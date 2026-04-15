Zetrix, Astron thuộc CAICT ra mắt lớp hạ tầng tin cậy Blockchain-AI cho hệ sinh thái Agentic AI

Nền tảng mới mang tên 'Avatar' nhằm mục đích cung cấp danh tính được xác thực, thông tin xác thực và quyền truy cập tài sản số cho các tác nhân AI tự chủ, qua đó thúc đẩy nền kinh tế tác nhân

HỒNG KÔNG, ngày 15 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI") và Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc ("CAICT") đã công bố một sáng kiến mới: một giao thức tin cậy dựa trên blockchain dành cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo, được định vị là cơ sở hạ tầng then chốt cho một "nền kinh tế tác nhân" đang nổi lên, trong đó các hệ thống AI có thể hành động, giao dịch và giao tiếp thay mặt cho con người và doanh nghiệp.

Mr. CZ Wong, Chief AI Officer of Zetrix AI and architect of Avatar, introduced the platform as a blockchain-based trust layer for identity-verified autonomous AI agents during the World Internet Conference Asia Pacific in Hong Kong.

Được ra mắt tại Hội nghị Internet Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Hồng Kông, nền tảng — Avatar (http://avatar.inc) — cho phép cá nhân và doanh nghiệp tạo ra các "bản sao số" dạng Agentic AI (AI tác nhân), được huấn luyện dựa trên tính cách, sở thích, tri thức và phong cách giao tiếp của họ. Các tác nhân này sau đó có thể tương tác với người dùng, các tác nhân AI khác và các hệ thống trực tuyến để thực thi nhiệm vụ với lớp danh tính đã được xác thực cùng quyền truy cập vào thông tin xác thực hoặc tài sản số.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các công ty đang nỗ lực tiến xa hơn các chatbot, hướng tới các hệ thống tự chủ có khả năng đàm phán, phối hợp, thực thi quy trình công việc và đại diện người dùng trong môi trường số. Avatar hiện thực hóa điều này bằng cách cung cấp một giao thức tin cậy nhằm xác minh tác nhân đại diện cho ai, được phép thực hiện những gì, và liệu các tài sản hoặc thông tin xác thực mà nó sử dụng có hợp lệ hay không.

Được xây dựng trên khuôn khổ kết hợp giữa OpenClaw và pipeline, đồng thời tích hợp với các blockchain Astron và Zetrix, Avatar được thiết kế để cho phép các tác nhân AI truy cập các thông tin xác thực có thể kiểm chứng, bao gồm danh tính, trình độ chuyên môn và tài sản số. Nền tảng này cũng dự kiến tích hợp một khung bảo mật được CAICT chứng nhận, cùng một cửa hàng tác vụ tác nhân mở, nơi các nhà phát triển bên thứ ba có thể công bố các tác nhân chuyên biệt của riêng họ.

"Agentic AI được tăng cường bởi blockchain sẽ tạo nên nền tảng tin cậy cho các tương tác số tự chủ thế hệ tiếp theo", Ông You Xiao Yu, Phó Chủ tịch Astron CAICT cho biết. "Khi các tác nhân bắt đầu hành động thay mặt cá nhân và doanh nghiệp, việc thực thi an toàn và đáng tin cậy trở thành yêu cầu không thể thỏa hiệp".

Avatar không chỉ là một trợ lý AI thông thường, mà là hạ tầng cho một loại hình hoạt động internet mới, được xây dựng dựa trên tương tác được tự động hóa bởi máy móc đã được xác thực giữa con người, doanh nghiệp và các tác nhân phần mềm tự chủ.

"Các tác nhân đại diện cho người dùng và/hoặc doanh nghiệp mở ra một làn sóng nhiệm vụ tác nhân mới, trong đó việc biết rõ bạn đang giao dịch với ai và có quyền truy cập vào các thông tin xác thực hoặc tài sản số cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ là điều bắt buộc", Ông TS Wong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zetrix AI, đơn vị phát triển blockchain công khai lớp 1 Zetrix chia sẻ.

Trong buổi giới thiệu, Ông CZ Wong, Giám đốc AI của Zetrix AI và là kiến trúc sư của Avatar, đã phác thảo một tương lai nơi các đại diện Agentic AI có các chế độ tương tác sau.

Đối với các lãnh đạo và chuyên gia, công ty hình dung các đại diện Agentic AI có thể đảm nhận việc tiếp nhận (onboard) nhân sự, trả lời các câu hỏi mang tính chiến lược và lưu giữ tri thức tổ chức vượt ra ngoài những giới hạn về khả năng của con người.

Đối với người nổi tiếng và nhân vật công chúng, các đại diện có thể xử lý tương tác với người hâm mộ và các hoạt động thương mại ở quy mô lớn, cho phép hàng nghìn trao đổi cá nhân hóa diễn ra đồng thời mà không cần cá nhân đó phải có mặt trực tiếp.

Đối với nhà sáng tạo và người có ảnh hưởng, Zetrix AI coi Avatar là một công cụ tạo doanh thu thuần AI, cho phép người dùng đóng gói chuyên môn, vận hành cộng đồng trả phí, cung cấp giảng dạy cá nhân hóa và mở rộng phạm vi thương mại vượt xa giới hạn của con người theo thời gian thực.

Đối với các doanh nghiệp, cách tiếp cận này mang tính đột phá hơn: một sự chuyển dịch khỏi các website tĩnh sang các tác nhân doanh nghiệp tự chủ, có khả năng chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, điều chỉnh thông điệp theo từng hồ sơ khách hàng cá nhân và thực hiện hoạt động tiếp cận liên tục, được tuỳ biến.

Đối với người tiêu dùng, nền tảng mang đến một tham vọng mang tính cá nhân hơn: tạo ra một phiên bản mở rộng siêu thông minh được nâng cao của chính người dùng, được huấn luyện dựa trên tri thức và sở thích cá nhân của họ, có thể hỗ trợ người dùng hoàn thành nhiệm vụ. Zetrix AI cho biết năng lực này có thể phát triển thành một dạng di sản số có thể xác thực, cho phép các thế hệ tương lai tương tác với một đại diện giàu tri thức, bền vững của một cá nhân sau khi họ không còn hiện diện.

Tuy nhiên, cơ hội có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất có thể nằm ở tương tác giữa tác nhân với tác nhân, hay A2A. Trong mô hình này, một đại diện của người dùng có thể trực tiếp đàm phán, hợp tác, trao đổi thông tin và giao dịch với một đại diện đã được xác thực khác mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Zetrix AI cho biết blockchain sẽ đóng vai trò là lớp hạ tầng tin cậy, danh tính và thanh toán cho các giao dịch máy với máy này.

Một phần cốt lõi trong chiến lược là kho ứng dụng tác nhân của nền tảng, nơi các nhà phát triển bên thứ ba có thể tải lên các tác nhân chuyên biệt để những người tham gia khác sử dụng. Các tác nhân này có thể tích hợp với thông tin xác thực của người dùng để thực hiện các chức năng cụ thể, đồng thời các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm chứng nhận bảo mật từ CAICT nhằm thúc đẩy việc áp dụng trong doanh nghiệp và tổ chức.

Động thái này nhấn mạnh nỗ lực ngày càng tăng trong việc kết hợp xác thực dựa trên blockchain với tính tự chủ của AI, trong bối cảnh các lo ngại về giả mạo danh tính, phân quyền, ảo giác AI và sự thiếu hụt hạ tầng nhận dạng danh tính đáng tin cậy trong các hệ sinh thái AI mở.

Zetrix AI tin rằng hạ tầng tác nhân đáng tin cậy có thể trở nên quan trọng đối với kỷ nguyên internet tiếp theo giống như website đối với kỷ nguyên đầu tiên và ứng dụng di động đối với kỷ nguyên thứ hai. Nếu luận điểm đó đúng, Avatar không chỉ là một đợt ra mắt sản phẩm. Đó là một ván cược rằng nền kinh tế AI trong tương lai sẽ cần một lớp hạ tầng tin cậy — và blockchain sẽ cung cấp lớp đó.

Giới thiệu về Zetrix AI Berhad

Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI"), trước đây là MY E.G. Services Berhad, đang dẫn đầu trong việc triển khai công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cả khu vực công và tư nhân trên toàn ASEAN. Có trụ sở tại Malaysia, Zetrix AI bắt đầu hoạt động vào năm 2000 với vai trò tiên phong trong cung cấp các dịch vụ chính phủ điện tử và các giải pháp thương mại bổ trợ tại thị trường nội địa. Ngày nay, công ty đã vươn lên vị thế hàng đầu trong quá trình chuyển đổi công nghệ của khu vực nói chung, tận dụng nền tảng blockchain Lớp 1 Zetrix và đón đầu sự hội tụ của Web3, AI và robot để cung cấp các giải pháp giao dịch xuyên biên giới hiệu quả, thông minh và an toàn, khả năng tương tác định danh số và các giải pháp tự động hóa, qua đó kết nối liền mạch con người, doanh nghiệp và chính phủ.

Giới thiệu về Zetrix

Zetrix là một blockchain công khai lớp 1 tạo điều kiện cho các hợp đồng thông minh và cung cấp quyền riêng tư, bảo mật và khả năng mở rộng. Cơ sở hạ tầng mật mã của Zetrix có thể được áp dụng trong nhiều ngành để kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và công dân của họ vào một nền kinh tế dựa trên blockchain toàn cầu. Được phát triển bởi Zetrix AI Berhad, trước đây là MY E.G. Services Berhad, việc tích hợp xuyên biên giới và xuyên chuỗi với Trung Quốc cho phép Zetrix đóng vai trò là cổng blockchain tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu bằng cách triển khai các khối xây dựng quan trọng cho các dịch vụ Web3 như Mã định danh dựa trên Blockchain (BID) và Thông tin xác thực có thể xác minh (VC).

Giới thiệu về Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc

Được thành lập năm 1957, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc ("CAICT") là một viện nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ("MIIT") Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Viện luôn coi trọng triết lý văn hóa "Thúc đẩy sự thịnh vượng bằng đạo đức và chuyên môn", đồng thời tuân thủ định hướng phát triển là "tổ chức tư vấn và thúc đẩy đổi mới, phát triển trong xã hội thông tin". Với cam kết trở thành "tổ chức tư vấn và thúc đẩy đổi mới, phát triển trong xã hội thông tin", CAICT cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho chiến lược, quy hoạch, chính sách, thử nghiệm và chứng nhận quan trọng trong phát triển ngành CNTT-TT quốc gia, qua đó khẳng định Viện là tổ chức hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển và đổi mới vượt bậc của lĩnh vực thông tin và truyền thông Trung Quốc. Viện đã được trao tặng hàng trăm giải thưởng khoa học và công nghệ ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Trong những năm gần đây, với mục tiêu thích ứng với bối cảnh và yêu cầu kinh tế - xã hội mới, CAICT đã tăng cường các nỗ lực đổi mới để đạt được phạm vi nghiên cứu rộng hơn và sâu hơn. Viện đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và hoạch định mang tính dự báo trong các lĩnh vực như 4G/5G/6G, Internet công nghiệp, sản xuất thông minh, Internet di động, Internet vạn vật (IoT), Internet phương tiện (IoV), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng thế hệ tương lai, thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), phần cứng thông minh, cũng như an ninh mạng và an ninh thông tin. Điều này cho phép CAICT đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu chiến lược và chính sách, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực CNTT-TT và tích hợp công nghiệp hóa với thông tin hóa.

