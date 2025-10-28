"إي آند" تُواصل مسيرة النمو القوي في الربع الثالث من عام 2025 مع ارتفاع الإيرادات الموحدة بنسبة 29.2% لتصل إلى 18.6 مليار درهم

• ارتفاع الإيرادات الموحدة إلى 53.5 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنموٍّ نسبته 25.3 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي

• صافي الأرباح الموحدة في التسعة أشهر الأولى وصل إلى 11.8 مليار درهم بزيادة قدرها 39.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

• قاعدة مشتركي المجموعة وصلت إلى 202.2 مليون مشترك عالميًّا

أبو ظبي, 28 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2025؛ حيث سجَّلت المجموعة إيراداتٍ موحدة بلغت 18.6 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 29.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت قيمة الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من العام 2025 إلى 53.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة، وقُدرتها على البناء على النتائج القياسية التي حقَّقتها خلال النصف الأول من العام.

وحافظت "إي آند" على وَتِيرَةِ نموها المتسارعة، مدفوعة بالأداء القوي في مختلف ركائز أعمالها؛ حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 3.0 مليار درهم، فيما وصلت قيمة صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 39.7 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بنسبة 29.2 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.4 مليار درهم مع هامش ربح قدره 45 %. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فقد بلغت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 23.8 مليار درهم، بنمو قدره 22.3 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع هامش ربح نسبته 44.4 %.

وعلى صعيد قاعدة المشتركين، ارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة عالميًّا خلال الربع الثالث من العام 2025 إلى 202.2 مليون مشترك، بنموٍّ قدره 14 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المشتركين في دولة الإمارات 15.7 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 6.9 % على أساس سنوي، مدفوعًا بالإقبال المتزايد على الحلول الرقمية المتقدمة وخدمات الاتصال الذكي.

الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2025 نسبة التغيير التسعة أشهر الأولى 2024 التسعة أشهر الأولى 2025 نسبة التغيير الإيرادات الموحدة 14.4 مليار درهم 18.6 مليار درهم 29.2 % 42.7 مليار درهم 53.5 مليار درهم 25.3 % صافي الأرباح الموحدة 3.0 مليار درهم 3.0 مليار درهم 0.8 % 8.5 مليار درهم 11.8 مليار درهم 39.7 % الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.5 مليار درهم 8.4 مليار درهم 29.2 % 19.4 مليار درهم 23.8 مليار درهم 22.3 % رِبْحِيَّة السهم 0.34 درهمًا 0.34 درهمًا 0.8 % 0.97 درهمًا 1.36 درهمًا 39.7 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 177.3 مليون مشترك 202.2 مليون مشترك 14.0 % 177.3 مليون مشترك 202.2 مليون مشترك 14.0 % عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 14.7 مليون مشترك 15.7 مليون مشترك 6.9 % 14.7 مليون مشترك 15.7 مليون مشترك 6.9 %

شهد الربع الثالث من عام 2025 أداءً تشغيليًّا متميزًا في مختلف ركائز المجموعة، تَخَلَّلَه إبرامُ شراكات استراتيجية نوعية، وتحقيق إنجازات بارزة في السوق محليا وعالميًّا، مما عزَّز مكانة "إي آند" بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة، ورسَّخ أسسها القوية في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقد واصلت المجموعة هذا الزخم من خلال مشاركتها الفاعلة في معرض جيتكس جلوبال 2025؛ حيث كشفت عن ابتكارات جديدة تعكس عمق استراتيجيتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والاتصال الذكي، مؤكدة التزامها بتسريع التحول الرقمي على المستويَيْن المحلي والعالمي.

بهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند" : «يأتي الأداء القوي الذي حقَّقناه خلال الربع الثالث امتداداً للنتائج القياسية التي سجَّلناها في النصف الأول من هذا العام؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة نموًّا بنسبة 29.2 % لتصل إلى 18.6 مليار درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بنسبة 29.2 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.4 مليار درهم، مع هامش ربح قدره 45.0 %، مما يجسِّد نجاح استراتيجيتنا التحوُّلية نحو أن نصبح مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة وفاعلة تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتمكين الأفراد وتعزيز التقدم الرقمي في المجتمعات التي نخدمها».

وأضاف دويدار : «تُواصل ركائز الأعمال تحقيقَ نموٍّ قوي، وذلك بالتوازي مع استثمارنا في الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإبرام شراكات وتحالفات إقليمية ودولية جديدة. ويأتي ذلك ثمرة لتبنِّي استراتيجية مدروسة تهدف إلى بناء مزايا تنافسية طويلة الأمد، عبر تطوير الكفاءات والقدرات التي ترفع سقف النمو وتعزِّز المرونة والكفاءة، فضلًا عن خلقها لقيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا على حدٍّ سواء. وتؤكد نتائج الربع الثالث مجدَّدًا دور "إي آند" باعتبارها محركًا للنمو على المستويَيْن الوطني والإقليمي، من خلال تعزيز ريادة دولة الإمارات في المجال الرقمي؛ فمن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس المتقدمة ( 5.5G ) في المنطقة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، عزَّزْنا قُدرتنا التنافسية ومساهمتنا في بناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، كما وسَّعنا نطاق الاتصال الإقليمي والبنية التحتية الذكية من خلال تطوير قدراتنا في الحلول السحابية السيادية ومختلف مجالات الذكاء الاصطناعي».

واختتم بقوله : «مع اقتراب "إي آند" من الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، نتطلع إلى المرحلة التالية من مسيرتنا بنَهْجٍ واضح وطموح قوي؛ حيث سيكون تركيزنا مُنْصَبًّا على تطوير التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تُحدث فرقًا وتعود بالنفع على الجميع. فمن خلال دورنا المحوري بصفتنا أحد الممكِّنين الأساسيين للتحول الرقمي في دولة الإمارات، نؤكد التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي، من خلال تقديم التكنولوجيا الموثوقة والمتوافقة مع مبادئ السيادة المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا النَّهْج سيواصل توجيه مسيرة "إي آند" نحو تحقيق المزيد من النجاحات في عام اليوبيل الذهبي وما بعده».

