Veľtrh ISLE 2026 - inovatívny a pohlcujúci - definuje budúcnosť displejov a integrácie
Jan 29, 2026, 10:25 ET
SHENZHEN, Čína, 29. január 2026 /PRNewswire/ – ISLE 2026 – najväčšia ázijská výstava inteligentných displejov a integrovaných systémov, sa bude konať v centre Svetového výstavného a kongresového centra v Shenzhene (Shenzhen World) od 5. do 7. marca. Toto high-tech podujatie má v úmysle stať sa doteraz najdynamickejším a najpútavejším ročníkom. Predstaví tisíce nových produktov a riešení pre rôzne aplikačné scenáre v oblasti zobrazovacej techniky a audiovizuálnej integrácie.
ISLE 2026, trojdňové podujatie nabité programom, spojí viac ako 1000 vystavovateľov online aj na mieste, vrátane priemyselných gigantov ako Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua a Uniview. Na výstavnej ploche 90 000 metrov štvorcových sa očakávajú odborní návštevníci z viac ako 100 krajín.
Komplexné centrum pre nákup displejov a integrovaných systémov
Medzi hlavné prezentované technológie budú patriť pokročilé mikro-LED a mini-LED diódy, ekologické riešenia, interaktívne systémy s podporou AI, profesionálne javiskové vybavenie, komerčné displeje, 3D vizualizácie voľným okom, VR/AR/MR, digitálne značenie, konferenčné a streamovacie technológie, audiovizuálna integrácia a aplikácie.
Veľtrh ISLE 2026, ktorý sa nachádza hneď vedľa letiska Shenzhen a do 30 minút jazdy autom od väčšiny popredných čínskych spoločností zameraných na výrobu LED diód, prinesie kupujúcim z celého sveta nespočetné množstvo produktov a jednoduchý prehľad tovární na jednotnej platforme.
Transformácia zajtrajška pomocou technológií
Organizátor sa zameria na energeticky úsporné produkty, ako sú veľkoplošné obrazovky s nízkymi emisiami uhlíka a audiovizuálne systémy s fotovoltickým úložiskom energie.
Najmodernejšie technológie budú prezentované v uplatnení pre inteligentné mestá, pohlcujúcu zábavu, digitálny obchod, vysielanie, cestovný ruch, vzdelávanie, bezpečnosť a ďalšie.
Živá show „ISLE Gloshine" od giganta v oblasti prenájmu priestorov Gloshine sa na veľtrhu ISLE 2026 rozprestiera na ploche 2500 metrov štvorcových. Táto veľkolepá produkcia, ktorá integruje LED obrazovky, osvetlenie pódia a priestorový zvuk, uvedie pohlcujúcu a dynamickú fúziu svetla, umenia a technológie.
Spojte sa s globálnymi inovátormi
Približne 20 fór na vysokej úrovni sa bude konať s prispením významných priemyselných združení, čo poskytne príležitosti na nadviazanie kontaktov s globálnymi kolegami. Diskusie sa budú venovať trendovým témam, ako sú pokroky v technológii Mini/Micro LED, digitálna inteligencia vylepšená AI, inteligentné mesto, inteligentná kancelária a aplikácie displejov v inteligentných vozidlách.
Nenechajte si ujsť šancu dozvedieť sa, čo bude ďalej
ISLE spája globálny priemysel AV a systémovej integrácie pod jednou strechou. Či už ste dodávateľ technológií, systémový integrátor alebo koncový používateľ z rôznych sektorov, ISLE 2026 vám ponúkne bezkonkurenčné príležitosti objavovať inovácie, ktoré formujú budúcnosť audiovizuálnych technológií.
Ak sa chcete zaregistrovať na ISLE 2026, kliknite na https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en
