معرض ISLE 2026 يحدد بنجاح اتجاهات جديدة في الشاشات الذكية وتكامل الأنظمة

شينزين، الصين، 15 مارس 2026 /PRNewswire/ -- اختتم المعرض الدولي للشاشات الذكية والأنظمة المتكاملة 2026 (ISLE 2026) أعماله بنجاح في مركز شينزين العالمي للمعارض والمؤتمرات (Shenzhen World) في 7 مارس. وباعتباره ساحة عالمية لابتكارات العرض ومقياسًا لتكامل الأنظمة، استعرض ISLE 2026 على نحو شامل إنجازات السلسلة الصناعية في شاشات LED، وتكامل الأنظمة السمعية البصرية، والإضاءة والصوت الاحترافيين، ومعدات العروض المسرحية، وغير ذلك.

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration

وبمساحة أرضية بلغت 80,000 متر مربع، استقطب ISLE 2026 أكثر من 1,000 عارض حضوريًا وعبر الإنترنت. وعلى الرغم من تعليق حركة الطيران المدني في الشرق الأوسط بسبب النزاعات الإقليمية قبل الافتتاح، فقد ارتفع عدد المشترين الدوليين في ISLE 2026 بنسبة 6% مقارنة بالنسخة السابقة، مما يبرز نفوذه العالمي ومكانته الصناعية.

وتُمثّل الصين أكبر سوق في العالم لتصنيع شاشات LED وتطبيقاتها. ويجمع ISLE 2026 كبار العارضين، ويُعد المنصة الرئيسية لإطلاق المنتجات والحلول الجديدة. وتشمل أبرز الاتجاهات التقنية التي شهدها ISLE 2026 ما يلي:

برزت تقنيتا COB وMIP باعتبارهما المسارين التقنيين الرئيسيين في قطاع شاشات LED. واستعرض المصنّعون شاشات Micro-LED وشاشات LED ذات قياس بكسل دقيق بتقنية COB. وتوفر شاشات الجيل التالي هذه مزايا كبيرة، تشمل تباينًا عاليًا، وموثوقية عالية، واستهلاكًا منخفضًا للطاقة، وتصميمًا خفيف الوزن، إلى جانب تحقيق اختراقات كبيرة في أداء الألوان والعمر الافتراضي وسرعة الاستجابة. وتُستخدم هذه الشاشات على نطاق واسع في المؤتمرات الراقية وقطاع الشاشات التجارية.

وقد تغلغل الذكاء الاصطناعي بعمق في كل حلقة رئيسية من حلقات السلسلة الصناعية. وعلى صعيد الواجهة الأمامية، تُمكّن نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة من إنشاء المحتوى وتطوير أساليب التفاعل، مما يُثري أشكال تقديم المحتوى على الشاشة بدرجة كبيرة. وعلى صعيد الواجهة الخلفية، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التحكم الذكي في أنظمة العرض، بما يعزز الأداء بدرجة أكبر.

وأصبحت التنمية الخضراء منخفضة الكربون إجماعًا جديدًا في القطاع. كما أصبح تصميم منخفض استهلاك الطاقة، وتقنية الكاثود المشترك الموفرة للطاقة، وحلول تبديد الحرارة من دون تكييف، من أبرز نقاط الترويج لدى كبرى الشركات المصنّعة لشاشات LED.

وتتلاشى الحدود المادية للشاشات تدريجيًا. وقد طرح مئات العارضين منتجات مثل الشاشات الشفافة، والشاشات الهولوغرافية، والشاشات ذات القوام المميز، والشاشات ذات الأشكال الخاصة، مع دمج تقنية العرض بعمق في التصميم المكاني والديكور الفني، بما يقدّم تجارب بصرية وتفاعلية غير مسبوقة في الشاشات التجارية والبيئات المنزلية والفضاءات الفنية العامة.

وفي مجال تكامل الأنظمة، تزداد شعبية الحلول التطبيقية متعددة السيناريوهات. ولم يعد عرض «المنتجات المادية الفردية» يواكب المرحلة، إذ يقدم العارضون اليوم «حلولًا متكاملة» بصورة شاملة، تستعرض حلولًا تطبيقية لقطاعات البيع بالتجزئة التجاري، ومراكز القيادة، والاجتماعات الذكية، والبث، والعروض المسرحية، والسياحة والترفيه المنزلي، مما يتيح للمشترين من مختلف القطاعات الاطلاع على «نماذج مستقبلية» يسهل الاحتذاء بها.

