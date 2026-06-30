Đợt IPO trong lĩnh vực giải pháp khai khoáng tự hành đầu tiên trên thế giới thu hút dàn nhà đầu tư chủ chốt hàng đầu gồm Fidelity, JPMorgan và Barings

HỒNG KÔNG, ngày 29 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- EACON Group Co., Ltd. ("EACON", Mã chứng khoán: 07687.HK) hôm nay khởi động đợt chào bán toàn cầu cổ phiếu H, đánh dấu việc chính thức bắt đầu quá trình niêm yết tại Hồng Kông. Theo thông báo trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX), EACON dự kiến chào bán 26.132.000 cổ phiếu trên phạm vi toàn cầu, với mục tiêu huy động khoảng 2,12 tỷ đến 2,30 tỷ đô la Hồng Kông.

Là nhà cung cấp các giải pháp lái xe tự động lớn nhất thế giới cho các khu khai thác mỏ, EACON đã thiết lập được danh sách nhà đầu tư chủ chốt chất lượng cao cho đợt niêm yết tại Hồng Kông. Mười một nhà đầu tư tổ chức — Zijin Mining, XCMG, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, Barings, Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Funds, CDH và Seven Grand — đã cam kết góp vốn với tư cách nhà đầu tư chủ chốt, nâng tổng lượng đăng ký của nhóm này lên mức trần theo quy định là khoảng 50% quy mô chào bán. Danh sách này bao gồm các doanh nghiệp dẫn đầu ngành trên toàn cầu, nguồn vốn dài hạn quốc tế blue-chip, các quỹ đầu tư đa chiến lược và dòng vốn định chế hàng đầu của Trung Quốc. Sự tham gia của họ được xem là một lá phiếu tín nhiệm dành cho EACON trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đồng thời tạo tiền đề để công ty trở thành doanh nghiệp xe tải khai thác tự hành niêm yết đầu tiên trên thế giới.

Các doanh nghiệp đầu ngành và các nhà quản lý tài sản toàn cầu trở thành lực lượng nòng cốt của nhóm nhà đầu tư chủ chốt

EACON là công ty công nghệ tập trung vào lĩnh vực lái xe tự động cho hoạt động khai khoáng, đã phát triển hệ thống lái xe tự động cấp độ L4 toàn diện và các giải pháp tích hợp phần cứng và phần mềm được thiết kế riêng cho xe tải khai thác hạng nặng. Giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong cuộc đua thương mại hóa công nghệ lái xe tự động cấp độ L4, EACON đã tạo dựng được lợi thế tiên phong và ưu thế công nghệ rõ rệt, qua đó thu hút sự quan tâm liên tục của giới đầu tư trong và ngoài ngành.

Theo bản cáo bạch, EACON đã hoàn tất 11 vòng gọi vốn kể từ khi thành lập, huy động tổng cộng 2,059 tỷ Nhân dân tệ từ các nhà đầu tư bao gồm Zijin Mining và CATL, cùng các tổ chức như NIO Capital, Eight Roads, Hony Capital và Gaocheng Capital.

Zijin Mining — công ty khai khoáng lớn thứ ba thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường — lần đầu công nhận giá trị công nghệ của EACON vào năm 2021 khi dẫn dắt vòng gọi vốn Series B1 của công ty và tiếp tục đầu tư thêm hơn 300 triệu Nhân dân tệ cùng các tổ chức khác vào năm 2024. Trước thời điểm EACON nộp hồ sơ niêm yết, CATL đã đầu tư hơn 400 triệu Nhân dân tệ để đồng dẫn dắt vòng gọi vốn Series D. Trong đợt chào bán lần này, Zijin trở lại với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt, với mạng lưới tài nguyên trên phạm vi toàn cầu của doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình mở rộng quốc tế của EACON. XCMG, nhà sản xuất máy móc xây dựng liên tục nằm trong top ba doanh nghiệp hàng đầu thế giới và đứng số một tại Trung Quốc, cũng tham gia với tư cách nhà đầu tư chủ chốt — nhấn mạnh cách EACON trở thành cầu nối quan trọng giữa các đơn vị khai thác mỏ với các nhà sản xuất thiết bị trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Bên cạnh sự hậu thuẫn từ các doanh nghiệp công nghiệp, EACON còn thu hút được nguồn vốn dài hạn toàn cầu đa dạng, bao gồm các công ty quản lý tài sản quốc tế nằm trong top 10 như Fidelity International, J.P. Morgan và Barings; các quỹ đầu tư đa chiến lược như Indus Funds, Jain Global và Regal; nhà quản lý tài sản mới nổi của Hoa Kỳ Seven Grand; cùng các nhà đầu tư dài hạn hàng đầu của Trung Quốc như GF Funds và CDH. Đáng chú ý, Regal (ASX: RPL), công ty quản lý tài sản của Australia được thành lập năm 2004 với chiến lược đầu tư tập trung mạnh vào lĩnh vực tài nguyên và khai khoáng, đã tham gia với tư cách nhà đầu tư chủ chốt trong một thương vụ IPO tại Hồng Kông lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ — báo hiệu niềm tin vào triển vọng mở rộng sang thị trường Australia của EACON.

Từ 30 mỏ khai thác đến thị trường toàn cầu trị giá 7,3 tỷ USD vào năm 2030

Quy mô và chất lượng của dàn nhà đầu tư chủ chốt phản ánh vị thế dẫn đầu của EACON trong ngành. Công ty là đơn vị vận hành đầu tiên — và hiện là duy nhất — triển khai đội xe gồm hơn 2.500 xe tải khai thác tự hành đang hoạt động, qua đó nắm giữ 55,5% thị phần giải pháp khai khoáng tự hành tại Trung Quốc tính theo số lượng phương tiện vào năm 2025 tại các mỏ than, kim loại và phi kim loại.

Các giải pháp của EACON hiện được triển khai tại 30 mỏ được vận hành bởi các tập đoàn như CHN Energy, SPIC và TBEA, bao phủ 19 trong số 41 mỏ than lộ thiên trong nước có công suất được phê duyệt trên 10 triệu tấn mỗi năm và hiện diện tại 7 trong số 12 mỏ than lộ thiên lớn nhất Trung Quốc xét theo công suất được phê duyệt. EACON đã đứng đầu thị trường dịch vụ khai khoáng tự hành của Trung Quốc về quy mô trong hai năm liên tiếp.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, EACON vận hành 2.580 xe tải khai thác tự hành đang hoạt động, đội xe lớn nhất thế giới. Tổng quãng đường vận chuyển hằng năm tăng từ 4,6 triệu km lên 61,8 triệu km, trong khi khối lượng vật liệu vận chuyển tăng từ 30,6 triệu lên 308 triệu mét khối, đồng thời công ty duy trì kỷ lục vận hành an toàn trong sáu năm liên tiếp. Theo Frost & Sullivan, thị trường giải pháp khai khoáng tự hành toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ khoảng 1 tỷ USD vào năm 2025 lên 7,3 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 47,4%.

Khi trí tuệ nhân tạo hội tụ với thế giới vật lý, công nghệ lái xe tự động đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị AI vật lý. Thông qua việc triển khai quy mô lớn các xe tải tự hành và các nền tảng khai thác số, EACON đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín bao trùm trí tuệ hiện thân dành cho khai khoáng, AI vật lý và trí tuệ không gian — một rào cản cạnh tranh được xây dựng dựa trên khả năng thu thập dữ liệu vật lý, suy luận dựa trên cơ chế và điều phối trên quy mô toàn cầu, qua đó tạo nền tảng để công ty đẩy nhanh quá trình tự động hóa khai thác mỏ lộ thiên trong ngắn hạn và mở ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong trung và dài hạn.

Khi các xe tải khai thác tự hành đảm nhận công việc trong những môi trường nguy hiểm, công nghệ này đang trở thành động lực cốt lõi của quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn sang hoạt động khai khoáng thông minh quy mô lớn — vừa nâng cao an toàn vừa mở ra cánh cửa thương mại hóa rộng khắp trong ngành. Được hậu thuẫn bởi nguồn tài chính vững mạnh, EACON đang định vị mình ở vị trí tiên phong trong quá trình chuyển đổi này.

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