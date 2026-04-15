Zetrix จับมือ Astron ในเครือ CAICT เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ผสานความสามารถของบล็อกเชนเข้ากับปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
15 Apr, 2026, 15:03 CST
'Avatar' แพลตฟอร์มใหม่มุ่งให้ผู้ช่วยอัจฉริยะอัตโนมัติสามารถตรวจสอบตัวตน ข้อมูลส่วนบุคคล และเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคที่จัดการโดย AI agents
ฮ่องกง, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI") จับมือสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน ("CAICT") เปิดตัวโครงการริเริ่มใหม่: การระบุตัวตนบนบล็อกเชนสำหรับผู้ช่วยอัจฉริยะ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ "เศรษฐกิจในยุคที่จัดการโดย AI agents" ซึ่งกำลังถือกำเนิดขึ้น โดยระบบ AI จะปฏิบัติหน้าที่ ทำธุรกรรม และสื่อสารในนามของบุคคลและบริษัทต่าง ๆ
แพลตฟอร์ม Avatar (http://avatar.inc) ซึ่งเปิดตัวในงาน World Internet Conference Asia Pacific ที่ฮ่องกง ช่วยให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ สามารถสร้าง "แบบจำลองเสมือนจริง" ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ได้รับการฝึกฝนตามบุคลิกภาพ ความชอบ ความรู้ และรูปแบบการสื่อสารของพวกเขาได้ จากนั้นผู้ช่วยอัจฉริยะดังกล่าวจะโต้ตอบกับผู้ใช้ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะอื่น ๆ และระบบออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานอันหลากหลาย โดยมีระบบยืนยันตัวตนและสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่บริษัทต่าง ๆ กำลังก้าวข้ามโปรแกรมสนทนาไปสู่ระบบอัตโนมัติซึ่งสามารถเจรจา ประสานงาน ดำเนินกระบวนการทำงาน และเป็นตัวแทนของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้ Avatar ช่วยให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยมอบการระบุตัวตนและการอนุญาตเพื่อตรวจสอบว่าผู้ช่วยอัจฉริยะเป็นตัวแทนของใคร ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร และสินทรัพย์หรือข้อมูลประจำตัวที่ใช้เป็นของจริงหรือไม่
Avatar สร้างขึ้นบน OpenClaw แบบไฮบริดและชุดเครื่องมือซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่ผสานกับบล็อกเชน Astron และ Zetrix โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ช่วยอัจฉริยะเข้าถึงเอกสารรับรองดิจิทัล รวมถึงตัวตน คุณสมบัติทางวิชาชีพ และสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มดังกล่าวยังจะมีกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยซึ่งได้รับการรับรองจาก CAICT รวมถึงคลังจัดเก็บภารกิจของผู้ช่วยอัจฉริยะแบบเปิดซึ่งนักพัฒนาบุคคลอิสระสามารถเผยแพร่ผู้ช่วยเฉพาะทางของตนได้
"ผู้ช่วย AI อัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนจะเป็นรากฐานความเชื่อมั่นสำหรับการปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลแบบอัตโนมัติในยุคต่อไป เมื่อบรรดาผู้ช่วยอัจฉริยะเริ่มดำเนินการในนามของบุคคลและองค์กร การดำเนินงานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้" นาย You Xiao Yu รองประธานของ Astron CAICT กล่าว
Avatar ไม่ใช่แค่ผู้ช่วย AI ทั่วไป แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทใหม่ซึ่งรังสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่นำโดยเครื่องจักรซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วระหว่างผู้คน บริษัท และผู้ช่วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
"ผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งทำหน้าที่แทนผู้ใช้ซึ่งเป็นมนุษย์และ/หรือบริษัทต่าง ๆ กำลังนำคลื่นลูกใหม่ของภารกิจที่ AI สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับผู้ที่คุณกำลังทำธุรกรรมด้วยและการเข้าถึงเอกสารรับรองดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่จำเป็น ในการดำเนินงานให้ลุล่วง" นาย TS Wong กรรมการผู้จัดการกลุ่มของ Zetrix AI ซึ่งพัฒนาบล็อกเชนสาธารณะ Layer-1 ของ Zetrix เพิ่มเติม
ระหว่างการนำเสนอ นาย CZ Wong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของ Zetrix AI และสถาปนิกของ Avatar ชี้แจงถึงอนาคตที่ผู้ช่วย AI อัจฉริยะจะมีโหมดการโต้ตอบดังต่อไปนี้
สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ บริษัทมองเห็นภาพอนาคตของผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถให้คำแนะนำพนักงาน ตอบคำถามเชิงกลยุทธ์ และรักษาองค์ความรู้ขององค์กรได้เหนือขีดจำกัดของมนุษย์
สำหรับคนดังและบุคคลสาธารณะ ผู้ช่วยอัจฉริยะสามารถจัดการการมีส่วนร่วมของแฟนคลับและการปฏิสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนบุคคลได้พร้อมกันหลายพันคนโดยไม่ต้องให้บุคคลดังกล่าวอยู่ ณ ที่นั้นจริง ๆ
สำหรับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์และอินฟลูเอนเซอร์ Zetrix AI มองว่า Avatar เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ที่ใช้ AI เป็นหลัก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเสนอความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการกลุ่มสังคมออนไลน์ซึ่งสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือสิทธิประโยชน์พิเศษ มอบการสอนส่วนบุคคล และขยายขอบเขตการเข้าถึงเชิงพาณิชย์ได้ไกลเกินกว่าขีดจำกัดของมนุษย์แบบเรียลไทม์
สำหรับบริษัทต่าง ๆ แนวคิดดังกล่าวสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก: การเปลี่ยนจากเว็บไซต์แบบคงที่ไปสู่ตัวแทนองค์กรอัตโนมัติซึ่งค้นหาลูกค้าเป้าหมายอย่างกระตือรือร้น ปรับแต่งข้อความให้เข้ากับโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและปรับแต่งได้
สำหรับผู้บริโภค แพลตฟอร์มดังกล่าวสานต่อความฝันเฉพาะตัวได้ดียิ่งขึ้น: การสร้างส่วนขยายอัจฉริยะขั้นสูงที่ได้รับการพัฒนาโดยฝึกฝนจากความรู้และความชอบของตนเองซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จ Zetrix AI เปิดเผยว่าคุณสมบัติดังกล่าวอาจพัฒนาไปสู่รูปแบบของมรดกดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถโต้ตอบกับภาพลักษณ์ที่คงอยู่และเปี่ยมด้วยความรู้ของบุคคลนั้น แม้ตัวตนของเขาจะไม่อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม โอกาสซึ่งสำคัญที่สุดอาจอยู่ที่การโต้ตอบระหว่างผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยกันเอง หรือ A2A ในโมเดลนั้น ตัวแทนของผู้ใช้งานสามารถเจรจา ร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงทำธุรกรรมกับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ได้รับการตรวจสอบแล้วอีกระบบหนึ่งได้โดยตรงแบบไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ในทันที Zetrix AI อธิบายว่าบล็อกเชนจะทำหน้าที่เป็นระดับความน่าเชื่อถือ ตัวตน และการชำระเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างเครื่องจักรเหล่านั้น
ส่วนสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าวคือร้านค้าตัวแทนของแพลตฟอร์มซึ่งนักพัฒนาอิสระสามารถอัปโหลดผู้ช่วยเฉพาะทางเพื่อใช้งานโดยผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ ผู้ช่วยอัจฉริยะเหล่านั้นสามารถบูรณาการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เพื่อดำเนินการฟังก์ชันเฉพาะ ในขณะที่นักพัฒนายังสามารถขอรับการรับรองความปลอดภัย CAICT เพื่อปรับปรุงการใช้งานในกลุ่มองค์กรและสถาบันต่าง ๆ
การเคลื่อนไหวดังกล่าวตอกย้ำความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการผสานการตรวจสอบบนบล็อกเชนเข้ากับความเป็นอิสระของ AI จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปลอมแปลงตัวตน สิทธิ์ต่าง ๆ การสร้างข้อมูลซึ่งไม่มีอยู่จริง และการขาดระบบยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือในระบบนิเวศ AI แบบเปิด
Zetrix AI เชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานของผู้ช่วยอัจฉริยะที่น่าเชื่อถืออาจมีความสำคัญต่อยุคอินเทอร์เน็ตในอนาคตเช่นเดียวกับเว็บไซต์ในยุคแรกและแอปพลิเคชันมือถือในยุคที่สอง หากสมมติฐานนั้นเป็นจริง Avatar จะไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการเดิมพันว่าเศรษฐกิจ AI ที่กำลังจะมาถึงนั้นต้องการมาตรการป้องกัน และบล็อกเชนจะเป็นผู้จัดหามาตรการดังกล่าว
เกี่ยวกับ Zetrix AI Berhad
Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI") เดิมชื่อ MY E.G. Services Berhad เป็นผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนทั่วอาเซียน Zetrix AI มีสำนักงานใหญ่ในประเทศมาเลเซียโดยเริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2543 ในฐานะผู้บุกเบิกข้อกำหนดการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และบริการเชิงพาณิชย์เสริมในประเทศบ้านเกิด ปัจจุบัน บริษัทได้ก้าวสู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในภูมิภาคที่กว้างขึ้นโดยใช้ Zetrix แพลตฟอร์มบล็อกเชน Layer-1 ของตนเอง และยอมรับการผสานของ Web3, AI รวมถึงหุ่นยนต์ เพื่อให้การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน การทำงานร่วมกันของระบบระบุตัวตนดิจิทัล และโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อผู้คน ธุรกิจ ตลอดจนรัฐบาล เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และปลอดภัยสูงสุด
เกี่ยวกับ Zetrix
Zetrix คือบล็อกเชนสาธารณะ Layer-1 ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับสัญญาอัจฉริยะ และมอบความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการขยายขนาด โครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสของ Zetrix สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อรัฐบาล ธุรกิจ และประชาชนเข้ากับเศรษฐกิจโลกบนบล็อกเชน การบูรณาการข้ามพรมแดนและข้ามเครือข่ายกับจีนทำให้ Zetrix ที่พัฒนาโดย Zetrix AI Berhad ซึ่งเดิมชื่อ MY E.G. Services Berhad ทำหน้าที่เป็นประตูบล็อกเชนซึ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าทั่วโลกโดยใช้งานส่วนประกอบสำคัญสำหรับบริการ Web3 อาทิ ตัวระบุบนบล็อกเชน (BID) และเอกสารรับรองดิจิทัล (VC)
เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน ("CAICT") ก่อตั้งเมื่อปี 2500 เป็นสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ("MIIT") ของจีนโดยตรง CAICT ยึดมั่นในปรัชญาทางวัฒนธรรม "ส่งเสริมความรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมและความเชี่ยวชาญ" มานานหลายปี พร้อมทั้งยึดมั่นในบทบาทการพัฒนาที่เป็น "หน่วยวิจัยเฉพาะทางสำหรับภาครัฐรวมถึงแพลตฟอร์มนวัตกรรมและการพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม" ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น "หน่วยวิจัยและผู้สนับสนุนนวัตกรรมและการพัฒนาในสังคมสารสนเทศ" CAICT ส่งเสริมกลยุทธ์ แผน นโยบาย การทดสอบ และการรับรองที่สำคัญสำหรับการพัฒนาภาค ICT ของประเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแข็งขัน พิสูจน์ตนเองในฐานะผู้ผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดของภาคสารสนเทศและการสื่อสารของจีน โดยคว้ารางวัลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายร้อยรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา CAICT ได้เสริมสร้างความพยายามในการรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อบรรลุขอบเขตการวิจัยที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและข้อกำหนดเชิงนิเวศสังคมใหม่ ๆ สถาบันดำเนินการวิจัยเชิงลึกและวางแผนอย่างรอบคอบในด้านต่าง ๆ เช่น 4G/5G/6G, อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม, การผลิตอัจฉริยะ, อินเทอร์เน็ตบนมือถือ, Internet of Things (IoT), เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับยานยนต์ (iOV), คลาวด์คอมพิวติ้ง, บิ๊กดาต้า, บล็อกเชน, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เครือข่ายแห่งอนาคต, ความจริงเสมือน/ความจริงเสริม (VR/AR), ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ อีกทั้งความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูล ซึ่งทำให้ CAICT มีบทบาทสำคัญในการศึกษาเชิงกลยุทธ์และนโยบาย นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการบูรณาการด้านอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
