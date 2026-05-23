Zetrix AI và Shenzhen Data Exchange mở khóa giá trị dữ liệu ASEAN - Trung Quốc thông qua nền tảng giao dịch xuyên biên giới

Thúc đẩy dòng chảy dữ liệu an toàn và được quản lý giữa hệ sinh thái dữ liệu Trung Quốc và Đông Nam Á

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI") và Shenzhen Data Exchange Co. Ltd. ("SZDEX") hôm nay công bố kế hoạch hợp tác xây dựng một nền tảng cho phép thương mại hóa dữ liệu an toàn như một loại tài sản chiến lược tại ASEAN, đồng thời thúc đẩy việc lưu chuyển có trật tự của các sản phẩm dữ liệu giữa khu vực này và Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc hình thành hệ sinh thái giao dịch dữ liệu xuyên biên giới sôi động.

As data emerges as a strategic asset for AI and digital economies, Zetrix AI and Shenzhen Data Exchange are partnering to enable secure cross-border data trading between ASEAN and China. (PRNewsfoto/Zetrix AI Berhad)

Lượng dữ liệu khổng lồ tồn tại trong khối ASEAN -- nơi có gần 700 triệu dân và là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới -- cùng tiềm năng tạo ra giá trị tương ứng là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cho đến nay, nguồn tài sản quý giá này vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Ngược lại, chỉ riêng tại Trung Quốc, tổng giá trị giao dịch dữ liệu trong năm 2025 ước tính khoảng 50 tỷ Nhân dân tệ. Các doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh hiện là nhóm khách hàng mua dữ liệu tích cực nhất. Thông qua hợp tác này, Zetrix AI và SZDEX hướng tới việc đưa ASEAN trở thành một trung tâm giao dịch dữ liệu hàng đầu.

Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, với mục tiêu thúc đẩy phát triển và khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu, tăng cường an ninh dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời củng cố hợp tác về chính sách, quy định và đổi mới công nghệ liên quan.

Cụ thể, bằng cách kết hợp bề dày kinh nghiệm là đơn vị đổi mới tiên phong hàng thập kỷ của Zetrix AI trong cung cấp dịch vụ chính phủ số và dịch vụ thương mại liên quan với vai trò dẫn đầu thị trường đã được chứng minh của SZDEX với tư cách là đơn vị vận hành nền tảng cấp quốc gia của Trung Quốc về tài sản hoá và giao dịch dữ liệu, hai bên thống nhất hợp tác trong ba lĩnh vực chính:

1. Đồng xây dựng hạ tầng giao dịch dữ liệu khu vực và phát triển nền tảng lưu thông dữ liệu

Hai bên sẽ cùng xây dựng nền tảng tiêu chuẩn hóa và tuân thủ nhằm phục vụ lưu thông và khai thác dữ liệu tại khu vực ASEAN, thiết lập hệ thống quy tắc giao dịch, kiểm soát chất lượng dữ liệu và cơ chế bảo đảm an ninh phù hợp với đặc thù khu vực, hiện thực hóa việc tích hợp hiệu quả và lưu chuyển có trật tự nguồn dữ liệu trong khu vực, đồng thời thiết lập chuẩn mực cho sự phát triển của thị trường yếu tố dữ liệu tại ASEAN. Theo đó, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và đánh giá tính khả thi cũng như các yêu cầu pháp lý cho việc thiết lập và vận hành một sàn giao dịch dữ liệu tại khu vực ASEAN.

2. Thúc đẩy lưu thông hai chiều sản phẩm dữ liệu xuyên biên giới và xây dựng đề án kết nối dữ liệu ASEAN - Trung Quốc

Điều này đòi hỏi phải tổng hợp và tích hợp các nguồn dữ liệu chất lượng cao tại các thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc trong các lĩnh vực như văn hóa và du lịch, thương mại, tài chính, các hoạt động của chính phủ, sản xuất và nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm dữ liệu chất lượng cao từ mỗi thị trường có thể tham gia vào thị trường còn lại nhằm mở khoá giá trị của những tài sản này.

Do đó, hai bên sẽ cùng xây dựng hệ thống kết nối hai chiều để lưu thông sản phẩm dữ liệu xuyên biên giới, làm rõ các tiêu chuẩn toàn quy trình về kiểm duyệt tuân thủ dữ liệu, đăng ký quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và các bước liên quan khác, nhằm khơi thông dòng chảy hiệu quả của các yếu tố dữ liệu giữa Trung Quốc và ASEAN.

3. Tăng cường chia sẻ tài nguyên sinh thái và cùng xây dựng hệ sinh thái yếu tố dữ liệu xuyên biên giới

Để tăng cường chia sẻ tài nguyên dữ liệu phục vụ xây dựng hệ sinh thái dữ liệu Trung Quốc - ASEAN, hai bên sẽ phối hợp giải quyết các điểm nghẽn trong quản trị dữ liệu xuyên biên giới, lưu thông tuân thủ, đổi mới giao dịch và ứng dụng công nghệ thông qua các sáng kiến chung như đồng tổ chức các sự kiện, bao gồm roadshow, hội thảo và diễn đàn hợp tác dữ liệu xuyên biên giới Trung Quốc - ASEAN, xây dựng nền tảng hợp tác và trao đổi trong ngành, đồng thời tập hợp các nguồn lực thượng nguồn và hạ nguồn dọc chuỗi ngành dữ liệu xuyên biên giới. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng tiến hành nghiên cứu và đổi mới mô hình trong lĩnh vực lưu thông dữ liệu xuyên biên giới, khám phá quy tắc giao dịch dữ liệu xuyên biên giới, hệ thống bảo đảm an ninh và mô hình vận hành thương mại phù hợp với Trung Quốc và khu vực ASEAN, cũng như thúc đẩy xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn ngành.

Nhận thấy rằng an toàn và tuân thủ là tối quan trọng trong xử lý dữ liệu, Zetrix AI và SZDEX cam kết mạnh mẽ triển khai sáng kiến này theo cách đảm bảo giá trị tiềm năng của tài sản dữ liệu tại khu vực được hiện thực hoá tối đa, đồng thời luôn ưu tiên an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư.

Hợp tác này tiếp nối việc Zetrix AI gia nhập Tổ chức Dữ liệu Thế giới mới thành lập với tư cách thành viên sáng lập, thành viên hội đồng đầu tiên và đại diện chính cho ASEAN, qua đó củng cố vai trò ngày càng tăng của Tập đoàn trong việc thúc đẩy sử dụng và giao dịch tài sản dữ liệu toàn cầu một cách an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả.

Từ việc thành lập Phòng thí nghiệm AI ASEAN - Trung Quốc hàng đầu đến việc định vị nền tảng blockchain Layer-1, Zetrix như một siêu nút quốc tế của mạng blockchain quốc gia Xinghuo của Trung Quốc, đến triển khai ứng dụng xử lý thông quan ZTrade phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, và gần đây nhất là phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) triển khai giao thức tin cậy Avatar dựa trên blockchain cho các tác nhân AI, Zetrix AI đang đang dẫn đầu trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm triển khai các công nghệ tiên tiến nhất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Giới thiệu về Zetrix AI Berhad

Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI"), trước đây là MY E.G. Services Berhad, đang dẫn đầu trong việc triển khai công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cả khu vực công và tư nhân trên toàn ASEAN. Có trụ sở tại Malaysia, Zetrix AI bắt đầu hoạt động vào năm 2000 với vai trò tiên phong trong cung cấp các dịch vụ chính phủ điện tử và các giải pháp thương mại bổ trợ tại thị trường nội địa. Ngày nay, công ty đã vươn lên vị thế hàng đầu trong quá trình chuyển đổi công nghệ của khu vực nói chung, tận dụng nền tảng blockchain Lớp 1 Zetrix và đón đầu sự hội tụ của Web3, AI và robot để cung cấp các giải pháp giao dịch xuyên biên giới hiệu quả, thông minh và an toàn, khả năng tương tác định danh số và các giải pháp tự động hóa, qua đó kết nối liền mạch con người, doanh nghiệp và chính phủ.

Giới thiệu về Zetrix

Zetrix là một blockchain công khai lớp 1 tạo điều kiện cho các hợp đồng thông minh và cung cấp quyền riêng tư, bảo mật và khả năng mở rộng. Cơ sở hạ tầng mật mã của Zetrix có thể được áp dụng trong nhiều ngành để kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và công dân của họ vào một nền kinh tế dựa trên blockchain toàn cầu. Được phát triển bởi Zetrix AI Berhad, trước đây là MY E.G. Services Berhad, việc tích hợp xuyên biên giới và xuyên chuỗi với Trung Quốc cho phép Zetrix đóng vai trò là cổng blockchain tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu bằng cách triển khai các khối xây dựng quan trọng cho các dịch vụ Web3 như Mã định danh dựa trên Blockchain (BID) và Thông tin xác thực có thể xác minh (VC).

Giới thiệu về Shenzhen Data Exchange Co. Ltd.

Shenzhen Data Exchange Co., Ltd. ("SZDEX") là doanh nghiệp nhà nước được thành lập nhằm triển khai tinh thần của Kế hoạch Triển khai (2020-2025) về cải cách thí điểm toàn diện tại Thâm Quyến nhằm xây dựng thành phố thành khu vực thí điểm đô thị kiểm mẫu của Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc kiểu Trung Quốc, do Chính phủ Trung ương Trung Quốc ban hành, nhằm thúc đẩy cải cách phân bổ các yếu tố dữ liệu theo định hướng thị trường. SZDEX chính thức được cấp phép hoạt động vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. SZDEX đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng giao dịch dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, dựa trên nền tảng đảm bảo tuân thủ pháp lý và hỗ trợ công nghệ, được thúc đẩy bởi các kịch bản ứng dụng thực tiễn, và tập trung thúc đẩy việc tích hợp giữa dữ liệu và nền kinh tế thực. SZDEX hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái giao dịch dữ liệu xuyên khu vực, đa lĩnh vực và đa ngành, khám phá các phương thức khả thi để lưu thông dữ liệu quy mô lớn giữa các miền dữ liệu khác nhau, phát triển năng lực dịch vụ toàn diện bao phủ toàn bộ chuỗi giao dịch dữ liệu, đồng thời đẩy nhanh quá trình hình thành một nền tảng giao dịch dữ liệu toàn quốc phục vụ lưu thông dữ liệu xuyên khu vực và xuyên biên giới.

