e& enregistre un chiffre d'affaires et un bénéfice net record pour l'exercice 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires consolidé de 23 % pour atteindre 72,9 milliards de dirhams

Le bénéfice net consolidé a atteint 14,4 milliards de dirhams, soit une croissance de 34 % d'une année à une autre

Le nombre d'abonnés d'e& a augmenté pour atteindre 244,7 millions en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe centrale et orientale

Dividende par action de 90 fils pour l'année complète qui passera à 95 fils en 2026

Hatem Dowidar, PDG du groupe, quittera ses fonctions à la fin du mois de mars, après 6 ans d'activité.

Masood M. Sharif Mahmood prendra ses fonctions le 1er avril en tant que PDG du groupe, en plus de ses fonctions actuelles de PDG d'e& UAE.

ABU DHABI, UAE, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- e& a réalisé une performance financière record en 2025, déclarant des revenus consolidés de 72,9 milliards de dirhams, soit une augmentation de 23,1 pour cent d'une année à l'autre (YoY).

Les bénéfices nets consolidés ont augmenté pour atteindre 14,4 milliards de dirhams, soit une croissance de 33,6 %, grâce aux progrès réalisés dans l'ensemble de ses secteurs d'activité. L'EBITDA consolidé a augmenté de 21,1 % en glissement annuel, atteignant 32,0 milliards de dirhams.

e& UAE a poursuivi ses solides performances, avec un nombre d'abonnés dépassant les 16,3 millions, ce qui représente une augmentation de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Le nombre total d'abonnés du groupe est passé à 244,7 millions, soit une croissance de 31,3 % par rapport à 2024.

Principales données financières pour l'exercice 2025



2025 2024 Variation en pourcentage Chiffre d'affaires 72,9 milliards de dirhams 59,2 milliards de dirhams 23.1 % Bénéfice net 14.4 milliards de dirhams 10,8 milliards de dirhams 33,6 % EBITDA 32 milliards de dirhams 26,5 milliards d'AED 21.1 % Résultat par action 1,65 dirhams 1,24 AED 33,6 % Abonnés du groupe consolidé* 244,7 millions* 186,5 millions** 31,3 % Abonnés des EAU 16,3 millions 15 millions 8,4 % * Comprend les chiffres de Telenor Pakistan tels qu'ils ont été communiqués à la PTA. ** Ajusté pour les chiffres communiqués par Maroc Telecom

Pour l'exercice 2025, le conseil d'administration a proposé un dividende en espèces de 47 fils par action pour le second semestre (juillet à décembre) de 2025, ce qui porte le dividende annuel total à 90 fils par action. Le conseil d'administration a également annoncé que le dividende annuel total augmenterait en 2026 pour atteindre 95 fils par action, soulignant ainsi l'engagement d'e& à apporter une valeur ajoutée à ses actionnaires.

Aujourd'hui également, e& a annoncé que son PDG, Hatem Dowidar, a décidé de quitter son poste de PDG du groupe après six ans d'activité. Le conseil d'administration a accepté sa démission, son dernier jour de service étant le 31 mars 2026.

M. Dowidar est à la tête d'e& depuis 2020. Il a dirigé l'organisation pendant une période de transformation importante et d'expansion internationale. Sous sa direction, e& a accéléré son évolution stratégique, passant d'un opérateur régional de télécommunications à un groupe technologique international, renforçant sa présence au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe, et faisant progresser ses secteurs verticaux du numérique, de la fintech, de l'entreprise et du mode de vie numérique. Au cours de son mandat, le groupe a enregistré des performances financières record et a renforcé sa position de leader mondial dans le domaine des technologies et des télécommunications.

Le conseil d'administration a nommé Masood M. Sharif Mahmood, qui occupe le poste de PDG d'e& EAU depuis 2021, comme successeur pour assumer les rôles de PDG du groupe e& et de PDG - EAU, à compter du 1er avril 2026.

S.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, président du CA d'e&, a déclaré : « Les résultats records d'e& en 2025 reflètent le succès continu de notre stratégie visant à évoluer vers un groupe technologique international ancré sur des piliers commerciaux solides et une exécution disciplinée. Nous redéfinissons l'avenir de la connectivité et offrons de nouvelles possibilités en matière de solutions d'entreprise, de fintech et de plateformes numériques.

Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement Hatem pour son leadership et les progrès significatifs réalisés au cours de son mandat. Il a joué un rôle clé dans l'avancement de la transformation d'e& et dans l'amélioration de la valeur actionnariale à long terme, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses activités futures. »

Hatem Dowidar a déclaré : « Ce fut un honneur de diriger e& pendant une période déterminante de son histoire. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble, en transformant nos activités, en nous développant à l'international et en construisant de nouveaux moteurs de croissance pour l'avenir. Les résultats records obtenus en 2025 reflètent la force de notre stratégie, la résilience de notre modèle opérationnel et le dévouement de nos collaborateurs.

J'exprime ma sincère gratitude au président, au conseil d'administration, à notre équipe de direction et à tous nos employés pour leur engagement et leur soutien indéfectibles. Je reste confiant dans la poursuite du succès d'e& dans les années à venir sous la direction de Masood. »

Masood M. Sharif Mahmood a déclaré :

« Je suis très honoré d'assumer le rôle de PDG du groupe e& et je suis reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de diriger cette multinationale ambitieuse. » M. Masood, qui possède plus de 25 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans les secteurs de la communication, de l'investissement et de la technologie, a également déclaré : « Je tiens à remercier Eng Hatem Dowidar pour son leadership et son partenariat exceptionnels, ainsi que le président et le conseil d'administration pour leur confiance et leur soutien. Je me réjouis à l'idée de poursuivre nos réalisations communes avec nos équipes talentueuses, nos OpCos et nos partenaires dans le monde entier. »

e& est toujours focalisée sur l'exécution de ses priorités stratégiques, l'intégration de technologies avancées, dont l'IA, dans l'ensemble de ses activités, et la création d'une valeur durable pour ses actionnaires, ses clients, ses partenaires et les communautés qu'elle sert.

