e& presenta un nuevo posicionamiento de marca global que invita al mundo a "ve por más"

Dando vida a la promesa de la marca con los iconos más grandes del mundo: Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil, Ismail Mattar

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- e&, un grupo tecnológico líder a nivel mundial, ha presentado hoy su último posicionamiento de marca, "Go for More" (Ve por más), invitando al público de todo el mundo a descubrir su vasto ecosistema de servicios y soluciones innovadoras. Esto marca un hito en el camino de e& para convertirse en una potencia tecnológica global, ya que destaca su audaz compromiso de empoderar a las personas y las empresas con un conjunto completo de experiencias digitales, plataformas y herramientas diseñadas para enriquecer la vida cotidiana e inspirar ambición.

Hatem Dowidar, director general del grupo, articuló el posicionamiento de la marca e& y dijo: "Queremos que todos sepan lo que representamos. Somos una marca que defiende el embarcarse en una búsqueda por más. Nuestro nuevo posicionamiento de marca es tanto nuestra promesa como nuestra propuesta para que todos "Vayamos por más": nuestros clientes, accionistas y nosotros mismos. En nuestra esencia, creemos que todos merecen un futuro lleno de posibilidades, eso es lo que estimula nuestra pasión y compromiso para ofrecer valor, calidad y empoderamiento a través de cada interacción".

Dando vida a la promesa de la marca a través de un posicionamiento de marca global

Un grupo de personalidades de renombre internacional se encuentra conectando con audiencias globales de diferentes culturas e intereses, tales como Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil e Ismail Mattar. Esta línea culturalmente rica representa la universalidad del mensaje de e& y el alcance de la marca a través de las fronteras. Cada celebridad resuena con un segmento de campaña específico y una audiencia demográfica distinta, y crea una viralidad natural en diversas culturas.

Celebrando el poder del ecosistema de e&

La diversa cartera de e& hoy en día abarca conectividad, servicios digitales, entretenimiento, fintech y soluciones empresariales. Con su amplia gama de servicios y capacidades, los clientes descubren más formas de conectarse y entretenerse, gracias a sus soluciones de conectividad de última generación con opciones de entretenimiento dinámicas, herramientas financieras y soluciones de movilidad innovadoras, todas diseñadas para simplificar la vida y elevar las experiencias.

"Go For More" (ve por más) ofrece una mirada más cercana al rico ecosistema que define e&, ya que presenta una gama dinámica de marcas bajo el paraguas de e&, cada una de ellas en una posición única para enriquecer la vida de las personas, habilitar a las empresas y empoderar a las comunidades a las que sirve.

Dowidar agregó: "También queremos compartir la historia del símbolo '&' en nuestro nombre para que todos sepan quiénes somos, qué hacemos, la calidad de lo que ofrecemos y la amplitud y el valor de nuestro ecosistema, un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y lo lejos que llegaremos para nuestros clientes, enriqueciendo cada momento, cada día para todos a los que llegamos, capacitándolos para que vayan por más".

Al ofrecer una amplia cartera de servicios a 38 países en Medio Oriente, Asia, África y Europa Central y Oriental, e& reúne a marcas emergentes como swyp, GoChat y Onic, centrándose en soluciones digitales adaptadas a audiencias con conocimientos digitales que buscan flexibilidad y control en sus experiencias de comunicación. A través de plataformas como STARZPLAY STARZ ON y Arena de e& life, un innovador servicio de juego social impulsado por IA, e& ofrece más entretenimiento con varias experiencias de visualización y juego inmersivas, que satisfacen diversas preferencias en toda su huella.

Al entender la creciente necesidad de un transporte urbano ecológico y conveniente para mayor movilidad, e& satisface las necesidades modernas de los clientes móviles, redefiniendo la forma en que se mueven por los espacios urbanos. Soluciones como Charge&Go y Careem proporcionan opciones accesibles, sostenibles y convenientes para desplazarse.

e& combina la innovación con más comodidad a través de servicios que simplifican y mejoran la vida diaria. La aplicación Careem Everything, Smiles, e& money y WIO brindan a las personas soluciones perfectas para hacer compras, transacciones financieras, recompensas por lealtad y finanzas personales.

A través de una sólida cartera que incluye e& enterprise, Help AG, Bespin Global y WIO, e& continúa ofreciendo más soluciones empresariales con servicios avanzados en ciberseguridad, computación en la nube, pagos digitales y toma de decisiones impulsada por IA, lo que permite a las empresas prosperar en la economía digital.

Juntas, estas marcas forman un poderoso ecosistema que es la columna vertebral del compromiso de e& con la innovación continua, lo que permite a los clientes hacer y lograr más cosas en todos los aspectos de la vida. A través del nuevo posicionamiento de 'Go for More', e& demuestra cómo este ecosistema agrega valor y al mismo tiempo crea un viaje de infinitas posibilidades para todos a los que llega.

Capturando un legado de innovación

Desde sus inicios como el primer proveedor de telecomunicaciones de los Emiratos en 1976, e& ha evolucionado de forma continua y ha priorizado constantemente la innovación y el avance. El posicionamiento de marca "Go for More" captura este legado de crecimiento que impulsó la transformación de e& en un grupo tecnológico global, reforzando la dedicación del grupo para ofrecer soluciones futuras que capaciten a clientes y empresas de todo el mundo.

"Con este posicionamiento de marca, invitamos a las personas a explorar más, a buscar más en la vida y a esperar siempre más de nosotros a medida que continuamos construyendo nuestra historia de marca con cada punto de contacto y cada experiencia", concluyó Dowidar.

La nueva campaña se lanzó el viernes 1 de noviembre e incluye elementos al aire libre, digitales y sociales. Enlace

Contacto: Nancy Sudheer (gerente sénior en e& [email protected])

