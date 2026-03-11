La grappe industrielle de l'optoélectronique de Nanchang brille au salon ISLE 2026 grâce à une chaîne complète d'innovation et à des ambitions mondiales

SHENZHEN, Chine, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026, la plus grande exposition d'Asie pour les écrans intelligents et les systèmes intégrés, qui s'est tenue au Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World) du 5 au 7 mars, a présenté plusieurs milliers de nouveaux produits et solutions pour divers scénarios d'application dans les domaines de l'affichage et de l'intégration audiovisuelle.

Nanchang Optoelectronic Industry Cluster Shines at ISLE 2026 Nanchang Optoelectronic Industry Cluster Shines at ISLE 2026

Au salon ISLE de cette année, la grappe industrielle de l'optoélectronique de Nanchang a fait une apparition collective sous le thème « Shining Nanchang, Smartly Connecting the World » (Nanchang rayonne et connecte le monde de façon intelligente). Les cinq principales zones industrielles de la ville, dont la zone de haute technologie de Nanchang, ont présenté conjointement leurs atouts. Vingt-neuf entreprises d'optoélectronique de premier plan, dont Unilumin, NationStar Optoelectronics et Nanchang Tonson Automotive Electronics, ont exposé ensemble, mettant en évidence un écosystème industriel complet, des matériaux et composants aux applications finales dans des domaines tels que les puces LED, les modules d'affichage mini/micro LED et les terminaux intelligents de RV/RA, démontrant des technologies de base et des capacités de fabrication à grande échelle.

M. An Baojun, vice-maire de Nanchang, a conduit une délégation pour visiter la zone d'exposition de la grappe au salon ISLE 2026, s'engageant sur place dans des échanges avec les entreprises participantes, et promouvant les avantages industriels et les opportunités de coopération de Nanchang auprès des investisseurs et acheteurs mondiaux. Des centaines d'acheteurs ont assisté à l'événement de promotion.

Actuellement, Nanchang accueille des institutions de recherche de premier plan telles que le Centre national de recherche en ingénierie de la technologie LED à base de silicium de l'université de Nanchang et le Centre national d'innovation en réalité virtuelle de Chine.

Grâce à une forte concentration industrielle en amont et en aval, Nanchang peut offrir aux clients du monde entier des solutions industrielles intégrées dans les domaines des matériaux semi-conducteurs, de l'éclairage LED, des écrans géants, de la RV/RA et de l'électronique automobile.

En tirant parti de la plateforme internationale du salon ISLE 2026, la présence collective et les activités de promotion de l'investissement de la grappe optoélectronique de Nanchang ont jeté des bases solides pour entrer en contact avec des ressources mondiales de haute qualité, ainsi que pour approfondir la collaboration industrielle internationale. Cela accélère encore l'intégration de Nanchang dans la chaîne industrielle mondiale de l'optoélectronique et fait progresser son objectif de devenir un centre industriel de l'optoélectronique influent à l'échelle mondiale.

