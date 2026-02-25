e& logra unos ingresos y un beneficio neto récord en el año fiscal 2025, con un incremento de los ingresos consolidados del 23 % hasta alcanzar los 72.900 millones de AED

El beneficio neto consolidado alcanzó los 14.400 millones de AED, con un crecimiento interanual del 34 %

La base de suscriptores de e& aumentó a 244,7 millones en Asia, África, Medio Oriente, y Europa Central y Oriental

Obtuvo un dividendo anual completo por acción de 90 fils que aumentará a 95 fils en 2026

Hatem Dowidar, director ejecutivo del grupo, dejará su cargo a finales de marzo tras desempeñarse seis años en el puesto

Masood M. Sharif Mahmood asumirá el cargo de director ejecutivo del grupo el 1 de abril, además de su función actual como director ejecutivo de e& UAE.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- e& ha logrado un rendimiento financiero récord en 2025, con ingresos consolidados de 72.900 millones de AED (dírhams de los Emiratos Árabes Unidos), lo que representa un aumento del 23,1 % interanual (YoY, por sus siglas en inglés).

Los beneficios netos consolidados aumentaron a 14.400 millones de AED, con un incremento del 33,6 %, impulsados por el progreso en todas sus verticales de negocios. Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (indicador EBITDA, por sus siglas en inglés) consolidados aumentaron un 21,1 % interanual y alcanzaron los 32.000 millones de AED.

e& UAE continuó con su sólido desempeño, con una base de suscriptores que superó los 16,3 millones, lo que representa un incremento del 8,4 % en comparación con el año anterior. La base total de suscriptores del grupo aumentó a 244,7 millones, lo que representa un incremento del 31,3 % en comparación con 2024.

Aspectos financieros destacados para el año fiscal 2025



2025 2024 Cambio porcentual Ingresos 72.900 millones de AED 59.200 millones de AED 23,1 % Beneficio neto 14.400 millones de AED 10.800 millones de AED 33,6 % EBITDA 32.000 millones de AED 26.500 millones de AED 21,1 % Utilidades por acción 1,65 de AED 1,24 de AED 33,6 % Suscriptores consolidados del grupo* 244,7 millones* 186,5 millones** 31,3 % Suscriptores de los Emiratos Árabes Unidos 16,3 millones 15 millones 8,4 % * Se incluyeron las cifras de Telenor Pakistán según lo informado a la PTA ** Ajustado según la cifra reportada por Maroc Telecom

Para el año fiscal 2025, la Junta Directiva propuso un dividendo en efectivo de 47 fils por acción para el segundo semestre (julio a diciembre) de 2025, lo que eleva el dividendo anual total a 90 fils por acción. La Junta Directiva también anunció que el dividendo anual total aumentará en 2026 hasta alcanzar los 95 fils por acción, lo que destaca aún más el compromiso de e& de ofrecer valor agregado a sus accionistas.

También hoy, e& anunció que el director ejecutivo de su grupo, Hatem Dowidar, decidió dejar su puesto tras seis años en el cargo. La Junta Directiva aceptó su renuncia, siendo su último día de servicio el 31 de marzo de 2026.

Dowidar lideró e& desde 2020, guiando a la organización a través de un período de transformación significativa y expansión internacional. Bajo su liderazgo, e& aceleró su evolución estratégica de un operador regional de telecomunicaciones a un grupo tecnológico global, al fortalecer su presencia en Medio Oriente, África, Asia y Europa, y avanzar en sus verticales digitales, fintech, empresariales y de estilo de vida digital. Durante su mandato, el Grupo logró un rendimiento financiero récord y reforzó su posición como una de las principales marcas mundiales de tecnología y telecomunicaciones.

La Junta Directiva nombró a Masood M. Sharif Mahmood, quien se desempeñaba como director ejecutivo de e& UAE desde 2021, como sucesor para asumir las funciones de ambos cargos: director ejecutivo del grupo e& y director ejecutivo de los EAU, con vigencia a partir del 1 de abril de 2026.

Su Excelencia Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, presidente de e&, afirmó: "Los resultados récord de e& en 2025 reflejan el éxito continuo de nuestra estrategia para evolucionar hacia un grupo tecnológico mundial respaldado por sólidos pilares comerciales y una ejecución disciplinada. Redefinimos el futuro de la conectividad y permitimos nuevas posibilidades en soluciones empresariales, fintech y plataformas digitales.

En nombre de la Junta Directiva, expreso nuestro sincero agradecimiento a Hatem por su liderazgo y el progreso significativo logrado durante su mandato. Ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la transformación de e& y en el fortalecimiento del valor a largo plazo para los accionistas; le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos".

Hatem Dowidar señaló: "Ha sido un honor liderar e& durante un capítulo decisivo de su historia. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos, al transformar nuestro negocio, expandirnos internacionalmente y construir nuevos motores de crecimiento para el futuro. Los resultados récord logrados en 2025 reflejan la fortaleza de nuestra estrategia, la resiliencia de nuestro modelo operativo y la dedicación de nuestra gente.

Expreso mi más sincero agradecimiento al presidente, a la Junta Directiva, a nuestro equipo directivo y a todos nuestros empleados por su inquebrantable compromiso y apoyo. Confío en que el éxito de e& continuará en los próximos años bajo el liderazgo de Masood".

Masood M. Sharif Mahmood dijo:

"Me siento profundamente honrado de asumir el papel de director ejecutivo del grupo e& y agradecido por la oportunidad de liderar esta ambiciosa empresa de alcance mundial". Masood, quien aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo sénior en los sectores de comunicaciones, inversiones y tecnología, también afirmó: "Quiero agradecer al Ing. Hatem Dowidar por su excepcional liderazgo y colaboración, así como al presidente y a la Junta Directiva por su confianza y respaldo. Espero seguir construyendo sobre nuestros logros compartidos con nuestros talentosos equipos, empresas operadoras y socios en todo el mundo".

e& sigue centrada en la ejecución de sus prioridades estratégicas, la incorporación de tecnologías avanzadas, incluida la IA en todas sus operaciones y la entrega de valor sostenible para sus accionistas, clientes, socios y las comunidades a las que presta sus servicios.

