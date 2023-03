Aramco JV HAPCO entame la construction d'une grande raffinerie et d'un complexe pétrochimique en Chine

Projet Greenfield comprenant une raffinerie de 300 000 bpj et 1,65 million de tonnes de vapocraqueur

Aramco fournira jusqu'à 210 000 barils de pétrole brut par jour au projet

Le complexe intégré de raffinage et de pétrochimie devrait être pleinement opérationnel d'ici 2026

Complexe situé dans la ville de Panjin, province de Liaoning , dans le nord-est de la Chine

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aramco et ses partenaires NORINCO Group et Panjin Xincheng Industrial Group prévoient de commencer la construction d'un grand complexe pétrochimique et de raffinerie intégré dans le nord-est de la Chine.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO, Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream, Shiquan Liu, NORINCO Group Chairman, and Lecheng Li, Deputy Secretary of the Liaoning Provincial Party Committee and Governor of Liaoning Province witness the signing of an agreement to commence construction of a major integrated refinery and petrochemical complex in northeast China. The agreement was signed by Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (sitting left), Yongqiang Ren, North Huajin Chairman (sitting centre), and Fei Jia, Panjin Xincheng Industrial Group Chairman (sitting right)

Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), une coentreprise entre Aramco (30 %), NORINCO Group (51 %) et Panjin Xincheng Industrial Group (19 %), développe le complexe qui combinera une raffinerie produisant 300 000 barils par jour et une usine pétrochimique d'une capacité de production annuelle de 1,65 million de tonnes d'éthylène et 2 millions de tonnes de paraxylène.

Les travaux de construction devraient commencer au deuxième trimestre de l'année 2023 après que le projet a obtenu les approbations administratives requises. Il est prévu que le site soit pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année 2026.

Aramco fournira jusqu'à 210 000 bpj de pétrole brut au complexe, qui est en cours de construction dans la ville de Panjin, dans la province chinoise de Liaoning.

Mohammed Y. Al Qahtani, vice-président exécutif d'Aramco, a déclaré : « Cet important projet appuiera la demande croissante de la Chine pour les carburants et les produits chimiques. Il représente également une étape importante dans notre stratégie d'expansion en aval, en Chine et dans la région. Il s'agit d'un moteur de plus en plus important de la demande mondiale de produits pétrochimiques ».

Zou Wenchao, directeur général adjoint du Groupe NORINCO, a déclaré : « Ce complexe pétrochimique et de raffinerie à grande échelle est un projet clé du Groupe NORINCO pour mettre en œuvre et réaliser le développement conjoint de l'initiative « la Ceinture et la Route », promouvoir la restructuration industrielle et renforcer, améliorer et développer le secteur pétrolier et pétrochimique. Il jouera un rôle important dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Arabie saoudite, ainsi que dans la réalisation d'un développement et d'une prospérité communs ».

Jia Fei, président du conseil d'administration de Panjin Xincheng, a déclaré : « Le projet est d'une grande importance pour Panjin et vise à promouvoir l'augmentation des produits chimiques et des produits de spécialité, en renforçant l'intégration de l'industrie du raffinage et de la chimie. Il s'agit d'un projet symbolique pour Panjin qui cherche à accélérer le développement d'une importante base nationale de l'industrie pétrochimique et chimique fine ».

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par l'intime conviction que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle accomplit. Elle s'efforce également de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cette démarche encourage la stabilité et la croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations relatives aux faits historiques ou actuels inclus dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives donnent les attentes et les projections actuelles de la Société en ce qui concerne ses dépenses en capital et ses investissements, ses principaux projets, ses résultats en amont, y compris par rapport à ses pairs, et sa croissance en aval et dans le secteur des produits chimiques. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots comme « cible », « croire », « s'attendre », « viser », « avoir l'intention », « peut », « prévoir », « estimer », « planifier », « projet », « aura », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait », « continuer », « futur », et d'autres mots et termes au sens similaire ou le négatif. Ces déclarations prospectives font référence à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui échappent au contrôle de la Société et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations attendus, exprimés ou implicites, dans ces déclarations prospectives, y compris les facteurs suivants : l'offre et la demande internationales de pétrole brut et les prix auxquels Aramco vend du pétrole brut ; l'incidence de la COVID-19 sur les conditions commerciales et économiques ainsi que sur l'offre et la demande de pétrole brut, de gaz et de produits raffinés et pétrochimiques ; les développements économiques ou politiques défavorables qui pourraient avoir une incidence sur les résultats d'exploitation de la Société ; les pressions concurrentielles auxquelles la Société fait face ; tout écart ou changement important dans les conditions économiques et opérationnelles existantes qui pourrait influer sur la quantité et la valeur estimées des réserves prouvées ; les risques et dangers opérationnels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; la nature cyclique des industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; les conditions météorologiques ; l'instabilité et les troubles politiques et sociaux et les conflits armés réels ou potentiels dans les régions où Aramco exerce ses activités et d'autres régions ; les pertes liées aux risques liés à une assurance insuffisante ; la capacité de la Société à mener à bien les projets actuels et futurs ; les litiges dont la Société est ou pourrait faire l'objet ; la capacité de la Société à tirer profit des acquisitions récentes et futures, y compris en ce qui concerne SABIC ; les risques liés aux opérations internationales, y compris les sanctions et les restrictions commerciales, les lois anticorruption et d'autres lois et règlements ; les risques liés au pétrole, au gaz, à l'environnement, à la santé et à la sécurité et à d'autres règlements qui ont une incidence sur les industries dans lesquelles Aramco exerce ses activités ; la dépendance de la Société à l'égard de sa haute direction et de son personnel clé ; la fiabilité et la sécurité des systèmes informatiques de la Société ; les préoccupations et les répercussions liées aux changements climatiques ; les risques liés aux projets dirigés par le gouvernement et aux autres exigences du gouvernement, y compris ceux liés au niveau maximal de production de pétrole brut fixé par le gouvernement et au MSC cible ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; et les autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives figurant au présent communiqué, comme indiqué dans les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès du Tadawul. Pour de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes potentiels qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats prévus, veuillez consulter les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès du Tadawul. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel elle opérera à l'avenir. Les renseignements contenus dans le communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations prospectives, ne s'appliquent qu'à compter de la date du présent communiqué de presse et ne visent pas à donner d'assurance quant aux résultats futurs. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à diffuser toute mise à jour ou révision du communiqué, y compris toute donnée financière ou déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. Personne ne devrait interpréter le communiqué de presse comme des conseils financiers, fiscaux ou de placement. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

