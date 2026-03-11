"مجموعة نانتشانغ الصناعية للإلكترونيات البصرية" تتألق في معرض ISLE 2026 مع الابتكار السلسلة الكاملة والطموحات العالمية

شينزين، الصين, 11 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ --أبرز "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED" 2026 ( ISLE 2026) ، أكبر معرض في آسيا للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة، الذي عُقد في "مركز شينزين العالمي للمعارض والمؤتمرات" (Shenzhen World) في الفترة من 5 إلى 7 مارس ، أكثر من آلاف المنتجات والحلول الجديدة لسيناريوهات التطبيق المتنوعة في تكامل الشاشات، والصوت والصورة.

في "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED" هذا العام ، ظهرت "مجموعة نانتشانغ الصناعية للإلكترونيات البصرية" بشكل جماعي تحت شعار "نانتشانغ تتألق، ربط العالم بذكاء". عرضت المناطق الصناعية الرئيسية الخمس في المدينة بما في ذلك "منطقة نانتشانغ للتكنولوجيا الفائقة" نقاط قوتها بشكل مشترك. اشتركت تسعة وعشرون من شركات الإلكترونيات البصرية الرائدة في عرض منتجاتها، بما في ذلك "يونيلومين" (Unilumin) و"نوشن ستار أوبتو إلكترونيكس" (NationStar Optoelectronics) و"نانتشانغ تونسون أوتوموتيف إلكترونيكس" (Nanchang Tonson Automotive Electronics)، معًا ، مما سلط الضوء على منظومة صناعية كامل من المواد والمكونات إلى التطبيقات النهائية في مجالات مثل شرائح LED ، ووحدات عرض Mini/Micro LED، والمحطات الذكية للواقع الافتراضي/الواقع المعزَّز ، مما أظهر التقنيات الأساسية وقدرات التصنيع على نطاق واسع.

قاد السيد "آن بوجون"، نائب رئيس بلدية "نانتشانغ"، وفدًا لزيارة منطقة المعرض في "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED" 2026 ، والانخراط في التبادلات في الموقع مع الشركات المشاركة ، وتعزيز مزايا "نانتشانغ" الصناعية وفرص التعاون للمستثمرين والمشترين العالميين. حضر مئات المشترين حدث الترويج.

في الوقت الحالي ، تستضيف "نانشانغ" مؤسسات أبحاث رفيعة المستوى مثل "مركز الأبحاث الوطني الصيني لهندسة تكنولوجيا LED القائمة على السيليكون في جامعة نانتشانغ"، و"مركز الابتكار الوطني الصيني للواقع الافتراضي".

مع تجميع صناعي قوي بين المجموعات الصناعية للصناعات الأولية والصناعات النهائية، يمكن لـ "نانتشانغ" أن تقدم للعملاء العالميين حلولاً صناعية متكاملة عبر مواد أشباه الموصلات ، وإضاءة LED ، وشاشات العرض الكبيرة ، والواقع الافتراضي/الواقع المعزَّز ، وإلكترونيات السيارات.

من خلال الاستفادة من المنصة الدولية لـ "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED" 2026 ، وضع التواجد الجماعي وأنشطة تعزيز الاستثمار في "مجموعة نانتشانغ الصناعية للإلكترونيات البصرية" أساسًا متينًا للتواصل مع الموارد العالمية عالية الجودة ، فضلاً عن تعميق التعاون الصناعي الدولي. هذا يزيد من تسريع دمج "نانتشانغ" في سلسلة صناعة الإلكترونيات البصرية العالمية ، وتعزيز هدفها في أن تصبح مركز صناعة الإلكترونيات البصرية المؤثر على مستوى العالم.

يجلب "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED" صناعة الأنظمة الصوتية البصرية العالمية وتكامل الأنظمة تحت سقف واحد. سواء كنت مزودًا للتكنولوجيا أو مدمجًا للأنظمة أو مستخدمًا نهائيًا من قطاعات متنوعة ، فإن "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED" سيوفر فرصًا لا مثيل لها لاكتشاف الابتكارات التي تشكل مستقبل التكنولوجيا السمعية البصرية.

لتسجيل الزوار في "المعرض الدولي للافتات وتقنيات LED"، يُرجى النقر على الرابط التالي: https://www.isle.org.cn/audience/register؟lang=en

