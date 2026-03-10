Nanchang Optoelectronic Industry Cluster glänzt auf der ISLE 2026 mit Full-Chain-Innovation und globalen Ambitionen

SHENZHEN, China, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026, Asiens größte Messe für intelligente Displays und integrierte Systeme, die vom 5. bis 7. März im Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World) stattfand, zeigte mehr als tausend neue Produkte und Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien im Bereich Display und AV-Integration.

Auf der diesjährigen ISLE hatte der Nanchang Optoelectronic Industry Cluster einen gemeinsamen Auftritt unter dem Motto „Shining Nanchang, Smartly Connecting the World". Die fünf großen Industriegebiete der Stadt, darunter die Nanchang Hightech-Zone, präsentierten gemeinsam ihre Stärken. Neunundzwanzig führende Optoelektronikunternehmen, darunter Unilumin, NationStar Optoelectronics und Nanchang Tonson Automotive Electronics, stellten gemeinsam aus und präsentierten ein komplettes industrielles Ökosystem von Materialien und Komponenten bis hin zu Endanwendungen in Bereichen wie LED-Chips, Mini/Micro-LED-Anzeigemodulen und intelligenten VR/AR-Terminals, wobei sie Kerntechnologien und Produktionskapazitäten in großem Maßstab ausstellten.

An Baojun, stellvertretender Bürgermeister von Nanchang, besuchte mit einer Delegation den Ausstellungsbereich des Clusters auf der ISLE 2026, tauschte sich vor Ort mit den teilnehmenden Unternehmen aus und warb bei globalen Investoren und Käufern für die industriellen Vorteile und Kooperationsmöglichkeiten von Nanchang. Hunderte von Käufern nahmen an der Werbeveranstaltung teil.

Derzeit befinden sich in Nanchang erstklassige Forschungseinrichtungen wie das National Silicon-based LED Technology Engineering Research Center der Universität Nanchang und das National Virtual Reality Innovation Center.

Mit einer starken vor- und nachgelagerten industriellen Clusterbildung kann Nanchang globalen Kunden integrierte Industrielösungen für Halbleitermaterialien, LED-Beleuchtung, Großbildschirme, VR/AR und Automobilelektronik bieten.

Durch die Nutzung der internationalen Plattform der ISLE 2026 haben die kollektive Präsenz und die Investitionsförderungsaktivitäten des Nanchang Optoelectronic Clusters eine solide Grundlage für die Vernetzung mit hochwertigen globalen Ressourcen sowie für die Vertiefung der internationalen industriellen Zusammenarbeit geschaffen. Damit wird die Integration Nanchangs in die globale optoelektronische Industriekette weiter beschleunigt und das Ziel, ein weltweit einflussreiches Zentrum der optoelektronischen Industrie zu werden, vorangetrieben.

