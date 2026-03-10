Cụm công nghiệp quang điện tử Nanchang tỏa sáng tại ISLE 2026 với đổi mới toàn chuỗi và tham vọng toàn cầu
Tin tức được cung cấp bởiISLE
10 thg 3, 2026, 19:59 GMT
THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- ISLE 2026, triển lãm lớn nhất Châu Á về màn hình thông minh và hệ thống tích hợp, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (Shenzhen World) từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3, đã trưng bày hàng nghìn sản phẩm và giải pháp mới phục vụ nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực hiển thị và tích hợp nghe nhìn.
Tại kỳ triển lãm ISLE năm nay, Cụm công nghiệp quang điện tử Nanchang đã có sự hiện diện tập thể dưới chủ đề "Nanchang tỏa sáng, kết nối thông minh thế giới". Năm khu công nghiệp trọng điểm của thành phố, bao gồm Khu công nghệ cao Nanchang, đã cùng nhau giới thiệu thế mạnh của mình. Tổng cộng 29 doanh nghiệp quang điện tử hàng đầu, bao gồm Unilumin, NationStar Optoelectronics và Nanchang Tonson Automotive Electronics, đã cùng trưng bày sản phẩm, làm nổi bật một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh từ vật liệu và linh kiện đến các ứng dụng cuối trong các lĩnh vực như chip LED, mô-đun màn hình Mini/Micro LED và các thiết bị đầu cuối thông minh VR/AR, qua đó thể hiện các công nghệ cốt lõi và năng lực sản xuất quy mô lớn.
An Baojun, Phó Thị trưởng Nanchang, đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm khu triển lãm của cụm tại ISLE 2026, trực tiếp trao đổi tại chỗ với các doanh nghiệp tham gia và quảng bá lợi thế công nghiệp cũng như cơ hội hợp tác của Nanchang tới các nhà đầu tư và người mua quốc tế. Hàng trăm nhà mua hàng đã tham dự sự kiện xúc tiến này.
Hiện nay, Nanchang là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức nghiên cứu hàng đầu như Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kỹ thuật LED trên nền Silicon Quốc gia trực thuộc Đại học Nanchang của Trung Quốc và Trung tâm Đổi mới Thực tế Ảo Quốc gia của Trung Quốc.
Nhờ mô hình cụm công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, Nanchang có thể cung cấp cho khách hàng toàn cầu các giải pháp công nghiệp tích hợp trong nhiều lĩnh vực như vật liệu bán dẫn, chiếu sáng LED, màn hình cỡ lớn, VR/AR và điện tử ô tô.
Thông qua việc tận dụng nền tảng quốc tế của ISLE 2026, sự xuất hiện tập thể cùng các hoạt động xúc tiến đầu tư của Cụm công nghiệp quang điện tử Nanchang đã tạo nền tảng vững chắc để kết nối với các nguồn lực chất lượng cao trên toàn cầu, cũng như tăng cường hợp tác công nghiệp quốc tế. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập của Nanchang vào chuỗi ngành công nghiệp quang điện tử toàn cầu, và thúc đẩy mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp quang điện tử có ảnh hưởng trên toàn cầu.
