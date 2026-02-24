- e& genera ingresos y ganancias netas récord en el año fiscal 2025, aumentando los ingresos consolidados un 23% a 72.900 millones de AED

La utilidad neta consolidada alcanzó los 14.400l millones de AED, creciendo un 34 % año tras año.

La base de suscriptores de e& aumentó a 244,7 millones en Asia, África, Medio Oriente, Europa Central y del Este.

Dividendo anual por acción de 90 fils que aumentará a 95 fils en 2026

Hatem Dowidar, el consejero delegado del grupo, dejará su cargo a finales de marzo después de 6 años en el cargo.

Masood M. Sharif Mahmood asumirá el cargo de consejero delegado del grupo el 1 de abril, además de su función actual como consejero delegado de e& UAE.

ABU DHABI, EAU, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- e& ha logrado un rendimiento financiero récord en 2025, reportando ingresos consolidados de 72.900 millones de AED, un aumento del 23,1 % año tras año.

Las ganancias netas consolidadas crecieron a 14.400 millones de AED, un crecimiento del 33,6 por ciento, impulsadas por el progreso en sus verticales de negocios. El EBITDA consolidado aumentó un 21,1 por ciento interanual, alcanzando los 32.000 millones de AED.

e& UAE continuó su sólido desempeño, con su base de suscriptores superando los 16,3 millones, lo que representa un aumento del 8,4 por ciento en comparación con el año anterior. La base total de suscriptores del grupo creció a 244,7 millones, lo que supone un crecimiento del 31,3 por ciento en comparación con 2024.

Aspectos financieros destacados para el año fiscal 2025



2025 2024 Cambio % Ingresos AED 72.900 millones AED 59.200 millones 23,1 % Beneficio neto AED 14.400 millones AED 10.800 millones 33,6 % EBITDA AED 32.000 millones AED 26.500 millones 21,1 % Ganancias por acción AED 1,65 AED 1,24 33,6 % Suscriptores del grupo consolidado * 244,7 millones * 186,5 millones ** 31,3 % Suscriptores de los EAU 16,3 millones 15,0 millones 8,4 % * Incluido cifras de Telenor Pakistan según lo informado a PTA ** Ajustado para el número reportado por Maroc Telecom

Para el año fiscal 2025, la junta propuso un dividendo en efectivo de 47 fils por acción para la segunda mitad (julio a diciembre) de 2025, lo que eleva el dividendo anual total a 90 fils por acción. La junta también ha anunciado que el dividendo anual total aumentará en 2026 hasta alcanzar los 95 fils por acción, lo que destaca aún más el compromiso de e& de ofrecer valor añadido a sus accionistas.

También hoy, e& anunció que su consejero delegado del grupo, Hatem Dowidar, ha decidido dejar su puesto como consejero delegado del grupo después de 6 años en el cargo. El Consejo de Administración ha aceptado su dimisión, siendo su último día de servicio el 31 de marzo de 2026.

Dowidar ha liderado e& desde 2020, guiando a la organización a través de un período de importante transformación y expansión internacional. Bajo su liderazgo, e& aceleró su evolución estratégica de un operador regional de telecomunicaciones a un grupo y tecnología global, fortaleciendo su presencia en Oriente Medio, África, Asia y Europa, y avanzando en sus verticales digital, fintech, empresarial y de estilo de vida digital. Durante su mandato, el Grupo logró un desempeño financiero récord y reforzó su posición como una de las marcas de tecnología y telecomunicaciones líderes en el mundo.

La Junta Directiva ha nombrado a Masood M. Sharif Mahmood, quien se desempeña como consejero delegado de e& UAE desde 2021, como sucesor para asumir las funciones de consejero delegado del Grupo de e& y consejero delegado – EAU, a partir del 1 de abril de 2026.

SE Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, presidente de e&, dijo: "Los resultados récord de e& en 2025 reflejan el éxito continuo de nuestra estrategia para evolucionar hacia un grupo tecnológico global anclado en sólidos pilares comerciales y una ejecución disciplinada. Estamos redefiniendo el futuro de la conectividad y permitiendo nuevas posibilidades a través de soluciones empresariales, fintech y plataformas digitales.

En nombre de la Junta, extiendo nuestro sincero agradecimiento a Hatem por su liderazgo y el importante progreso logrado durante su mandato. Ha desempeñado un papel clave en el avance de la transformación de e& y el fortalecimiento del valor para los accionistas a largo plazo, y le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros".

Hatem Dowidar comentó: "Ha sido un honor liderar e& durante un capítulo decisivo en su historia. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos, transformando nuestro negocio, expandiéndonos internacionalmente y construyendo nuevos motores de crecimiento para el futuro. Los resultados récord logrados en 2025 reflejan la solidez de nuestra estrategia, la resiliencia de nuestro modelo operativo y la dedicación de nuestra gente.

Extiendo mi más sincero agradecimiento al presidente, la Junta Directiva, nuestro equipo de liderazgo y a todos nuestros empleados por su compromiso y apoyo inquebrantables. Sigo confiando en el éxito continuo de e& en los próximos años bajo el liderazgo de Masood".

Masood M. Sharif Mahmood dijo:

"Me siento profundamente honrado de asumir el cargo de consejero delegado del Grupo e& y agradecido por la oportunidad de liderar esta ambiciosa empresa global". Masood, que aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo senior en los sectores de comunicaciones, inversiones y tecnología, también dijo: "Quiero agradecer al ingeniero Hatem Dowidar por su liderazgo y asociación excepcionales y al presidente y la junta directiva por su confianza y respaldo. Espero aprovechar nuestros logros compartidos con nuestros talentosos equipos, OpCos y socios en todo el mundo".

e& sigue centrado en ejecutar sus prioridades estratégicas, incorporando tecnologías avanzadas, incluida la IA, en todas sus operaciones y ofreciendo valor sostenible para sus accionistas, clientes, socios y las comunidades a las que sirve.

Contacto para medios:

Nancy Sudheer

Senior Manager

[email protected]

+971 50 705 5290

