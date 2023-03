Aramco JV HAPCO iniciará la construcción de una gran refinería y un complejo petroquímico en China

El proyecto, totalmente nuevo, incluirá una refinería de 300.000 bpd y un craqueador a vapor de 1,65 millones de toneladas

Aramco suministrará hasta 210.000 barriles diarios de crudo al proyecto.

Se prevé que el complejo integrado de refino y petroquímica esté plenamente operativo en 2026

El complejo se ubicará en la ciudad de Panjin, provincia de Liaoning , en el noreste de China

DHAHRAN, Arabia Saudita, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Aramco y los socios de la empresa conjunta NORINCO Group y Panjin Xincheng Industrial Group tienen previsto iniciar la construcción de una gran refinería integrada y un complejo petroquímico en el noreste de China.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO, Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream, Shiquan Liu, NORINCO Group Chairman, and Lecheng Li, Deputy Secretary of the Liaoning Provincial Party Committee and Governor of Liaoning Province witness the signing of an agreement to commence construction of a major integrated refinery and petrochemical complex in northeast China. The agreement was signed by Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (sitting left), Yongqiang Ren, North Huajin Chairman (sitting centre), and Fei Jia, Panjin Xincheng Industrial Group Chairman (sitting right)

Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), una empresa conjunta entre Aramco (30%), NORINCO Group (51%) y Panjin Xincheng Industrial Group (19%), está desarrollando el complejo que combinará una refinería de 300.000 barriles diarios y una planta petroquímica con una capacidad de producción anual de 1,65 millones de toneladas métricas de etileno y 2 millones de toneladas métricas de paraxileno.

Está previsto que la construcción comience en el segundo trimestre de 2023, después de que el proyecto obtuviera las aprobaciones administrativas necesarias. Se espera que esté plenamente operativo en 2026.

Aramco suministrará hasta 210.000 bpd de crudo al complejo, que se está construyendo en la ciudad de Panjin, en la provincia de China de Liaoning.

Mohammed Y. Al Qahtani, vicepresidente ejecutivo de Aramco de Downstream, declaró: "Este importante proyecto apoyará la creciente demanda de China de combustibles y productos químicos. También representa un hito importante en nuestra estrategia de expansión en China y la región, que es un motor cada vez más importante de la demanda petroquímica mundial."

Zou Wenchao, director general adjunto de NORINCO Group, dijo: "Esta refinería y complejo petroquímico a gran escala es un proyecto clave de NORINCO Group para implementar y realizar el desarrollo conjunto de la iniciativa de alta calidad "Belt and Road", promover la reestructuración industrial y potenciar el sector petrolero y petroquímico para que sea más fuerte, mejor y más grande. Desempeñará un papel importante en la profundización de la cooperación económica y comercial entre China y Arabia Saudí, y en la consecución del desarrollo y la prosperidad comunes."

Jia Fei, presidente de la Junta de Panjin Xincheng, dijo: "El proyecto es de gran importancia para que Panjin promueva el aumento de los productos químicos y especiales, reforzando la integración de la industria de refinería y química. Es un proyecto simbólico para Panjin, ya que pretende acelerar el desarrollo de una importante base nacional de la industria petroquímica y de química fina."

