Klaster Industri Optoelektronik Nanchang Tampil di ISLE 2026 dengan Inovasi Rantai Industri yang Lengkap dan Ambisi Global

Di ISLE tahun ini, Klaster Industri Optoelektronik Nanchang tampil secara kolektif dengan tema "Shining Nanchang, Smartly Connecting the World". Lima kawasan industri utama di kota tersebut, termasuk Nanchang High-tech Zone, turut menampilkan kekuatan industri mereka. Sebanyak 29 perusahaan optoelektronik terkemuka, termasuk Unilumin, NationStar Optoelectronics, dan Nanchang Tonson Automotive Electronics, ikut berpartisipasi dalam pameran ini. Sejumlah perusahaan tersebut menampilkan ekosistem industri yang lengkap, mulai dari material dan komponen hingga aplikasi akhir, mencakup bidang-bidang seperti cip LED, modul tampilan Mini/Mikro LED, serta terminal cerdas VR/AR. Dengan berpartisipasi di ISLE 2026, Klaster Industri Optoelektronik Nanchang membuktikan kemampuan teknologi inti dan kapasitas manufaktur berskala besar.

Wakil Wali Kota Nanchang, An Baojun, memimpin delegasi yang berkunjung ke area pameran klaster tersebut di ISLE 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia berdiskusi langsung dengan perusahaan peserta pameran, serta mempromosikan keunggulan industri Nanchang dan peluang kerja sama kepada para investor dan pembeli global. Acara promosi tersebut dihadiri oleh ratusan pembeli.

Saat ini, Nanchang juga dihuni berbagai lembaga riset terkemuka, seperti National Silicon-based LED Technology Engineering Research Center of Nanchang University dan National Virtual Reality Innovation Center of China.

Dengan ekosistem industri yang kuat dari hulu hingga hilir, Nanchang mampu menawarkan solusi industri terintegrasi bagi klien global di berbagai bidang, termasuk material semikonduktor, sistem pencahayaan LED, displai berukuran besar, teknologi VR/AR, serta elektronik otomotif.

Dengan memanfaatkan platform internasional ISLE 2026, kehadiran klaster industri optoelektronik Nanchang serta kegiatan promosi investasi telah menjadi landasan kuat untuk menjalin koneksi dengan sumber daya global berkualitas tinggi, sekaligus mempererat kolaborasi industri internasional. Langkah tersebut turut mempercepat integrasi Nanchang dengan rantai industri optoelektronik global, serta mendukung ambisinya untuk menjadi basis industri optoelektronik yang berpengaruh di tingkat dunia.

