การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทโซลูชันเหมืองอัตโนมัติครั้งแรกของโลก ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน Cornerstone ระดับแนวหน้า รวมถึง Fidelity, JPMorgan และ Barings
News provided byEACON Group Co., Ltd
30 Jun, 2026, 11:03 CST
ฮ่องกง, 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- EACON Group Co., Ltd. ("EACON", รหัสหุ้น: 07687.HK) ได้เปิดการเสนอขายหุ้น H แก่ผู้ลงทุนทั่วโลกอย่างเป็นทางการในวันนี้ นับเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการ ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) EACON มีแผนเสนอขายหุ้นจำนวน 26,132,000 หุ้นทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนขั้นต้นมูลค่าประมาณ 2.12–2.30 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันระบบขับขี่อัตโนมัติสำหรับพื้นที่ดำเนินงานเหมืองรายใหญ่ที่สุดของโลก EACON ได้ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง หรือ Cornerstone ที่มีคุณภาพสูงสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันทั้งหมด 11 ราย ได้แก่ Zijin Mining, XCMG, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, Barings, Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Funds, CDH และ Seven Grand ซึ่งได้ให้คำมั่นลงทุนในฐานะนักลงทุน Cornerstone ส่งผลให้ยอดจองซื้อของกลุ่ม Cornerstone แตะเพดานสูงสุดตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ประมาณ 50% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด รายชื่อนักลงทุนดังกล่าวครอบคลุมทั้งผู้นำระดับโลกในภาคอุตสาหกรรม นักลงทุนบลูชิพระยะยาวระดับนานาชาติ กองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนหลากหลาย และนักลงทุนสถาบันชั้นนำของจีน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังมีความผันผวน และยังวางตำแหน่งให้ EACON ก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนารถบรรทุกสำหรับงานเหมืองแบบอัตโนมัติแห่งแรกของโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผู้นำอุตสาหกรรมและผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกเป็นแกนหลักของส่วนจัดสรรหุ้นสำหรับนักลงทุน Cornerstone
EACON เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นด้านระบบการขับขี่อัตโนมัติสำหรับการทำเหมือง โดยได้พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ L4 แบบฟูลสแต็ก และโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับรถบรรทุกเหมืองขนาดใหญ่ ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในการผลักดันเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติระดับ L4 ไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ EACON ได้สร้างความได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิกตลาดและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน จนได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและนอกอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อมูลในหนังสือชี้ชวน EACON ได้ระดมทุนมาแล้วทั้งหมด 11 รอบนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยสามารถระดมทุนสะสมได้ 2.059 พันล้านหยวน จากนักลงทุนซึ่งรวมถึง Zijin Mining และ CATL ตลอดจนสถาบันการลงทุนอย่าง NIO Capital, Eight Roads, Hony Capital และ Gaocheng Capital
Zijin Mining ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับสามของโลก เล็งเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีของ EACON มาตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นผู้นำการลงทุนในรอบ Series B1 และในปี 2567 ยังได้ร่วมลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 300 ล้านหยวนร่วมกับนักลงทุนสถาบันรายอื่น ก่อนที่ EACON จะยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CATL ได้ลงทุนมากกว่า 400 ล้านหยวน เพื่อร่วมเป็นผู้นำการระดมทุนรอบ Series D สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ Zijin Mining กลับมาอีกครั้งในฐานะนักลงทุน Cornerstone โดยคาดว่าเครือข่ายทรัพยากรด้านเหมืองทั่วโลกของบริษัทจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของ EACON ในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างที่ได้รับการจัดอันดับให้ติดสามอันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่อง และเป็นอันดับหนึ่งของจีน ก็ได้เข้าร่วมเป็นนักลงทุน Cornerstone เช่นกัน ซึ่งสะท้อนว่า EACON ได้กลายเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างผู้ประกอบการเหมืองกับผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
นอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว EACON ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนระยะยาวระดับโลกในวงกว้าง ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่ติด 10 อันดับแรก ได้แก่ Fidelity International, J.P. Morgan และ Barings กองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนหลากหลาย ได้แก่ Indus Funds, Jain Global และ Regal ผู้จัดการกองทุนหน้าใหม่จากสหรัฐอเมริกาอย่าง Seven Grand ตลอดจนกลุ่มผู้ลงทุนระยะยาวชั้นนำของจีน ได้แก่ GF Funds และ CDH ที่น่าสนใจคือ Regal (ASX: RPL) บริษัทบริหารสินทรัพย์จากออสเตรเลียที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 และมีกลยุทธ์การลงทุนที่ให้น้ำหนักกับภาคทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นหลัก ได้เข้าร่วมเป็นนักลงทุน Cornerstone ในการเสนอขายหุ้น IPO ที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองทศวรรษ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ EACON ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย
จากเหมือง 30 แห่ง สู่ตลาดโลกมูลค่า 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573
ความแข็งแกร่งของกลุ่มนักลงทุน Cornerstone สะท้อนถึงสถานะผู้นำของ EACON ในอุตสาหกรรม โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรก และปัจจุบันยังเป็นรายเดียว ที่นำรถบรรทุกสำหรับงานเหมืองอัตโนมัติมาใช้งานจริงมากกว่า 2,500 คัน ส่งผลให้บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดโซลูชันเหมืองอัตโนมัติของจีนในปี 2568 ได้สูงถึง 55.5% เมื่อวัดจากจำนวนรถ โดยครอบคลุมทั้งเหมืองถ่านหิน เหมืองโลหะ และเหมืองแร่ที่ไม่ใช่โลหะ
โซลูชันของ EACON ถูกนำไปใช้งานในเหมืองจำนวน 30 แห่ง ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ CHN Energy, SPIC และ TBEA ครอบคลุมเหมืองถ่านหินเปิดหน้าดินของจีนจำนวน 19 จากทั้งหมด 41 แห่งที่ได้รับอนุมัติกำลังการผลิตประจำปีมากกว่า 10 ล้านตัน และครอบคลุม 7 ใน 12 เหมืองถ่านหินเปิดหน้าดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตที่ได้รับอนุมัติ EACON ครองอันดับหนึ่งของตลาดบริการเหมืองอัตโนมัติของจีนในด้านขนาดการดำเนินธุรกิจติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 EACON มีรถบรรทุกเหมืองอัตโนมัติที่ปฏิบัติงานอยู่จริงจำนวน 2,580 คัน ซึ่งเป็นกองรถที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระยะทางการขนส่งต่อปียังเพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านกิโลเมตรเป็น 61.8 ล้านกิโลเมตร ขณะที่ปริมาณวัสดุที่ขนส่งต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 30.6 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 308 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทยังคงรักษาสถิติการดำเนินงานที่ปลอดภัยต่อเนื่องได้เป็นเวลา 6 ปี ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ Frost & Sullivan คาดว่าตลาดโซลูชันเหมืองอัตโนมัติทั่วโลกจะเติบโตจากประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นประมาณ 47.4%
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังหลอมรวมเข้ากับโลกกายภาพ เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติก็กำลังก้าวขึ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (physical AI) ด้วยการนำรถบรรทุกอัตโนมัติมาใช้งานในวงกว้างควบคู่กับแพลตฟอร์มเหมืองดิจิทัล EACON ได้สร้างระบบนิเวศแบบวงจรปิดที่ครอบคลุมปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพสำหรับงานเหมือง ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ และปัญญาประดิษฐ์ด้านการรับรู้เชิงพื้นที่ (spatial intelligence) ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันจากการสั่งสมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงในโลกกายภาพ การให้เหตุผลบนพื้นฐานของกลไกการทำงาน และการประสานการทำงานในระดับโลก ซึ่งวางรากฐานให้บริษัทสามารถเร่งการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในเหมืองเปิดหน้าดินในระยะใกล้ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว
ขณะที่รถบรรทุกเหมืองอัตโนมัติเข้ามาปฏิบัติงานแทนมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เทคโนโลยีดังกล่าวกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเหมืองอัจฉริยะขนาดใหญ่ ช่วยยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมปูทางสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางทั่วทั้งอุตสาหกรรม ด้วยการสนับสนุนจากฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง EACON จึงกำลังวางตำแหน่งบริษัทให้เป็นผู้นำของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้
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SOURCE EACON Group Co., Ltd
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