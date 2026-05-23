Zetrix AI และ Shenzhen Data Exchange เตรียมปลดล็อกมูลค่าข้อมูลระหว่างอาเซียน-จีน ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายข้อมูลข้ามพรมแดน
23 May, 2026, 22:34 CST
เปิดทางสู่การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างระบบนิเวศข้อมูลของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 23 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI") และ Shenzhen Data Exchange Co. Ltd. ("SZDEX") ในวันนี้ได้ประกาศแผนความร่วมมือในการจัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากข้อมูลในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์อย่างปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ข้อมูลระหว่างอาเซียนและจีนอย่างเป็นระบบ นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศการซื้อขายข้อมูลข้ามพรมแดนที่มีความแข็งแกร่งและมีพลวัต
ปริมาณข้อมูลมหาศาลที่มีอยู่ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยประชากรเกือบ 700 ล้านคน และเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับห้าของโลก รวมทั้งศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธหรือมองข้ามได้ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน สินทรัพย์อันทรงคุณค่านี้ยังไม่ได้รับการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
ในทางตรงกันข้าม ภายในประเทศจีนเพียงแห่งเดียว มูลค่ารวมของการซื้อขายข้อมูลในปี 2568 ถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านหยวน บริษัทที่นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ถือเป็นกลุ่มผู้ซื้อข้อมูลที่มีบทบาทมากที่สุด ขณะนี้ ความร่วมมือระหว่าง Zetrix AI และ SZDEX มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้อาเซียนก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายข้อมูลชั้นนำแห่งใหม่ของโลกเช่นกัน
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันในด้านข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูล ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือด้านนโยบาย กฎระเบียบ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กล่าวในเชิงรูปธรรม คือ ด้วยการผสานจุดแข็งระหว่างประสบการณ์ความสำเร็จที่ยาวนานหลายทศวรรษของ Zetrix AI ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการให้บริการดิจิทัลภาครัฐและบริการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งผู้นำตลาดที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ SZDEX ในฐานะผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มระดับชาติของจีนด้านการแปลงข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์และการซื้อขายข้อมูล ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันใน 3 ด้านสำคัญดังต่อไปนี้
1. ร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายข้อมูลระดับภูมิภาค และพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการหมุนเวียนข้อมูล
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มมาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อรองรับการหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจัดทำกฎเกณฑ์การซื้อขายข้อมูล ระบบควบคุมคุณภาพ และกลไกรับรองความปลอดภัยที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภูมิภาค เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการไหลเวียนของทรัพยากรข้อมูลภายในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานต้นแบบให้แก่การพัฒนาตลาดข้อมูลของอาเซียน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ ตลอดจนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ สำหรับการจัดตั้งและดำเนินงานตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน
2. ส่งเสริมการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ข้อมูลข้ามพรมแดนแบบสองทาง และสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาเซียน-จีน
ความร่วมมือนี้จะครอบคลุมถึงการรวบรวมและบูรณาการทรัพยากรข้อมูลคุณภาพสูงของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนในหลากหลายภาคส่วน เช่น วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การค้า การเงิน กิจการภาครัฐ การผลิต และการเกษตร พร้อมทั้งเอื้อให้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลคุณภาพสูงดังกล่าวจากทั้งสองตลาดสามารถเข้าถึงกันและกันได้ เพื่อปลดล็อกมูลค่าของสินทรัพย์ข้อมูลเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งระบบเชื่อมโยงแบบสองทางสำหรับการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ข้อมูลข้ามพรมแดน โดยกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนตลอดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องด้านกฎหมายของข้อมูล การจดทะเบียนสิทธิในข้อมูล การชำระธุรกรรม และกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเอื้อให้การไหลเวียนข้อมูลระหว่างจีนและอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างการแบ่งปันทรัพยากรในระบบนิเวศ และร่วมกันสร้างระบบนิเวศหน่วยข้อมูลข้ามพรมแดน
เพื่อยกระดับการแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลสำหรับการจัดตั้งระบบนิเวศข้อมูลจีน-อาเซียน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญในด้านการกำกับดูแลข้อมูลข้ามพรมแดน การหมุนเวียนข้อมูลอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย นวัตกรรมด้านการทำธุรกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมความร่วมมือ เช่น การร่วมจัดงานต่าง ๆ ที่รวมถึงโรดโชว์ การสัมมนา และเวทีความร่วมมือด้านข้อมูลข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน การสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในอุตสาหกรรม ตลอดจนการรวบรวมทรัพยากรจากทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้อมูลข้ามพรมแดน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในด้านการหมุนเวียนข้อมูลข้ามพรมแดน สำรวจกฎเกณฑ์การซื้อขายข้อมูลข้ามพรมแดน ระบบรับรองความปลอดภัย และรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับทั้งจีนและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนผลักดันการจัดทำและการนำมาตรฐานอุตสาหกรรมไปใช้ดำเนินการ
ด้วยการตระหนักว่าความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการข้อมูล Zetrix AI และ SZDEX จึงยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินโครงการนี้ในลักษณะที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของสินทรัพย์ข้อมูลในภูมิภาคอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในทุกขั้นตอน
ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ Zetrix AI ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง World Data Organization รวมทั้งเป็นสมาชิกสภาชุดแรก และตัวแทนหลักของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งยิ่งตอกย้ำบทบาทที่ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ของกลุ่มบริษัทในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์และการซื้อขายสินทรัพย์ข้อมูลระดับโลกอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่การก่อตั้งห้องปฏิบัติการ AI อาเซียน-จีน (ASEAN China AI Lab) ระดับเรือธง การผลักดันแพลตฟอร์มบล็อกเชน Layer-1 คือ Zetrix ให้เป็นซูเปอร์โหนดระดับนานาชาติของบล็อกเชนแห่งชาติ อย่าง Xinghuo ของจีน การเปิดตัวแอปพลิเคชันประมวลผลพิธีการศุลกากร คือ ZTrade ร่วมกับกรมศุลกากรแห่งประเทศจีน ตลอดจนล่าสุด คือการเปิดตัว Avatar โปรโตคอลความน่าเชื่อถือสำหรับเอเจนต์ AI บนบล็อกเชน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Information and Communications Technology) Zetrix AI ได้แสดงบทบาทผู้นำอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เกี่ยวกับ Zetrix AI Berhad
Zetrix AI Berhad ("Zetrix AI") เดิมชื่อ MY E.G. Services Berhad เป็นผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนทั่วอาเซียน Zetrix AI มีสำนักงานใหญ่ในประเทศมาเลเซียโดยเริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2543 ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศบ้านเกิด ปัจจุบัน บริษัทได้ก้าวสู่แถวหน้าของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยใช้ Zetrix แพลตฟอร์มบล็อกเชน Layer-1 ของตนเอง และยอมรับการผสานรวม Web3, AI รวมถึงหุ่นยนต์ เพื่อให้การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน การทำงานร่วมกันของระบบระบุตัวตนดิจิทัล และโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อผู้คน ธุรกิจ ตลอดจนรัฐบาล ดำเนินการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และปลอดภัยสูงสุด
เกี่ยวกับ Zetrix
Zetrix คือบล็อกเชนสาธารณะ Layer-1 ซึ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสัญญาอัจฉริยะ และมอบความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการขยายขนาดได้ โครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสของ Zetrix สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อรัฐบาล ธุรกิจ และประชาชนเข้ากับเศรษฐกิจบนบล็อกเชนระดับโลก การบูรณาการข้ามพรมแดนและข้ามเครือข่ายกับจีนทำให้ Zetrix ที่พัฒนาโดย Zetrix AI Berhad ซึ่งเดิมชื่อ MY E.G. Services Berhad ทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมสู่บล็อกเชนที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าระดับโลก โดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับบริการ Web3 อาทิ ระบบระบุตัวตนดิจิทัลบนบล็อกเชน (Blockchain-based Identifiers: BID) และเอกสารรับรองดิจิทัล (Verifiable Credentials: VC)
เกี่ยวกับ Shenzhen Data Exchange Co. Ltd.
Shenzhen Data Exchange Co., Ltd. ("SZDEX") เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ของแผนการดำเนินงาน (ปี 2563-2568) สำหรับการปฏิรูปนำร่องแบบครอบคลุมในนครเซินเจิ้น เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเขตสาธิตนำร่องของสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน ซึ่งออกให้โดยรัฐบาลกลางของจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการปฏิรูปด้านการจัดสรรทรัพยากรหน่วยข้อมูลตามกลไกตลาด SZDEX ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายข้อมูลระดับชาติของจีน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับรองด้านกฎระเบียบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ขับเคลื่อนด้วยกรณีการประยุกต์ใช้งาน และมุ่งส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลเข้ากับเศรษฐกิจจริง SZDEX มุ่งสร้างระบบนิเวศการซื้อขายข้อมูลที่เชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ข้ามภาคส่วน และข้ามอุตสาหกรรม สำรวจแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการหมุนเวียนข้อมูลขนาดใหญ่ข้ามโดเมน พัฒนาศักยภาพด้านบริการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การซื้อขายข้อมูล และเร่งผลักดันการจัดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายข้อมูลระดับประเทศสำหรับการหมุนเวียนข้อมูลข้ามภูมิภาคและข้ามพรมแดน
