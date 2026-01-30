بتجارب مبتكرة وغامرة ، معرض ISLE 2026 يحدد مستقبل الشاشات والتكامل

شينزين ، الصين ، 30 يناير 2026 /PRNewswire/ --سيجتذب "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026" (ISLE 2026)، أكبر معرض في آسيا للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة، الأنظار في "مركز شينزين العالمي للمعارض والمؤتمرات" (Shenzhen World) من 5 إلى 7 مارس. يُنتظر أن يقدم هذا الحدث الخاص بالتكنولوجيا الفائقة أكثر نسخة ديناميكية وإشراكًا حتى الآن ، حيث يكشف النقاب عن الآلاف من المنتجات والحلول الجديدة لسيناريوهات التطبيق المتنوعة في عرض وتكامل الأنظمة الصوتية البصرية.

ISLE 2026 to be held March 5-7, Shenzhen World

كحدث مزدحم لمدة ثلاثة أيام ، يجمع "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026" أكثر من 1000 عارض على الإنترنت وفي الموقع ، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل "ليارد" (Leyard)، و"آبسين" (Absen)، و"يونيلومن" (Unilumin)، و"ليدمان" (LEDMAN)، و"إيه أو تي أو" (AOTO)، و"ليانترونكس" (LianTronics)، و"بي أو إي" (BOE)، و"سكاي وورث" (Skyworth)، و"نوفا ستار" (Novastar)، و"هيكفيجن" (Hikvision)، و"داهوا" (DaHua)، و"يوني فيو" (Uniview)، مع مساحة معرض متوقعة تبلغ 90،000 متر مربع ، وزوار محترفين من أكثر من 100 دولة.

مركز التوريد الواحد للشاشات والأنظمة المتكاملة

وتشمل التقنيات الأساسية المعروضة تقنيات متقدمة مثل micro-LED و mini-LED، وحلول صديقة للبيئة، وأنظمة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب معدات المسرح الاحترافية، والشاشات التجارية، والعروض ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة، والواقع الافتراضي/الواقع المعزز/الواقع المختلط، واللافتات الرقمية، وتكنولوجيا المؤتمرات والبث، والتكامل السمعي البصري والتطبيقات.

يقع "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026" بجوار مطار شينزين ، وفي غضون 30 دقيقة بالسيارة إلى معظم شركات تصنيع "ليد" (LED) الرائدة في الصين ، سيجلب المشترين العالميين إلى عدد لا يحصى من المنتجات وأبحاث المصانع السهلة في منصة شاملة.

ثورة مستقبلية بالتكنولوجيا

سيتم تسليط الضوء على المنتجات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة مثل الشاشات الكبيرة منخفضة الكربون والأنظمة الصوتية البصرية للتخزين الضوئي من قبل المنظم.

سيتم عرض التقنيات المتطورة في تطبيقات المدن الذكية والترفيه الغامر والتجارة الرقمية والإذاعة والسياحة والتعليم والأمن وغيرها.

سوف يمتد عرض "ISLE Gloshine" المباشر من قبل شركة الإيجار العملاقة "جلوشاين" (Gloshine) على مساحة 2500 متر مربع في "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026". سيقدم هذا الإنتاج المذهل الذي يدمج شاشات LED ، وإضاءة المسرح ، والصوت المحيط ، دمجًا غامرًا وديناميكيًا للضوء والفن والتكنولوجيا.

التقارب مع المبتكرين العالميين

سيتم استضافة حوالي 20 منتدى رفيع المستوى مع جمعيات الصناعة الرئيسية ، مما يتيح فرصًا للتواصل مع الأقران العالميين. ستغطي المناقشات الموضوعات المتداولة مثل تقدم تكنولوجيا Mini / Micro LED ، والذكاء الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي ، والمدينة الذكية ، والمكتب الذكي ، وتطبيقات العرض في المركبات الذكية.

احرص على البقاء على اتصال للحصول على آخر التحديثات

لا لا تفوت فرصتك لرؤية ما سيحدث لاحقًا

يجلب "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة" صناعة الأنظمة الصوتية البصرية العالمية وتكامل الأنظمة تحت سقف واحد. سواء كنت مزودًا للتكنولوجيا أو مدمجًا للأنظمة أو مستخدمًا نهائيًا من قطاعات متنوعة ، فإن "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026" سيوفر فرصًا لا مثيل لها لاكتشاف الابتكارات التي تشكل مستقبل التكنولوجيا السمعية البصرية.

للتسجيل في "المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026"، يُرجى النقر على الرابط التالي: https://www.isle.org.cn/audience/register؟lang=en

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2872395/image_1.jpg