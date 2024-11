« Go for More » : e& dévoile le nouveau positionnement mondial de sa marque invitant le monde à en vouloir toujours plus

Donner vie à la promesse de la marque avec les plus grandes icônes mondiales Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil et Ismail Mattar

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- e&, un groupe technologique mondial de premier plan, a dévoilé aujourd'hui son dernier positionnement de marque, « Go for More », invitant le public du monde entier à découvrir son vaste écosystème de services et de solutions innovants. Il s'agit d'une étape importante dans le parcours d'e& pour devenir une puissance technologique mondiale, soulignant son engagement audacieux à donner aux personnes et aux entreprises les moyens d'agir grâce à une gamme complète d'expériences, de plateformes et d'outils numériques conçus pour enrichir la vie de tous les jours et inspirer l'ambition.

Hatem Dowidar, PDG du groupe e&, a expliqué le positionnement de la marque e& et a déclaré : « Nous voulons que tout le monde sache ce que nous représentons. Nous sommes une marque qui défend l'idée d'en vouloir toujours plus. « Go for More », le nouveau positionnement de notre marque, est à la fois notre promesse et notre proposition à tous - nos clients, nos actionnaires et nous-mêmes - d'en vouloir toujours plus. Au fond, nous croyons que chacun mérite un avenir plein de possibilités - c'est ce qui stimule notre passion et notre engagement à offrir valeur, qualité et autonomisation à travers chaque interaction. »

Donner vie à la promesse de la marque grâce à un positionnement global de la marque

Des personnalités de renommée internationale, dont Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil et Ismail Mattar, s'adressent à des publics mondiaux de différentes cultures et différents centres d'intérêt. Ce casting riche sur le plan culturel représente l'universalité du message d'e& et la portée de la marque par-delà les frontières. Chaque célébrité évoque un segment spécifique de la campagne et un public cible distinct, créant ainsi une viralité naturelle à travers différentes cultures.

Célébrer la puissance de l'écosystème e&.

La gamme diversifiée d'e& couvre aujourd'hui la connectivité, les services numériques, le divertissement, la fintech et les solutions d'entreprise. Grâce à sa grande diversité de services et de capacités, les clients découvrent de nouvelles façons de se connecter et de se divertir, grâce à ses solutions de connectivité de pointe pour des options de divertissement dynamiques, ses outils financiers et ses solutions de mobilité innovantes, le tout conçu pour simplifier la vie et magnifier les expériences.

« Go For More » permet d'examiner de plus près le riche écosystème qui définit e&, en présentant une gamme dynamique de marques sous l'égide d'e&, chacune étant positionnée de manière unique pour enrichir la vie des particuliers, habiliter les entreprises et autonomiser les communautés qui constituent sa clientèle.

M. Dowidar a ajouté : « Nous voulons également partager l'histoire du « & » de notre nom afin que tout le monde sache qui nous sommes, ce que nous faisons, la qualité de ce que nous offrons, ainsi que l'étendue et la valeur de notre écosystème - un rappel du chemin parcouru et de celui que nous allons encore parcourir pour nos clients, en enrichissant chaque moment, chaque jour, pour tous ceux que nous touchons, en leur donnant les moyens d'en obtenir plus .»

Offrant une vaste gamme de services dans 38 pays du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique et d'Europe centrale et orientale, e& regroupe des marques émergentes telles que swyp, GoChat, et Onic, qui se concentrent sur des solutions « numérique d'abord », adaptées à des publics numériquement avertis qui recherchent la flexibilité et le contrôle dans leurs expériences de communication. Grâce à des plateformes telles que e& life, STARZPLAY, STARZ ON, et Arena - un service de jeu social innovant alimenté par l'IA - e& offre plus de divertissement avec différentes expériences de visionnage et de jeu immersives, répondant ainsi aux diverses préférences dans l'ensemble de sa zone de couverture.

Comprenant le besoin croissant de mobilité avec des transports urbains écologiques et pratiques, e& répond aux besoins modernes des clients mobiles, redéfinissant la façon dont ils se déplacent dans les espaces urbains. Des solutions telles que Charge&Go et Careem offrent des options accessibles, durables et pratiques pour les déplacements domicile-travail.

e& associe l'innovation à une plus grande commodité grâce à des services qui simplifient et améliorent la vie quotidienne. Careem Everything App, Smiles, e& money, et WIO offrent des solutions homogènes pour les achats, les transactions financières, les récompenses de fidélité et les finances personnelles.

Grâce à un portefeuille solide qui comprend e& enterprise, Help AG, Bespin Global, et WIO, e& continue de fournir plus de solutions commerciales avec des services avancés en matière de cybersécurité, d'informatique en nuage, de paiements numériques et de prise de décision basée sur l'IA, donnant aux entreprises les moyens de prospérer dans l'économie numérique.

Ensemble, ces marques forment un puissant écosystème qui constitue l'épine dorsale de l'engagement d'e& en faveur d'une innovation continue, permettant aux clients d'en faire plus et d'en obtenir plus dans tous les aspects de la vie. Avec le nouveau positionnement « Go for More », e& démontre comment cet écosystème apporte une valeur ajoutée tout en créant un voyage aux possibilités infinies pour tous ceux qu'il touche.

Un héritage d'innovation

Depuis ses débuts en tant que premier fournisseur de télécommunications des Émirats en 1976, e& n'a cessé d'évoluer et de donner systématiquement la priorité à l'innovation et au progrès. Le positionnement de la marque « Go for More » reflète cet héritage de croissance qui a alimenté la transformation d'e& en un groupe technologique mondial, renforçant l'engagement du groupe à fournir des solutions d'avenir qui donnent aux clients et aux entreprises du monde entier les moyens d'agir.

« Avec ce positionnement de la marque, nous invitons les gens à explorer plus, à en vouloir plus dans la vie et à attendre toujours plus de nous, car nous continuons à construire l'histoire de notre marque à chaque point de contact et à chaque expérience », a conclu M. Dowidar.

