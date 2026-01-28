Yili Pertahankan Posisi dalam Daftar 500 Merek dengan Valuasi Tertinggi di Dunia

Yili terus memperkuat manajemen rantai pasok, melakukan diversifikasi portofolio produk, serta mempererat kolaborasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berkat upaya tersebut, Yili berhasil menarik banyak konsumen baru sehingga mendorong kenaikan valuasi merek sebesar 29,2%, pertumbuhan terpesat di sektor makanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Yili semakin gencar berekspansi di pasar internasional dengan prinsip "global mindset, local operations". Secara global, Yili mengoptimalkan alokasi kapasitas produksi dan rantai pasok. Dari sisi sumber daya, Yili memperoleh bahan baku premium dari berbagai negara untuk menjamin kualitas produk. Dalam hal inovasi, Yili memanfaatkan sumber daya penelitian dan pengembangan (R&D) mutakhir pada tingkat global untuk mengubah keunggulan teknologi menjadi daya saing produk yang berkelanjutan. Di pasar, Yili memperkuat penetrasi dan profil merek di luar negeri melalui aktivitas operasional di pasar lokal serta koordinasi saluran penjualan global untuk merespons beragam kebutuhan konsumen dengan cepat.

Hingga kini, Yili telah membangun 15 pusat R&D dan inovasi, serta 81 fasilitas produksi di seluruh dunia. Beragam produknya—mulai dari susu cair, susu bubuk, yogurt, keju, hingga es krim—dipasarkan di lebih dari 60 negara dan wilayah sehingga mencerminkan pengaruh global Yili yang terus meningkat.

Brand Finance merupakan konsultan independen terkemuka di dunia dalam bidang valuasi merek dan strategi merek. Daftar "Brand Finance Global 500 2026", disusun berdasarkan riset dan evaluasi sistematis di 193 negara dan wilayah, diluncurkan setiap tahun bertepatan dengan World Economic Forum di Davos, serta memiliki pengaruh dan kredibilitas global.

SOURCE Yili Group