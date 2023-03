A Aramco JV HAPCO iniciará a construção da grande refinaria e complexo petroquímico na China

O projeto Greenfield inclui uma refinaria de 300.000 DBP e craqueamento a vapor de 1.65 milhões de toneladas

A Aramco fornecerá até 210,000 barris por dia de insumos de petróleo bruto para o projeto

Espera-se que o refino integrado e o complexo petroquímico estejam totalmente operacionais até o ano de 2026

Complexo será construído na cidade de Panjin, província de Liaoning , no nordeste da China

DHAHRAN, Arábia Saudita, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- do empreendimento conjunto, a NORINCO Group e a Panjin Xincheng Industrial Group, planejam iniciar a construção de uma grande refinaria integrada e complexo petroquímico no nordeste da China.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO, Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream, Shiquan Liu, NORINCO Group Chairman, and Lecheng Li, Deputy Secretary of the Liaoning Provincial Party Committee and Governor of Liaoning Province witness the signing of an agreement to commence construction of a major integrated refinery and petrochemical complex in northeast China. The agreement was signed by Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (sitting left), Yongqiang Ren, North Huajin Chairman (sitting centre), and Fei Jia, Panjin Xincheng Industrial Group Chairman (sitting right) City of origin: Dhahran, Saudi Arabia

A Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), um empreendimento conjunto entre a Aramco (30%), a NORINCO Group (51%) e o Panjin Xincheng Industrial Group (19%), está desenvolvendo o complexo que combinará uma refinaria com capacidade de 300,000 barris diários e uma usina petroquímica com uma produção anual de 1.65 milhões de toneladas métricas de etileno e 2 milhões de toneladas métricas de para-xileno.

A construção deve começar no segundo trimestre de 2023, após o projeto garantir as aprovações administrativas necessárias. Espera-se que a empresa esteja totalmente operacional até 2026.

A Aramco fornecerá até 210,000 BPD em insumos de petróleo bruto para o complexo, que está sendo construído na cidade de Panjin, na província de Liaoning, na China.

Mohammed Y. Al Qahtani, vice-presidente executivo da Aramco, disse: "Este importante projeto apoiará a crescente demanda da China por combustíveis e produtos químicos. Também representa um marco importante em nossa contínua estratégia de expansão do processamento e da distribuição na China e no resto da região, sendo um impulsionador cada vez mais significativo da demanda petroquímica global".

Zou Wenchao, vice-gerente geral do NORINCO Group, disse:"Esta refinaria de larga escala e complexo petroquímico fazem parte de um projeto fundamental da NORINCO Group para implementar e realizar o desenvolvimento conjunto da iniciativa Cinturão e Rota de alta qualidade, promover a reestruturação industrial e melhorar o setor de petróleo e petroquímico tornando-o mais forte, melhor e maior. O projeto desempenhará um papel importante no aprofundamento da cooperação econômica e comercial entre a China e a Arábia Saudita, alcançando desenvolvimento e prosperidade para ambos".

Jia Fei, presidente da diretoria da Panjin Xincheng, disse:"O projeto é de grande importância para a Panjin promover a progressão dos produtos químicos e especializados, fortalecendo a integração do setor da refinação e de produtos químicos. É um projeto simbólico para a Panjin, uma vez que busca acelerar o desenvolvimento de uma importante base nacional industrial de químicos finos e petroquímicos".

Informações de contato Twitter: Aramco

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa global integrada de energia e produtos químicos. Somos motivados por nossa crença fundamental de que energia é oportunidade. Da produção aproximadamente de um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo ao desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos. Nosso foco é tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo em todo o mundo. www.aramco.com

Isenção de responsabilidade

O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Todas as declarações que não sejam relacionadas a fatos históricos ou atuais inclusas no comunicado à imprensa são declarações prospectivas. As declarações prospectivas fornecem as expectativas e projeções atuais da empresa com relação a seus dispêndios de capital e investimentos, grandes projetos, desempenho na exploração e produção, inclusive em relação aos pares, e crescimento no processamento e distribuição e produtos químicos. Essas declarações podem incluir, sem limitação, quaisquer declarações precedidas, seguidas ou incluindo palavras como "orientar", "acreditar", "esperar", "visar", "pretender", "poder", "antecipar", "estimar", "planejar", "projetar", "irá", "pode ter", "provavelmente", "deve", "seria", "poderia", "continuar", "avançar" e outras palavras e termos de significado semelhante ou o seu negativo. Tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores fora do controle da empresa que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da empresa sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou realizações esperados expressos ou implícitos por tais declarações futuras, incluindo os seguintes fatores: oferta e demanda internacional de petróleo bruto e os preços pelos quais a Aramco vende petróleo bruto; o impacto do COVID-19 nos negócios e nas condições econômicas e na oferta e demanda de petróleo bruto, gás e produtos refinados e petroquímicos; desenvolvimentos econômicos ou políticos adversos que possam impactar os resultados das operações da empresa; pressões competitivas enfrentadas pela empresa; qualquer desvio significativo ou mudanças nas condições econômicas e operacionais existentes que possam afetar a quantidade e os valores estimados das reservas provadas; riscos e perigos operacionais nas indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica; a natureza cíclica das indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica; condições meteorológicas; instabilidade política e social e conflitos armados reais ou potenciais nas regiões em que a Aramco opera e em outras áreas; perdas por riscos relacionados à insuficiência de seguros; a capacidade da empresa de entregar projetos atuais e futuros; litígio a que a empresa está ou pode estar sujeita; a capacidade da empresa de obter benefícios de aquisições recentes e futuras, inclusive com relação à SABIC; riscos relacionados a operações internacionais, incluindo sanções e restrições comerciais, leis de combate à corrupção e suborno e outras leis e regulamentos; riscos relacionados ao petróleo, gás, meio ambiente, saúde e segurança e outros regulamentos que afetam os setores em que a Aramco opera; a dependência da empresa da sua alta administração e funcionários-chave; a confiabilidade e segurança dos sistemas de TI da empresa; preocupações e impactos das mudanças climáticas; riscos relacionados a projetos dirigidos pelo governo e outros requisitos do governo, incluindo aqueles relacionados ao nível máximo de produção de petróleo bruto definido pelo governo e meta MSC; flutuações nas taxas de juros e nas taxas de câmbio; e outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações prospectivas neste comunicado à imprensa, conforme estabelecido nos últimos relatórios periódicos da empresa submetidos à Tadawul. Para obter informações adicionais sobre os riscos e incertezas potenciais que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos resultados previstos, consulte os relatórios periódicos mais recentes da empresa submetidos à Tadawul. Tais declarações prospectivas são baseadas em várias suposições sobre as estratégias de negócios presentes e futuras da empresa e o ambiente no qual ela operará no futuro. As informações contidas no comunicado à imprensa, incluindo, entre outras, declarações prospectivas, aplicam-se apenas à data deste comunicado à imprensa e não se destinam a fornecer nenhuma garantia quanto aos resultados futuros. A empresa se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões do comunicado de imprensa, incluindo quaisquer dados financeiros ou declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que exigido pela lei ou regulamentação aplicável. Nenhum indivíduo deve interpretar o comunicado de imprensa como aconselhamento financeiro, fiscal ou de investimento. As declarações prospectivas não devem ser tomadas como definitivas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2040883/HAPCO_announcement.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1480256/Aramco_Logo.jpg

FONTE Aramco

SOURCE Aramco