị phần và độ nhận diện thương hiệu, đạt được những bước tiến đáng kể trong xây dựng thương hiệu, đổi mới sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Ra mắt các sản phẩm đổi mới sáng tạo mới
Dưới sự dẫn dắt của triết lý "Không đổi mới, không tương lai", Yili đã tận dụng hiểu biết sâu sắc về xu hướng tiêu dùng địa phương để phát triển một loạt sản phẩm mới, chính thức được giới thiệu tại các hội nghị.
Danh mục sản phẩm mới nhận được đánh giá cao từ các nhà phân phối nhờ hương vị phong phú, thiết kế sáng tạo và bao bì bắt mắt. Một nhà phân phối nhận xét: "Yili luôn nắm bắt chính xác nhu cầu của người tiêu dùng. Những sản phẩm mới này duy trì tiêu chuẩn xuất sắc của thương hiệu, đồng thời tạo ra những đột phá về hương vị và tính linh hoạt. Chúng tôi tự tin rằng các sản phẩm sẽ đạt được thành công lớn trên thị trường!"
Bắt đầu một hành trình mới cùng các đối tác
Trong khuôn khổ các hội nghị, Yili đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các đối tác lâu năm và vinh danh các nhà phân phối xuất sắc bằng các giải thưởng.
Từ việc ra mắt Joyday tại Indonesia đến quá trình hồi sinh Cremo tại Thái Lan, Yili đã xây dựng một nền tảng vững chắc về sự tin tưởng lẫn nhau với các đối tác tại Đông Nam Á. Tại sự kiện ở Bandung, một đối tác lâu năm chia sẻ: "Sau bảy năm hợp tác, Yili đã chứng minh rằng khi chúng ta sát cánh bên nhau, không điều gì là không thể".
Tương tự, tại hội nghị ở Thái Lan, một nhà phân phối cho biết: "Hợp tác với Yili trong năm 2025 là một trải nghiệm bổ ích, đôi bên cùng có lợi. Các sản phẩm chất lượng cao, chiến lược tiếp thị đúng trọng tâm và hỗ trợ toàn diện của Yili đã liên tục tăng cường năng lực cạnh tranh của chúng tôi tại thị trường địa phương".
Yili Group tiếp tục nỗ lực mở rộng sự hiện diện tại Đông Nam Á và các thị trường khác. Thông qua việc tăng cường thương hiệu, tối ưu hóa sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và củng cố cơ sở hạ tầng, Yili sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đối tác toàn cầu để xây dựng một "Hệ sinh thái sức khỏe toàn cầu", mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao hơn và đa dạng hơn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.
SOURCE Yili Group
Chia sẻ bài viết này