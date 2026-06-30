IPO Perlombongan Autonomi Pertama Dunia Tarik Barisan Pelabur Utama Peringkat Tertinggi, Termasuk Fidelity, JPMorgan dan Barings

HONG KONG, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- EACON Group Co., Ltd. ("EACON", Kod Saham: 07687.HK) melancarkan tawaran global saham H miliknya hari ini, sekali gus menandakan bermulanya secara rasmi proses penyenaraian di Hong Kong. Menurut pengumuman yang dibuat di laman web HKEX, EACON merancang untuk menawarkan 26,132,000 saham di peringkat global dengan sasaran kutipan kasar antara kira-kira HK$2.12 bilion hingga HK$2.30 bilion.

Sebagai penyedia terbesar dunia bagi penyelesaian pemanduan autonomi untuk kawasan perlombongan, EACON telah menarik kumpulan pelabur utama premium bagi penyenaraian Hong Kong. Sebanyak 11 pelabur institusi — Zijin Mining, XCMG, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, Barings, Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Funds, CDH dan Seven Grand — memperuntukkan modal sebagai pelabur utama, menjadikan jumlah langganan pelabur utama mencapai had kawal selia iaitu kira-kira 50% daripada tawaran. Barisan pelabur merangkumi peneraju industri global, modal jangka panjang antarabangsa cip biru, dana berbilang strategi serta wang institusi China terkemuka, menunjukkan keyakinan yang diberikan di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang lebih meluas dan memberi kedudukan kepada EACON untuk muncul buat julung kalinya sebagai syarikat trak-perlombongan-autonomi pertama di dunia yang disenaraikan.

Peneraju Industri dan Pengurus Aset Global Menjadi Tonggak Transye Utama

EACON ialah sebuah syarikat teknologi yang memfokuskan kepada pemanduan autonomi untuk operasi perlombongan yang telah membangunkan sistem pemanduan autonomi L4 tindanan penuh dan penyelesaian perkakasan-dan-perisian bersepadu yang direka khusus untuk trak perlombongan tugas berat. Dalam keadaan persaingan yang semakin sengit untuk mengkomersialkan pemanduan autonomi L4, EACON telah mewujudkan kelebihan penggerak pertama dan teknologi jelas yang menarik minat pelabur secara berterusan dari dalam dan luar industri.

Menurut prospektus, EACON telah melengkapkan 11 pusingan pembiayaan sejak penubuhannya, mengumpul dana sebanyak RMB2.059 bilion kumulatif daripada pelabur termasuk Zijin Mining dan CATL, di samping institusi seperti NIO Capital, Eight Roads, Hony Capital dan Gaocheng Capital.

Zijin Mining — syarikat perlombongan ketiga terbesar di dunia berdasarkan permodalan pasaran — mula mengiktiraf nilai teknologi EACON pada 2021, mengetuai pusingan Siri B1 syarikat dan menambah sebanyak lebih RMB300 juta bersama institusi lain pada 2024. Menjelang permohonan penyenaraian EACON, CATL melabur sebanyak lebih RMB400 juta untuk menerajui bersama pusingan Siri D. Menerusi tawaran ini, Zijin kembali sebagai pelabur utama, dengan jejak sumber globalnya dijangka menyokong pengembangan antarabangsa EACON. XCMG, pengeluar jentera pembinaan yang konsisten disenaraikan dalam kelompok tiga teratas dunia dan tempat pertama di China, turut muncul sebagai pelabur utama — sekali gus menekankan bagaimana EACON menjadi penghubung penting antara pengendali lombong dan pengeluar peralatan dalam seluruh rantaian nilai.

Selain sokongan daripada sektor industri, EACON turut menarik asas modal jangka panjang global yang luas, termasuk pengurus aset antarabangsa dalam kelompok sepuluh teratas Fidelity International, J.P. Morgan dan Barings; dana berbilang strategi Indus Funds, Jain Global dan Regal; pengurus AS baharu Seven Grand; serta pelabur jangka panjang utama China iaitu GF Funds dan CDH. Khususnya, Regal (ASX: RPL), pengurus aset Australia yang ditubuhkan pada tahun 2004 dengan strategi yang banyak tertumpu kepada sumber dan perlombongan, turut serta sebagai pelabur utama bagi IPO Hong Kong buat kali pertama dalam tempoh lebih dua dekad — menggambarkan keyakinan terhadap prospek EACON untuk berkembang ke pasaran Australia.

Daripada 30 Lombong kepada Pasaran Global Bernilai US$7.3 Bilion Menjelang 2030

Kekuatan barisan pelabur utama ini mencerminkan kedudukan utama EACON dalam industri. Syarikat merupakan yang pertama — dan ketika ini satu-satunya — pengendali yang mengendalikan kumpulan pengangkutan dengan lebih daripada 2,500 trak perlombongan autonomi aktif, sekali gus memberikannya 55.5% bahagian pasaran penyelesaian perlombongan autonomi China mengikut bilangan kenderaan pada tahun 2025, merangkumi tapak lombong arang batu, logam dan bukan logam.

Penyelesaian EACON digunakan di 30 lombong yang dikendalikan oleh kumpulan termasuk CHN Energy, SPIC dan TBEA, meliputi 19 daripada 41 lombong arang batu lelubang terbuka domestik dengan kapasiti tahunan diluluskan melebihi 10 juta tan, serta 7 daripada 12 lombong arang batu lelubang terbuka besar terkemuka di negara ini berdasarkan kapasiti yang diluluskan. EACON juga menduduki tempat pertama dari segi skala dalam pasaran perkhidmatan perlombongan autonomi China selama dua tahun berturut-turut.

Sehingga 31 Disember 2025, EACON mengendalikan 2,580 trak perlombongan autonomi aktif, iaitu kumpulan pengangkutan terbesar di peringkat global. Jarak tempuh pengangkutan tahunan meningkat daripada 4.6 juta kepada 61.8 juta kilometer, manakala volum tahunan meningkat daripada 30.6 juta kepada 308 juta meter padu, sementara syarikat mengekalkan rekod kendalian yang selamat selama enam tahun berturut-turut. Menurut Frost & Sullivan, pasaran penyelesaian perlombongan autonomi global diunjurkan berkembang daripada kira-kira US$1 bilion pada tahun 2025 kepada US$7.3 bilion menjelang 2030, dengan kadar pertumbuhan tahunan terkompaun mencapai sekitar 47.4%.

Ketika kecerdasan buatan bergabung dengan dunia fizikal, pemanduan autonomi muncul sebagai hubungan penting dalam rantaian nilai AI fizikal. Melalui penggunaan trak autonomi dan platform perlombongan digital berskala besar, EACON membangunkan sistem gelung tertutup yang merangkumi kecerdasan terkandung berfokus perlombongan, AI fizikal dan kecerdasan ruang — halangan yang dibina berdasarkan pengumpulan data fizikal, penaakulan berasaskan mekanisme dan penyelarasan global, sekali gus meletakkan syarikat pada kedudukan untuk mempercepat automasi jangka pendek bagi perlombongan lelubang terbuka serta potensi kenaikan yang ketara untuk tempoh jangka sederhana hingga panjang.

Apabila trak perlombongan autonomi mengambil alih tugas di persekitaran berbahaya, teknologi ini menjadi pemacu teras bagi peralihan yang lebih luas kepada operasi perlombongan pintar yang berskala besar —meningkatkan keselamatan dan dalam masa yang sama membuka peluang kepada pengkomersialan dalam seluruh sektor. Disokong oleh sumber modal yang kukuh, EACON meletakkan kedudukannya di barisan hadapan perubahan berkenaan.

Hubungi Media:

[email protected]





SOURCE EACON Group Co., Ltd