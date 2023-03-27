مشروع أرامكو السعودية المشترك (أرامكو هواجين) يبدأ أعمال البناء في مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في الصين

مشروع جرينفيلد يشمل مصفاة بطاقة 300 ألف برميل في اليوم ووحدة تكسير بخاري بطاقة 1.65 مليون طن

ستورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المشروع

مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات من المتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2026

يقع المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ في شمال شرق الصين

الظهران, 27 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ --

تعتزم أرامكو السعودية وشركاؤها، مجموعة "نورينكو" ومجموعة"بانجين" الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO, Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream, Shiquan Liu, NORINCO Group Chairman, and Lecheng Li, Deputy Secretary of the Liaoning Provincial Party Committee and Governor of Liaoning Province witness the signing of an agreement to commence construction of a major integrated refinery and petrochemical complex in northeast China. The agreement was signed by Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (sitting left), Yongqiang Ren, North Huajin Chairman (sitting centre), and Fei Jia, Panjin Xincheng Industrial Group Chairman (sitting right)

وتعمل شركة أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية (30%) ومجموعة "نورينكو" (51%) ومجموعة "بانجين" الصناعية (19%)، على تطوير مشروع مجمع جرينفيلد، الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ومعمل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2023 بعد أن حصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة. ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026.

وستورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد يحيى القحطاني: "سيدعم هذا المشروع المهم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيميائية. كما أنه يمثل علامة فارقة في إستراتيجيتنا للتوسع المستمر في الصين والمنطقة بشكل عام والتي تُعد محركًا مهمًا بشكل متزايد للطلب العالمي على البتروكيميائيات".

من جهته، قال نائب المدير العام لمجموعة "نورينكو"، زو وينشاو: "تمثّل هذه المصفاة الضخمة والمجمع البتروكيميائي مشروعًا رئيسًا لمجموعة نورينكو لتُسهم من خلاله في تنفيذ وتحقيق التنمية المشتركة عبر مبادرة (الحزام والطريق) المتميّزة، كما أنه يعزز إعادة الهيكلة الصناعية وقطاع النفط والبتروكيميائيات ليصبح أقوى وأفضل وأكبر. وسيؤدي المشروع دورًا مهمًا في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والمملكة، وتحقيق التنمية والازدهار لكليهما".

وقال رئيس مجلس إدارة ومجموعة"بانجين"، جيا فاي: "لهذا المشروع أهمية كبيرة بالنسبة إلى بانجين من أجل تشجيع زيادة المواد الكيميائية والمنتجات المتخصصة، وتعزيز التكامل بين صناعة التكرير والكيميائيات. وهو مشروع له رمزيته لبانجين حيث يسعى إلى تسريع عملية تطوير قاعدة وطنية مهمة لصناعة البتروكيميائيات والكيميائيات الدقيقة".

شرح الصورة: رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، والنائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة نورينكو، شيكوان ليو، ونائب أمين لجنة الحزب الإقليمي في لياونينغ وحاكم لياونينغ الصينية، ليشنغ لي، يشهدون توقيع اتفاقية بدء بناء المصفاة الرئيسة ومجمع البتروكيميائيات في شمال شرق الصين على هامش منتدى التنمية الصيني الذي عقد في بكين في 26 مارس 2023.

الموقعون على الاتفاقية جلوسًا: أنور الحجازي، رئيس أرامكو آسيا (يسارًا)، ويونغيانغ رين، رئيس مجلس إدارة نورث هواجين (وسطًا)، وفي جيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة"بانجين" الصناعية (يمينًا).

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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