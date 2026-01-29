Innovant et immersif, l'ISLE 2026 définira l'avenir de l'affichage et de l'intégration

SHENZHEN, Chine, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026—Le plus grand salon d'Asie dédié à l'affichage intelligent et aux systèmes intégrés, sera au cœur du Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World) du 5 au 7 mars. Cet événement high-tech promet d'être l'édition la plus dynamique et la plus captivante à ce jour, dévoilant des milliers de nouveaux produits et solutions pour diverses applications d'affichage et d'intégration audiovisuelle.

ISLE 2026 to be held March 5-7, Shenzhen World

Au cours de ces trois jours riches en événements, l'ISLE 2026 réunira plus de 1 000 exposants en ligne et sur site, dont des géants du secteur tels que Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua et Uniview, avec un espace d'exposition prévu de 90 000 mètres carrés et des visiteurs professionnels provenant de plus de 100 pays.

Hub d'approvisionnement unique pour l'affichage et les systèmes intégrés

Les principales technologies présentées comprendront les micro-LED et mini-LED avancées, les solutions écologiques, les systèmes interactifs basés sur l'IA, ainsi que les équipements scéniques professionnels, les écrans commerciaux, la 3D à l'œil nu, la RV/RA/RM, l'affichage numérique, les technologies de conférence et de streaming, l'intégration audiovisuelle et les applications.

Situé à proximité de l'aéroport de Shenzhen et à moins de 30 minutes en voiture de la plupart des principales entreprises chinoises de fabrication de LED, l'ISLE 2026 permettra aux acheteurs internationaux d'accéder à d'innombrables produits et de rechercher facilement des usines sur une plateforme unique.

Façonner le futur avec la technologie

Les produits écoénergétiques tels que les grands écrans à faible empreinte carbone et les systèmes audiovisuels photovoltaïques avec stockage seront mis en avant par l'organisateur.

Des technologies de pointe seront présentées dans des applications destinées aux villes intelligentes, aux divertissements immersifs, au commerce numérique, à la diffusion, au tourisme, à l'éducation, à la sécurité, etc.

Le spectacle en direct « ISLE Gloshine » du géant de la location Gloshine s'étendra sur 2 500 mètres carrés à l'ISLE 2026. Cette production spectaculaire, qui intègre des écrans LED, un éclairage de scène et un son surround, présentera une fusion immersive et dynamique de la lumière, de l'art et de la technologie.

Converger avec des innovateurs mondiaux

Une vingtaine de forums de haut niveau seront organisés en collaboration avec les principales associations industrielles, offrant l'opportunité de se connecter avec des pairs du monde entier. Les discussions porteront sur des sujets d'actualité tels que les avancées technologiques en matière de mini/micro LED, l'intelligence numérique améliorée par l'IA, les villes intelligentes, les bureaux intelligents et les applications d'affichage dans les véhicules intelligents.

Restez informé des dernières actualités

Ne ratez pas votre chance de découvrir les prochaines étapes

L'ISLE réunit l'industrie mondiale de l'audiovisuel et de l'intégration de systèmes sous un même toit. Que vous soyez fournisseur de technologies, intégrateur de systèmes ou utilisateur final issu de divers secteurs, l'ISLE 2026 vous offrira des opportunités inégalées pour découvrir les innovations qui façonnent l'avenir des technologies audiovisuelles.

Pour participer à l'ISLE 2026, veuillez cliquer sur https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=fr

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2872395/image_1.jpg