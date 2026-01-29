Đổi mới và cuốn hút, ISLE 2026 định hình tương lai của ngành hiển thị và tích hợp

Đổi mới và cuốn hút, ISLE 2026 định hình tương lai của ngành hiển thị và tích hợp
Tin tức được cung cấp bởiISLE
29 thg 1, 2026, 12:21 GMT
THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026 — Triển lãm lớn nhất châu Á về màn hình thông minh và hệ thống tích hợp, sẽ trở thành tâm điểm tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (Shenzhen World) từ ngày 5 đến 7 tháng 3. Sự kiện công nghệ cao này hứa hẹn sẽ là kỳ triển lãm năng động và hấp dẫn nhất từ trước đến nay, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm và giải pháp mới cho nhiều kịch bản ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực hiển thị và tích hợp nghe nhìn (AV).
Là sự kiện kéo dài ba ngày với nhiều hoạt động phong phú, ISLE 2026 sẽ quy tụ hơn 1.000 đơn vị triển lãm trực tuyến và trực tiếp, bao gồm nhiều ông lớn trong ngành như Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua và Uniview, với diện tích trưng bày dự kiến lên tới 90.000 mét vuông, và khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 100 quốc gia.
Trung tâm cung ứng một cửa cho ngành hiển thị và hệ thống tích hợp
Các công nghệ cốt lõi được trưng bày sẽ bao gồm micro-LED và mini-LED tiên tiến, các giải pháp thân thiện với môi trường, hệ thống tương tác ứng dụng AI, cùng thiết bị sân khấu chuyên nghiệp, màn hình thương mại, 3D không cần kính, VR/AR/MR, bảng hiệu kỹ thuật số, công nghệ hội nghị và phát trực tuyến, cũng như các giải pháp tích hợp và ứng dụng nghe nhìn.
Nằm ngay cạnh Sân bay Thâm Quyến và chỉ cách phần lớn các doanh nghiệp sản xuất LED hàng đầu Trung Quốc khoảng 30 phút lái xe, ISLE 2026 sẽ mang đến cho các nhà mua hàng toàn cầu hàng loạt sản phẩm cũng như dễ dàng khảo sát nhà máy ngay trên nền tảng một cửa.
Thay đổi tương lai bằng công nghệ
Các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, như màn hình cỡ lớn phát thải carbon thấp và các hệ thống nghe nhìn tích hợp quang điện - lưu trữ năng lượng sẽ được ban tổ chức làm nổi bật.
Những công nghệ tiên tiến nhất cũng sẽ được trình diễn thông qua các ứng dụng dành cho thành phố thông minh, giải trí đắm chìm, thương mại kỹ thuật số, phát thanh truyền hình, du lịch, giáo dục, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.
Chương trình trình diễn trực tiếp "ISLE Gloshine" do gã khổng lồ cho thuê thiết bị sân khấu Gloshine thực hiện sẽ có diện tích 2.500 mét vuông tại ISLE 2026. Màn trình diễn ngoạn mục này tích hợp màn hình LED, ánh sáng sân khấu và âm thanh vòm, sẽ mang đến một sự kết hợp đắm chìm và sống động giữa ánh sáng, nghệ thuật và công nghệ.
Hội tụ cùng các nhà đổi mới toàn cầu
Khoảng 20 diễn đàn cấp cao sẽ được đồng tổ chức cùng các hiệp hội lớn trong ngành, tạo cơ hội kết nối với các đồng nghiệp trên toàn cầu. Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm những chủ đề xu hướng như tiến bộ công nghệ Mini/Micro LED, trí tuệ số tăng cường bằng AI, thành phố thông minh, văn phòng thông minh và ứng dụng hiển thị trên xe thông minh.
Duy trì kết nối để theo dõi những cập nhật mới nhất
- Facebook: https://www.facebook.com/isleshenzhen
- YouTube: https://www.youtube.com/@ISLEOfficialAcc
Đừng bỏ lỡ cơ hội để chứng kiến tương lai
ISLE quy tụ ngành tích hợp hệ thống và nghe nhìn toàn cầu dưới một mái nhà. Dù bạn là nhà cung cấp công nghệ, nhà tích hợp hệ thống hay người dùng cuối đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, ISLE 2026 sẽ mang đến những cơ hội tuyệt vời để khám phá những đổi mới định hình tương lai của công nghệ nghe nhìn.
Để đăng ký tham dự ISLE 2026, vui lòng truy cập https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en
SOURCE ISLE
Chia sẻ bài viết này