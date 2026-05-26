Zetrix AI dan Shenzhen Data Exchange Bangun Platform Perdagangan Data Lintaswilayah ASEAN-Tiongkok

Memiliki populasi hampir 700 juta jiwa dan menyandang status sebagai perekonomian terbesar kelima di dunia, ASEAN memiliki cadangan data yang sangat besar dengan potensi nilai ekonomi yang signifikan. Namun, hingga kini, sebagian besar potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Sebaliknya, nilai transaksi data di Tiongkok sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar RMB 50 miliar. Banyak perusahaan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis menjadi kelompok pembeli data paling aktif. Melalui kolaborasi ini, Zetrix AI dan SZDEX ingin mendorong ASEAN berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan data terkemuka di dunia.

Kedua pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya data, peningkatan keamanan serta perlindungan privasi data, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam bidang kebijakan, regulasi, dan inovasi teknologi.

Dengan menggabungkan pengalaman Zetrix AI selama puluhan tahun sebagai penyedia layanan pemerintah digital dan layanan komersial terkait, serta posisi SZDEX sebagai operator platform perdagangan dan asetisasi data nasional di Tiongkok, kerja sama ini akan difokuskan pada tiga bidang utama.

1. Berkolaborasi Membangun Infrastruktur Perdagangan Data Regional dan Mengembangkan Platform Sirkulasi Data

Zetrix AI dan SZDEX akan mengembangkan platform sirkulasi dan pemanfaatan data yang terstandarisasi dan sesuai regulasi untuk kawasan ASEAN. Platform tersebut akan dilengkapi aturan perdagangan data, sistem pengendalian mutu, serta mekanisme keamanan yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Tujuannya, mewujudkan integrasi yang efisien, serta sirkulasi sumber daya data yang tertata dengan baik di kawasan sehingga menjadi tolok ukur pengembangan pasar elemen data di ASEAN. Kedua pihak juga akan mengkaji kelayakan dan kebutuhan regulasi untuk membangun serta mengoperasikan bursa data di ASEAN.

2. Mendorong Arus Data Dua Arah ASEAN–Tiongkok dan Membangun Skema Interkoneksi Data ASEAN-Tiongkok

Kolaborasi ini akan menghimpun dan mengintegrasikan sumber data bermutu tinggi dari ASEAN dan Tiongkok di berbagai sektor, seperti pariwisata, perdagangan, keuangan, pemerintahan, manufaktur, dan pertanian.

Untuk itu, kedua pihak akan membangun sistem interkoneksi yang mendukung pergerakan produk data secara dua arah antara ASEAN dan Tiongkok. Sistem tersebut mencakup standar kepatuhan data, registrasi hak kepemilikan, hingga mekanisme penyelesaian transaksi guna memastikan arus data lintaswilayah berjalan aman dan efisien.

3. Memperkuat Kolaborasi Ekosistem Data Lintaswilayah ASEAN–Tiongkok

Zetrix AI dan SZDEX juga sepakat memperdalam kolaborasi guna membangun ekosistem data lintaswilayah yang semakin terintegrasi antara ASEAN dan Tiongkok. Fokus kerja sama ini mencakup berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola data lintasnegara, kepatuhan regulasi, inovasi transaksi data, hingga pengembangan dan penerapan teknologi pendukung. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kedua pihak akan menggelar berbagai kegiatan bersama, seperti roadshow, seminar, dan forum kerja sama data ASEAN–Tiongkok. Zetrix AI dan SZDEX berencana membangun wadah kolaborasi industri yang mempertemukan pelaku usaha, regulator, serta berbagai pemangku kepentingan di seluruh rantai industri data lintaswilayah. Selain memperluas jejaring kolaborasi, kedua pihak akan melakukan riset bersama untuk mengembangkan model bisnis dan mekanisme baru dalam peredaran data lintasnegara. Kedua pihak juga akan mengkaji aturan perdagangan data, sistem perlindungan dan keamanan data, serta model operasional yang dapat diterapkan di Tiongkok maupun negara-negara ASEAN. Melalui langkah tersebut, keduanya ingin mendorong lahirnya standar industri yang mendukung pertumbuhan ekosistem perdagangan data lintaswilayah yang aman, tepercaya, dan berkelanjutan.

Zetrix AI dan SZDEX menegaskan bahwa keamanan data dan kepatuhan regulasi akan menjadi fondasi utama dalam seluruh inisiatif yang dijalankan. Melalui kerja sama ini, kedua pihak berupaya membuka nilai ekonomi dari aset data di kawasan ASEAN dan Tiongkok tanpa mengesampingkan perlindungan privasi maupun keamanan data.

Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Zetrix AI di kancah global setelah perusahaan tersebut bergabung sebagai anggota pendiri sekaligus anggota dewan perdana World Data Organization, serta perwakilan utama kawasan ASEAN. Keikutsertaan tersebut semakin menegaskan peran Zetrix AI dalam mendorong pemanfaatan dan perdagangan aset data global yang aman, bertanggung jawab, dan efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, Zetrix AI aktif mempererat kerja sama teknologi antara ASEAN dan Tiongkok melalui berbagai inisiatif strategis. Mulai dari pembentukan ASEAN China AI Lab, pengembangan platform blockchain Layer-1 Zetrix yang berperan sebagai supernode internasional bagi jaringan blockchain nasional Tiongkok, Xinghuo, peluncuran aplikasi pemrosesan kepabeanan ZTrade bersama General Administration of China Customs, hingga pengembangan protokol kepercayaan berbasis blockchain Avatar untuk agen AI bersama Chinese Academy of Information and Communications Technology. Berbagai langkah tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan Zetrix AI dalam memperkuat konektivitas digital ASEAN–Tiongkok sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pemanfaatan teknologi mutakhir.

Tentang Zetrix AI Berhad

Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI"), sebelumnya bernama MY E.G. Services Berhad, memimpin pemanfaatan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan di sektor publik dan swasta di ASEAN. Berkantor pusat di Malaysia, Zetrix AI mulai beroperasi pada 2000 sebagai pelopor layanan pemerintah elektronik dan layanan komersial pendukung di wilayah yang luas. Zetrix AI mengandalkan platform Layer-1 blockchain Zetrix, serta mendukung konvergensi Web3, AI, dan robotik guna mewujudkan transaksi lintaswilayah yang sangat efisien, cerdas, dan aman. Zetrix AI juga memfasilitasi interoperabilitas identitas digital dan solusi otomatisasi yang menghubungkan berbagai individu, perusahaan, dan pemerintah.

Tentang Zetrix

Zetrix adalah layer-1 public blockchain yang mendukung smart contract dan menawarkan privasi, keamanan, serta skalabilitas. Infrastruktur kriptografi Zetrix dapat diterapkan di berbagai industri untuk menghubungkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dengan ekonomi global berbasiskan blockchain. Dikembangkan Zetrix AI Berhad, sebelumnya bernama MY E.G. Services Berhad, integrasi lintasnegara dan lintasjaringan dengan Tiongkok mendukung peran Zetrix sebagai gerbang blockchain yang menjaga mekanisme perdagangan global dengan memanfaatkan komponen penting Web3 seperti Blockchain-based Identifiers (BID) dan Verifiable Credentials (VC).

Tentang Shenzhen Data Exchange Co. Ltd.

Shenzhen Data Exchange Co., Ltd. ("SZDEX") adalah badan usaha milik negara Tiongkok yang terbentuk untuk menerapkan Rencana Implementasi (2020-2025) Reformasi Percontohan Komprehensif di Shenzhen sebagai Kawasan Percontohan Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok. Cetak biru ini diterbitkan oleh pemerintah pusat Tiongkok guna mendukung reformasi pasar data. SZDEX memperoleh izin operasional pada 15 November 2022 untuk membangun platform perdagangan data berskala nasional yang berlandaskan kepatuhan regulasi, dukungan teknologi, serta integrasi antara data dan ekonomi riil. Selain itu, SZDEX juga mengembangkan ekosistem perdagangan data lintaswilayah, lintas-sektor, dan lintas-industri, mengeksplorasi model sirkulasi data lintasdomain dalam skala besar, membangun layanan yang mencakup seluruh rantai nilai perdagangan data, serta mempercepat terbentuknya platform perdagangan data nasional yang mendukung peredaran data lintaswilayah dan lintasnegara.

SOURCE Zetrix AI Berhad