"إي آند" تسجِّل أرقامًا قياسية جديدة لنتائجها المالية لعام 2025

• الإيرادات الموحدة ترتفع بنسبة 23% لتصل إلى 72.9 مليار درهم

• المجموعة سجَّلت صافي أرباح موحدة بواقع 14.4 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 34% على أساس سنوي

• قاعدة مشتركي المجموعة تنمو لتصل إلى 244.7 مليون مشترك عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا

• إجمالي توزيعات أرباح السهم الواحد لعام 2025 يصل إلى 90 فلسًا، وسيصل إلى 95 فلساً خلال 2026

• الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند حاتم دويدار، يتنحى عن منصبه بنهاية شهر مارس 2026 بعد 6 أعوام في المنصب

• مسعود م. شريف محمود رئيساً تنفيذياً لمجموعة إي آند اعتباراً من 1 أبريل 2026 بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة إي آند الإمارات

أبوظبي, 24 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة "إي آند"، اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ حيث واصلت وتيرة النمو، وحقَّقت تقدمًا استراتيجيًّا عبر جميع ركائز أعمالها.

وارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 72.9 مليار درهم، محققةً نموًّا سنويًّا بنسبة 23.1% مقارنة بالعام 2024. كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة في العام 2025 ليصل إلى 14.4مليار درهم، بزيادة قدرها 33.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في العام 2025 نحو 32.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 21.1%.

إي آند" تسجِّل أرقامًا قياسية جديدة لنتائجها المالية لعام 2025"

وعلى صعيد المشتركين، نَمَتْ قاعدةُ مشتركي المجموعة عالميًّا لتصل إلى 244.7 مليون مشترك، وهو ما يشكل زيادةً سنويةً بنسبة 31.3%. وفي دولة الإمارات، بلغ عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 16.3 مليون مشترك وهو ما يشكل زيادةً سنويةً بنسبة 8.4%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المصمَّمة لتلبية الاحتياجات المتطورة لجميع عملاء الشركة من الأفراد والشركات.

أبرز النتائج المالية



السنة المالية 2025 السنة المالية 2024 نسبة التغيير الإيرادات الموحدة 72.9 مليار درهم 59.2مليار درهم 23.1 % صافي الأرباح الموحدة 14.4 مليار درهم 10.8 مليار درهم 33.6 % الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 32.0 مليار درهم 26.5 مليار درهم 21.1 % رِبْحِيَّة السهم 1.65 درهمًا 1.24 درهمًا 33.6 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 244.7* مليون مشترك 186.5** مليون مشترك 31.3 % عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 16.3 مليون مشترك 15.0 مليون مشترك 8.4 %

• *تتضمن بيانات مشتركي تيلينور باكستان كما تم تزويدها لهيئة الاتصالات الباكستانية

• **بيانات معدلة وفقا للأرقام التي أفصحت عنها مجموعة اتصالات المغرب

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 47 فلسًا للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2025 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 90 فلسًا للسهم الواحد. كما أعلن مجلس الإدارة أن إجمالي توزيعات أرباح السهم الواحد سيصل إلى 95 فلساً خلال 2026 ما يؤكد التزامَ "إي آند" المستمر بتقديم قيمة مضافة لمساهميها.

واليوم، أعلنت إي آند أن حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة قرر التنحي عن منصبه بعد 6 أعوام قضاها في هذا المنصب. وقد قبل مجلس الإدارة استقالته، ليكون آخر يوم له في الخدمة هو 31 مارس 2026.

قاد حاتم دويدار مجموعة إي آند منذ عام 2020، وأدار استراتيجيتها في التحول والتوسع العالمي. تحت قيادته، سرعت إي آند من تطورها الاستراتيجي من مشغل اتصالات إقليمي إلى مجموعة عالمية في مجال التكنولوجيا، معززا حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، أثناء تطوير ركائز أعمالها لتشمل المجالات الرقمية والتكنولوجيا المالية وخدمات قطاعات الأعمال وأنماط الحياة الرقمية. خلال فترة توليه المنصب، حققت المجموعة أداء ماليا قياسيا وعززت مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا والاتصالات في العالم.

كما قرّر مجلس الإدارة تعيين السيد مسعود م. شريف محمود، رئيساً تنفيذياً لمجموعة إي آند، اعتبارا من 1 أبريل 2026، وذلك إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة إي آند الإمارات والذي يشغله منذ عام 2021.

وتعليقًا على النتائج، صرَّح معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند"، قائلًا: «يؤكد النمو المتسارِع في إيرادات المجموعة ونتائجها المالية القياسية لعام 2025 نجاحَ استراتيجيتها نحو التحوُّل إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة مستندة إلى ركائز أعمال صلبة. حيث تقوم المجموعة بصياغة مستقبل جديد في قطاعات الاتصالات، والتكنولوجيا، والحلول المؤسسية، والمالية والترفيهية المختلفة».

واختتم معاليه: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، حاتم دويدار، على نجاحه في قيادة أعمال المجموعة ودوره في تميز أعمالها خلال فترة منصبه. ولقد ساهم حاتم دويدار بشكلٍ محوري في نجاح استراتيجية التحول للمجموعة وتعظيم العوائد المالية للمساهمين على المدى الطويل، مُتمنين له التوفيق في مهامه المستقبلية.».

من جهته، صرَّح حاتم دويدار، قائلًا: «أعتز بقيادة إي آند خلال مرحلة تحولها الاستراتيجي، وأنا فخور بما أنجزناه معاً لا سيما في تطوير نماذج الأعمال والتوسعات العالمية، إلى جانب تطوير محركات نمو جديدة للمستقبل. إذ تعكس النتائج المالية القياسية التي تحققت في عام 2025 قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج التشغيل لدينا، وتفاني موظفينا.

أعبّر عن خالص امتناني لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وفريق القيادة وجميع موظفينا على التزامهم ودعمهم الثابت. وأنني على يقين بأن إي آند ستواصل مسيرة النجاح خلال الأعوام القادمة تحت قيادة الرئيس التنفيذي مسعود م. شريف محمود."

وقال مسعود م. شريف محمود: "أود أن أعبّر عن جزيل امتناني لتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند ولفرصة قيادة هذه المجموعة العالمية الطموحة." وأضاف مسعود، الذي تزيد خبرته عن 25 عاماً في المناصب العليا في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والتكنولوجيا: "أتقدم بالشكر إلى المهندس حاتم دويدار على قيادته وشراكته الاستثنائية، ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم الكامل. وأتطلع إلى مواصلة إنجازاتنا المشتركة مع فرقنا الموهوبة، وشركائنا حول العالم."

وتواصل إي آند تركيزها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، ودمج التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وتقديم قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها وشركائها والمجتمعات التي تخدمها.

