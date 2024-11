e& präsentiert neue globale Markenpositionierung und fordert die Welt auf: „Go for More"

Das Markenversprechen wird mit den größten Ikonen der Welt zum Leben erweckt: Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil, Ismail Mattar

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- e&, ein führender globaler Technologiekonzern, hat heute seine neueste Markenpositionierung „Go for More" vorgestellt und lädt die weltweite Öffentlichkeit dazu ein, sein umfangreiches Ökosystem innovativer Dienste und Lösungen zu entdecken. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg von e& zu einem globalen Technologieunternehmen und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Menschen und Unternehmen mit einem umfassenden Angebot an digitalen Erlebnissen, Plattformen und Tools zu unterstützen, die den Alltag bereichern und Ambitionen wecken.

Go for more with e& e& unveils new global brand positioning inviting the world to “Go for More”

Hatem Dowidar, Group CEO, e&, erläutert die Markenpositionierung von e& und kommentiert: „Wir wollen, dass jeder weiß, wofür wir stehen. Wir sind eine Marke, die sich für das Streben nach mehr einsetzt. Unsere neue Markenpositionierung ist sowohl ein Versprechen als auch unsere Aufforderung an alle – unsere Kunden, Aktionäre und uns selbst –, unserem Motto ‚Go for More' zu folgen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch eine Zukunft voller Möglichkeiten verdient – das ist es, was unsere Leidenschaft und unser Engagement antreibt, bei jeder Interaktion Wert, Qualität und Kompetenz zu liefern."

Eine globale Markenpositionierung, die das Markenversprechen zum Leben erweckt

Eine Reihe international anerkannter Persönlichkeiten, darunter Jason Statham, Shah Rukh Khan, Lewis Hamilton, Megan Fox, Amina Khalil und Ismail Mattar, stellen die Verbindung zu einem globalen Publikum mit unterschiedlichen Kulturen und Interessen her. Dieses kulturell reiche Programm repräsentiert die Universalität der Botschaft von e& und die grenzüberschreitende Reichweite der Marke. Jeder Prominente spricht ein bestimmtes Kampagnensegment und eine spezifische Publikumsdemografie an und sorgt so für eine natürliche Viralität über verschiedene Kulturen hinweg.

Die Kraft des e&-Ökosystems zelebrieren

Das vielfältige Portfolio von e& umfasst heute die Bereiche Konnektivität, digitale Dienste, Unterhaltung, Fintech und Unternehmenslösungen. Mit seinem umfangreichen Angebot an Diensten und Fähigkeiten entdecken Kunden mehr Möglichkeiten, sich zu verbinden und unterhalten zu werden. Dies wird durch modernste Konnektivitätslösungen, lebendige Unterhaltungsoptionen, Finanztools und innovative Mobilitätslösungen ermöglicht, die allesamt darauf ausgerichtet sind, das Leben zu vereinfachen und Erlebnisse zu verbessern.

„Go For More" gewährt einen detaillierten Einblick in das reichhaltige Ökosystem, das e& ausmacht, und stellt ein dynamisches Spektrum von Marken unter dem Dach von e& vor, von denen jede einzigartig positioniert ist, um das Leben der Menschen zu bereichern, Unternehmen zu unterstützen und Communitys zu stärken.

Dowidar fügt an: „Wir wollen auch die Geschichte des ‚&' in unserem Namen erzählen. Alle sollen wissen, wer wir sind, was wir tun, welche Qualität unsere Angebote haben und wie umfangreich und wertvoll unser Ökosystem ist – eine Erinnerung daran, wie weit wir gekommen sind und wie viel mehr wir für unsere Kunden erreichen werden, indem wir jeden Moment, jeden Tag für jeden, den wir erreichen, bereichern und ihn befähigen, seine Ziele zu verfolgen."

e& bietet ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio in 38 Ländern des Nahen Ostens, Asiens, Afrikas sowie Mittel- und Osteuropas an und vereint aufstrebende Marken wie swyp, GoChat und Onic. Diese Marken bieten digitale Lösungen, die auf digitalaffine Zielgruppen zugeschnitten sind, die Flexibilität und Kontrolle über ihre Kommunikationserfahrungen suchen. Über Plattformen wie e& life, STARZPLAY, STARZ ON und Arena – ein innovativer, KI-gestützter Social-Gaming-Service – bietet e& mehr Unterhaltung mit verschiedenen immersiven Fernseh- und Spielerlebnissen und deckt damit die vielfältigsten Vorlieben ab.

e& hat das wachsende Bedürfnis nach mehr Mobilität mit umweltfreundlichen und komfortablen städtischen Verkehrsmitteln erkannt und geht auf die modernen Bedürfnisse mobiler Kunden ein, indem es die Art und Weise, wie sie sich im städtischen Raum fortbewegen, neu definiert. Lösungen wie Charge&Go und Careem bieten zugängliche, nachhaltige und bequeme Möglichkeiten für den Pendlerverkehr.

e& kombiniert Innovation mit mehr Komfort durch Dienstleistungen, die das tägliche Leben vereinfachen und verbessern. Careem Everything App, Smiles, e& money und WIO bieten den Menschen nahtlose Lösungen für Einkäufe, finanzielle Transaktionen, Treueprämien und persönliche Finanzen.

Mit einem robusten Portfolio, zu dem e& enterprise, Help AG, Bespin Global und WIO gehören, bietet e& mehr Geschäftslösungen mit wegweisenden Dienstleistungen in den Bereichen Cybersicherheit, Cloud Computing, digitaler Zahlungsverkehr und KI-gestützte Entscheidungsfindung und verhilft Unternehmen in der digitalen Wirtschaft zum Erfolg.

Zusammen bilden diese Marken ein starkes Ökosystem, das das Rückgrat des Engagements von e& für kontinuierliche Innovation bildet und Kunden in die Lage versetzt, in jedem Aspekt des Lebens mehr zu erreichen und zu leisten. Mit der neuen Positionierung „Go for More" zeigt e&, wie dieses Ökosystem Mehrwert generiert und zugleich eine Reise mit unendlichen Möglichkeiten für alle erschafft, die es erreicht.

Die Tradition der Innovation einfangen

Seit seinen Anfängen als erster Telekommunikationsanbieter in den Emiraten im Jahr 1976 hat sich e& kontinuierlich weiterentwickelt und setzt konsequent auf Innovation und Fortschritt. Die Markenpositionierung „Go for More" symbolisiert das Wachstum, das e& zu einem globalen Technologiekonzern gemacht hat, und bekräftigt das Engagement der Gruppe, zukunftsweisende Lösungen zu liefern, die Kunden und Unternehmen weltweit unterstützen.

„Mit dieser Markenpositionierung laden wir die Menschen dazu ein, mehr zu entdecken, mehr im Leben anzustreben und immer höhere Anforderungen an uns zu stellen, während wir unsere Markengeschichte mit jedem Berührungspunkt und jedem Erlebnis fortschreiben", so Dowidar abschließend.

Die neue Kampagne wurde am Freitag, 1. November, gestartet und umfasst Elemente aus den Bereichen Außenwerbung, Digitaltechnik und soziale Medien. Link

Kontakt: Nancy Sudheer (Senior Manager bei e& [email protected])

Video – https://youtube.com/watch?v=DnrBh7PsQLc

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2547580/e_and_Go_for_More.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2458295/4998185/e_and_Logo.jpg