Yili Group Mengawali 2026 dengan Menggelar Konferensi Bersama Mitra Bisnis di Asia Tenggara

Seiring dengan jangkauan global yang kian luas, Yili terus melangkah di Asia Tenggara dan berbagai pasar dunia, serta berkolaborasi dengan mitra untuk membangun masa depan industri susu di pasar internasional.

Strategi Lokalisasi yang Membuahkan Hasil

Pada 2025, berhadapan dengan kondisi global yang penuh tantangan dan persaingan yang semakin ketat, Yili selalu konsisten menempuh strategi lokalisasi dan mencatatkan kinerja yang solid.

Di Indonesia, es krim Joyday kembali membuat terobosan dengan menjadi satu-satunya merek di industri es krim lokal yang mengalami pertumbuhan konversi pembelian. Di Thailand, es krim Cremo terus memperluas pangsa pasar dan profil merek dengan kemajuan signifikan dalam pembangunan merek, inovasi produk, saluran distribusi yang bertambah luas, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

Peluncuran Produk Inovatif Terbaru

Dengan filosofi "No Innovation, No Future", Yili mempelajari tren konsumen lokal untuk mengembangkan rangkaian produk baru yang secara resmi diperkenalkan di acara tersebut.

Lini produk baru ini sangat diapresiasi oleh pihak distributor berkat cita rasa yang kaya, desain inovatif, dan kemasan menarik. Salah satu distributor menyampaikan, "Yili selalu memiliki pemahaman yang tepat terhadap kebutuhan konsumen. Produk-produk baru ini mempertahankan standar mutu sekaligus menghadirkan terobosan dalam rasa dan fleksibilitas. Kami yakin bahwa produk ini akan sukses besar di pasar!"

Melangkah Bersama Mitra Menuju Babak Baru

Selama acara berlangsung, Yili mengapresiasi mitra jangka panjang dan memberikan penghargaan kepada distributor berprestasi.

Mulai dari peluncuran Joyday di Indonesia hingga revitalisasi Cremo di Thailand, Yili telah membangun fondasi kepercayaan yang kuat dengan para mitra di Asia Tenggara. Di acara yang berlangsung di Bandung, salah satu mitra lama menyatakan, "Setelah tujuh tahun bekerja sama, Yili membuktikan bahwa ketika kita bersatu, tidak ada yang mustahil."

Sementara, di acara yang berlangsung di Thailand, seorang distributor mengungkapkan, "Berkolaborasi dengan Yili sepanjang 2025 merupakan pengalaman yang saling menguntungkan. Produk bermutu tinggi, strategi pemasaran yang tepat sasaran, serta dukungan yang menyeluruh terus memperkuat daya saing kami di pasar lokal."

Ke depan, Yili Group tetap berkomitmen memperluas jangkauan di Asia Tenggara dan pasar global. Dengan memperkuat merek, mengoptimalkan produk, memperluas saluran distribusi, dan meningkatkan infrastruktur, Yili akan terus bekerja sama dengan mitra global untuk membangun "Global Health Ecosystem", serta menghadirkan produk kesehatan yang lebih bermutu dan beraneka ragam bagi konsumen di seluruh dunia.

