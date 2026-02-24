Der konsolidierte Nettogewinn erreichte 14,4 Milliarden AED, was einem Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht

Die Kundenzahl von e& stieg in Asien, Afrika, dem Nahen Osten sowie Mittel- und Osteuropa auf 244,7 Millionen

Die Dividende pro Aktie beträgt für das Gesamtjahr 90 Fils und wird im Jahr 2026 auf 95 Fils erhöht.

Hatem Dowidar, der CEO der Gruppe, wird nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Position Ende März zurücktreten

Masood M. Sharif Mahmood wird am 1. April zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als CEO von e& UAE die Position des Group CEO übernehmen.

ABU DHABI, VAE, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- e& hat im Jahr 2025 ein Rekordergebnis erzielt und einen konsolidierten Umsatz von 72,9 Milliarden AED ausgewiesen, was einer Steigerung von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der konsolidierte Nettogewinn stieg auf 14,4 Milliarden AED, was einem Wachstum von 33,6 Prozent entspricht, das durch Fortschritte in allen Geschäftsbereichen erzielt wurde. Das konsolidierte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,1 Prozent und erreichte 32,0 Milliarden AED.

e& erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz und -gewinn und steigert den konsolidierten Umsatz um 23 % auf 72,9 Mrd. AED e& erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz und -gewinn und steigert den konsolidierten Umsatz um 23 % auf 72,9 Mrd. AED

e& UAE setzte seine solide Entwicklung fort und verzeichnete einen Anstieg der Kundenzahl um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 16,3 Millionen. Die Gesamtzahl der Abonnenten der Gruppe stieg auf 244,7 Millionen, was einem Wachstum von 31,3 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2025



2025 2024 Prozentuale Veränderung Umsatz 72,9 Mrd. AED 59,2 Mrd. AED 23,1 % Reingewinn 14,4 Mrd. AED 10,8 Mrd. AED 33,6 % EBITDA 32,0 Mrd. AED 26,5 Mrd. AED 21,1 % Gewinn je Aktie 1,65 AED 1,24 AED 33,6 % Konsolidierte Abonnenten der Gruppe* 244,7 Mio.* 186,5 Mio.** 31,3 % VAE-Abonnenten 16,3 Mio. 15,0 Mio. 8,4 % * Enthält die Zahlen von Telenor Pakistan, wie sie der PTA gemeldet wurden. ** Angepasst an die von Maroc Telecom gemeldeten Zahlen

Für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand eine Bardividende von 47 Fils pro Aktie für das zweite Halbjahr (Juli bis Dezember) 2025 vorgeschlagen, wodurch sich die jährliche Gesamtdividende auf 90 Fils pro Aktie beläuft. Der Vorstand hat außerdem bekannt gegeben, dass die jährliche Gesamtdividende im Jahr 2026 auf 95 Fils pro Aktie steigen wird, was das Engagement von e& unterstreicht, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Ebenfalls heute gab e& bekannt, dass sein Group Chief Executive Officer, Hatem Dowidar, nach sechsjähriger Tätigkeit beschlossen hat, von seiner Position als Group CEO zurückzutreten. Der Verwaltungsrat hat seinen Rücktritt angenommen, sein letzter Arbeitstag ist der 31. März 2026.

Herr Dowidar leitet e& seit 2020 und hat das Unternehmen durch eine Phase bedeutender Veränderungen und internationaler Expansion geführt. Unter seiner Führung beschleunigte e& seine strategische Entwicklung von einem regionalen Telekommunikationsanbieter zu einem globalen Technologie- und Konzern, stärkte seine Präsenz im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Europa und trieb seine Geschäftsbereiche Digital, Fintech, Enterprise und Digital Lifestyle voran. Während seiner Amtszeit erzielte der Konzern ein Rekordergebnis und festigte seine Position als eine der weltweit führenden Technologie- und Telekommunikationsmarken.

Der Verwaltungsrat hat Masood M. Sharif Mahmood, der seit 2021 als Chief Executive Officer von e& UAE tätig ist, zum Nachfolger ernannt, der mit Wirkung zum 1. April 2026 sowohl die Position des Group Chief Executive Officer von e& als auch die des Chief Executive Officer – UAE übernehmen wird.

Seine Exzellenz Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Vorsitzender von e&, erklärte: „Die Rekordergebnisse von e& für das Jahr 2025 spiegeln den anhaltenden Erfolg unserer Strategie wider, uns zu einem globalen Technologiekonzern zu entwickeln, der auf starken Geschäftsbereichen und einer disziplinierten Umsetzung basiert. Wir definieren die Zukunft der Konnektivität neu und eröffnen neue Möglichkeiten für Unternehmenslösungen, Fintech und digitale Plattformen.

Im Namen des Vorstands möchte ich Hatem unsere aufrichtige Anerkennung für seine Führungsqualitäten und die bedeutenden Fortschritte aussprechen, die während seiner Amtszeit erzielt wurden. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Transformation von e& und der Stärkung des langfristigen Shareholder Value gespielt, und wir wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen."

Hatem Dowidar sagte: „Es war mir eine Ehre, e& in einem entscheidenden Abschnitt seiner Geschichte zu leiten. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben: die Umgestaltung unseres Unternehmens, die internationale Expansion und die Schaffung neuer Wachstumsmotoren für die Zukunft. Die im Jahr 2025 erzielten Rekordergebnisse spiegeln die Stärke unserer Strategie, die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und das Engagement unserer Mitarbeiter wider.

Ich möchte dem Vorsitzenden, dem Vorstand, unserem Führungsteam und allen unseren Mitarbeitern meinen aufrichtigen Dank für ihr unermüdliches Engagement und ihre Unterstützung aussprechen. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass e& unter der Leitung von Masood auch in den kommenden Jahren erfolgreich sein wird."

Masood M. Sharif Mahmood sagte:

„Ich fühle mich zutiefst geehrt, die Position des Group Chief Executive Officer von e& zu übernehmen, und bin dankbar für die Gelegenheit, dieses ambitionierte globale Unternehmen zu leiten." Masood, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Kommunikation, Investitionen und Technologie verfügt, erklärte außerdem: „Ich möchte Herrn Hatem Dowidar für seine herausragende Führung und Partnerschaft sowie dem Vorsitzenden und dem Vorstand für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Teams, OpCos und Partnern weltweit auf unseren gemeinsamen Erfolgen aufzubauen."

e& konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner strategischen Prioritäten, die Einbindung fortschrittlicher Technologien einschließlich KI in alle Geschäftsbereiche und die Schaffung nachhaltiger Werte für seine Aktionäre, Kunden, Partner und die Gemeinschaften, denen es dient.

Medienkontakt:

Nancy Sudheer

Senior Manager

[email protected]

+971 50 705 5290

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2919372/Q4_e_Eng_1.jpg

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2919369/Q4_e_Eng_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458296/5821408/e_and_AR_Logo.jpg