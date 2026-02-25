e& apresenta receita e lucro líquido recordes no ano fiscal de 2025, com crescimento de 23% na receita consolidada para AED 72,9 bilhões

O lucro líquido consolidado atingiu AED 14,4 bilhões, crescendo 34 por cento em relação ao ano anterior

A base de assinantes da e& aumentou para 244,7 milhões na Ásia, África, Oriente Médio, Europa Central e Oriental

Dividendo por ação de 90 fils no ano inteiro, que aumentará para 95 fils em 2026

Hatem Dowidar, CEO do Grupo, deixará o cargo no final de março, após 6 anos na função

Masood M. Sharif Mahmood assumirá em 1o de abril como o CEO do Grupo, além de seu cargo atual como CEO da e& UAE.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- a e& apresentou um desempenho financeiro recorde em 2025, relatando receitas consolidadas de AED 72,9 bilhões, um aumento de 23,1 por cento em relação ao ano anterior (YoY).

Os lucros líquidos consolidados cresceram para AED 14,4 bilhões, com alta de 33,6 por cento, impulsionados pelo progresso em suas verticais de negócios. O EBITDA consolidado subiu 21,1 por cento em relação ao ano anterior, atingindo AED 32,0 bilhões.

A e& UAE continuou seu desempenho sólido, com sua base de assinantes ultrapassando 16,3 milhões, representando um aumento de 8,4 por cento em comparação ao ano anterior. A base total de assinantes do grupo cresceu para 244,7 milhões, marcando um crescimento de 31,3 por cento em comparação a 2024.

Destaques financeiros para o ano fiscal de 2025



2025 2024 Alteração percentual Receita AED 72,9 bilhões AED 59,2 bilhões 23,1 % Lucro líquido AED 14,4 bilhões AED 10,8 bilhões 33,6 % EBITDA AED 32,0 bilhões AED 26,5 bilhões 21,1 % Lucro por ação AED 1,65 AED 1,24 33,6 % Assinantes consolidados do Grupo* 244,7 milhões* 186,5 milhões** 31,3 % Assinantes dos Emirados Árabes Unidos 16,3 milhões 15,0 milhões 8,4 % * Incluiu números da Telenor Pakistan conforme relatado à PTA ** Ajustado para o número relatado da Maroc Telecom

Para o ano fiscal de 2025, o conselho propôs um dividendo em dinheiro de 47 fils por ação para o segundo semestre (julho a dezembro) de 2025, elevando o dividendo anual total para 90 fils por ação. O conselho também anunciou que o dividendo anual total aumentará em 2026 para atingir 95 fils por ação — destacando ainda mais o compromisso da e& em entregar valor agregado aos seus acionistas.

Também hoje, a e& anunciou que o CEO do Grupo, Hatem Dowidar, decidiu deixar o cargo após 6 anos na função. O Conselho de Administração aceitou sua renúncia, sendo 31 de março de 2026 seu último dia de serviço.

Dowidar liderou a e& desde 2020, conduzindo a organização através de um período de transformação significativa e expansão internacional. Sob sua liderança, a e& acelerou sua evolução estratégica, deixando de ser uma operadora de telecomunicações regional para se tornar um grupo de tecnologia global, fortalecendo sua presença no Oriente Médio, África, Ásia e Europa, além de expandir suas verticais de digital, fintech, empresarial e estilo de vida digital. Durante seu mandato, o Grupo apresentou um desempenho financeiro recorde e reforçou sua posição como uma das principais marcas de tecnologia e telecomunicações do mundo.

O Conselho de Administração nomeou Masood M. Sharif Mahmood, que atua como CEO da e& UAE desde 2021, como sucessor para assumir os cargos de CEO do Grupo da e& e CEO – UAE, a partir de 1 de abril de 2026.

S.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Presidente da e&, disse: "Os resultados recordes da e& em 2025 refletem o sucesso contínuo de nossa estratégia de evoluir para um grupo global de tecnologia ancorado por fortes pilares de negócios e execução disciplinada. Estamos redefinindo o futuro da conectividade e possibilitando novas possibilidades em soluções empresariais, fintech e plataformas digitais.

Em nome do Conselho, expresso nosso sincero agradecimento ao Hatem por sua liderança e pelo progresso significativo alcançado durante seu mandato. Ele desempenhou um papel fundamental no avanço da transformação da e& e no fortalecimento do valor para os acionistas a longo prazo, e desejamos a ele todo o sucesso em seus empreendimentos futuros."

Hatem Dowidar disse: "Foi uma honra liderar a e& durante um capítulo definidor em sua história. Tenho orgulho do que realizamos juntos, transformando nossos negócios, expandindo internacionalmente e construindo novos motores de crescimento para o futuro. Os resultados recordes alcançados em 2025 refletem a força de nossa estratégia, a resiliência de nosso modelo operacional e a dedicação de nosso pessoal.

Expresso minha sincera gratidão ao Presidente, ao Conselho, à nossa equipe de liderança e a todos os nossos funcionários por seu compromisso e apoio inabaláveis. Continuo confiante no sucesso contínuo da e& nos anos que virão sob a liderança de Masood."

Masood M. Sharif Mahmood disse:

"Sinto-me profundamente honrado em assumir o cargo de CEO do Grupo da e& e grato pela oportunidade de liderar esta ambiciosa empresa global." Masood, que traz mais de 25 anos de experiência em liderança sênior nos setores de comunicações, investimentos e tecnologia, também disse: "Quero agradecer ao Eng. Hatem Dowidar por sua liderança e parceria excepcionais e ao Presidente e ao Conselho de Administração por sua confiança e endosso. Espero continuar nossas conquistas compartilhadas com nossas equipes talentosas, OpCos e parceiros em todo o mundo."

A e& continua focada em executar suas prioridades estratégicas, integrando tecnologias avançadas, incluindo IA, em todas as suas operações e entregando valor sustentável para seus acionistas, clientes, parceiros e as comunidades que atende.

