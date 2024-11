"إي آند" تطلق حملة عالمية لعلامتها التجارية بعنوان "دايماً في أكثر"

حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة

الحملة تجسد طموح العلامة التجارية وتضم مجموعة من أشهر نجوم العالم مثل جيسون ستاثام وشاه روخ خان ولويس هاميلتون وميجان فوكس وأمينة خليل وإسماعيل مطر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت "إي آند"، المجموعة التكنولوجية العالمية الرائدة، شعاراً جديداً لعلامتها التجارية "دايماً في أكثر" (Go for More) في خطوة تهدف إلى تعريف العملاء في جميع أنحاء العالم على منظومة أعمالها الواسعة التي تشمل الخدمات والحلول المبتكرة. وتمثل هذه الحملة علامةً فارقةً في رحلة تحول "إي آند" إلى قوة تكنولوجية عالمية، وتسلط الضوء على التزامها الراسخ بتمكين كلٍ من الأفراد والشركات بمجموعة كاملة من التجارب والمنصات والخدمات الرقمية المصممة لإثراء الحياة اليومية ودعمهم في تحقيق طموحاتهم.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «إي آند هي مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً تهدف علامتها التجارية لدعم المجتمعات وتمكينها. ومن هنا فإن هدفنا من هذه الحملة هو التعريف بما نقدمه من خدمات وتقنيات متطورة، ويجسد شعار "دايماً في أكثر" دعوة لعملائنا للسعي نحو تحقيق المزيد وذلك إيماناً منا بأن الجميع يستحق مستقبلاً مليئاً بالإمكانيات والقدرات، وهو ما يحفزنا ويعزز التزامنا بتقديم القيمة والجودة لتمكين الجميع على تخطي حدود الممكن والإبداع في جميع مجالات الحياة.»

تحقيق وعد العلامة التجارية عبر حملةٍ عالميةٍ

تتواصل الحملة مع جمهورٍ عالمي بخلفيات ثقافية واهتمامات متنوعة، وذلك من خلال مجموعة من الشخصيات المشهورة عالمياً، بما في ذلك جيسون ستاثام وشاه روخ خان ولويس هاميلتون وميجان فوكس وأمينة خليل وإسماعيل مطر. وتجسد هذه المجموعة الغنية ثقافياً مهمة "إي آند" العابرة للحدود ووصول علامتها التجارية إلى كافة أنحاء العالم. ويتردد صدى الحملة مع كلٍ من هؤلاء المشاهير بين فئة معينة وشريحة ديموغرافية مميزة من الجمهور، ما يساعد في تحقيق الانتشارٍ عبر ثقافات متنوعة.

الاحتفاء بقوة منظومة الأعمال المتكاملة لـ "إي آند"

تشمل محفظة "إي آند" المتنوعة اليوم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والترفيه والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات. وبفضل اتساع قاعدة خدماتها وقدراتها، يحظى العملاء بالمزيد من الخيارات للتواصل والترفيه، وذلك من خلال حلول الاتصال المتطورة التي تقدمها المجموعة ووسائل الترفيه العديدة والخدمات المالية وحلول التنقل المبتكرة، والمصممة جميعها لتبسيط الحياة والارتقاء بتجارب العملاء.

وأضاف دويدار: «نحن نسعى أيضاً لتسليط الضوء على قصة تحول "إي آند" واتساع منظومة أعمالها والخدمات الرقمية المبتكرة التي تقدمها، وذلك انعكاساً لطموحاتنا المستقبلية ومهمتنا في إثراء تجارب العملاء في كل يوم وكل لحظة، وتمكينهم من تحقيق المزيد من الابتكار.»

تقدم مجموعة "إي آند" محفظة واسعة ومتنوعة من الخدمات في 38 دولة حول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وتجمع بين العلامات التجارية الناشئة مثل "swyp" و"GoChat" و"Onic"، مع التركيز على الحلول الرقمية المصممة خصيصاً لمحبي التكنولوجيا، الذين يبحثون عن تجارب اتصالات أكثر مرونة وتحكم.

ومن خلال منصات شركة "إي آند لايف" مثل "ستارزبلاي" و"ستارز أون" و"Arena Esports"، تقدم "إي آند" المزيد من المحتوى الترفيهي مع تجارب مشاهدة وألعاب تفاعلية ومتنوعة، بما يتناسب مع متطلبات قاعدة عملائها الواسعة في كافة الأسواق التي تعمل فيها.

وتلبي "إي آند" الاحتياجات الحديثة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات التنقل، انطلاقاً من إدراكها للحاجة المتزايدة لوسائل النقل الحضرية المريحة والصديقة للبيئة. وتعيد المجموعة تعريف كيفية تنقل العملاء في المساحات الحضرية، من خلال توفير خيارات سهلة ومستدامة ومريحة للتنقل في المدن مثل "Charge&Go" و"كريم".

تجمع "إي آند" بين الابتكار والسهولة والراحة من خلال خدمات مصممة لتبسيط الحياة اليومية لعملائها والارتقاء بها. وتوفر تطبيقات "كريم" و"بسمات" و"e& money" و"WIO" للأفراد حلولاً سلسة للتسوق وإتمام المعاملات المالية والحصول على مكافآت برامج الولاء والتمويل الشخصي.

وتواصل المجموعة تقديم المزيد من حلول الأعمال والخدمات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية وعمليات اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال محفظتها القوية التي تضم شركات مثل "إي آند إنتربرايز" و"Help AG" و"Bespin Global" وبنك "WIO"، لتمكين الشركات من تحقيق الازدهار في الاقتصاد الرقمي.

تشكل هذه العلامات التجارية معاً منظومةً متكاملةً وقويةً تعد العمود الفقري لالتزام مجموعة "إي آند" بالابتكار المستمر وتمكين العملاء من تحقيق المزيد في كل جانب من جوانب الحياة. ويعكس شعار "دايماً في أكثر" التزام "إي آند" بتوفير قيمة مضافة لعملائها، وإتاحة آفاقٍ واحتمالات لامحدودة للجميع.

تجسيد إرثٍ من الابتكار

منذ بداياتها كمزود الاتصالات الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1974، شهدت "إي آند" تطوراً مستمراً وأعطت الأولوية دائماً للابتكار والتقدم. وتأتي حملة "دايماً في أكثر" لتجسيد هذا الإرث من النمو والتطور، الذي مهد الطريق لتحول "إي آند" إلى مجموعة تكنولوجية عالمية، والتأكيد على تفاني المجموعة في تقديم حلولٍ مستقبلية تمكّن العملاء والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

واختتم دويدار حديثه قائلاً: "نوجه من خلال هذه الحملة الدعوة للجميع لدفع الحدود نحو المزيد من الابتكار، والتطلع لتحقيق كل ما هو ممكن، كما ندعوهم لتوقّع المزيد من "إي آند" دائماً، بينما نواصل مسيرتنا في كتابة قصة نجاح علامتنا التجارية".

وقد حققت هذه الحملة العالمية أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة "إي آند" ما يعكس مدى انتشارها عالمياً انسجاماً مع طموحات المجموعة في التحول إلى قوة تكنولوجية عالمية.

يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالحملة عبر هذا الرابط.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2023، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.3 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

