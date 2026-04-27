"نخيل" تُرسي عقدين بقيمة تتجاوز 3.5 مليار درهم لبناء 544 فيلا في "نخلة جبل علي" بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "نخيل"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقدين بقيمة تتجاوز 3.5 مليار درهم على شركتي "جينكو للمقاولات العامة" و"اتحاد الهندسة الإنشائية" (يونك) لبناء 544 فيلا في مشروع "نخلة جبل علي"، ما يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ أحد أهم المشاريع التطويرية على الواجهة البحرية في دبي.

وبموجب العقدين، ستقوم شركة "جينكو" ببناء 354 فيلا في مناطق السعفات من "A" إلى "D"، بينما ستقوم شركة "يونك" بتنفيذ 190 فيلا في السعفتين "E" و"F". ومن المقرر بدء أعمال البناء في الربع الحالي من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2028.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات": "تمثل ترسية هذين العقدين خطوة مهمة في تنفيذ مشروع 'نخلة جبل علي'، حيث تشهد أعمال البناء حالياً تقدماً ملحوظاً في عدة سعفات. ومع استمرار هذا الزخم، يعد مشروع 'نخلة جبل علي' أحد أهم المشاريع التوسعية التي تشهدها دبي على ساحلها الحضري خلال جيل كامل، وسيلعب دوراً محورياً في دعم نمو الإمارة على المدى الطويل، وتعزيز جاذبيتها العالمية كوجهة مثالية للعيش والاستثمار والسياحة".

من جانبه، قال غياث محمد غياث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جينكو للمقاولات العامة": "نحن سعداء باختيارنا مجدداً لمواصلة مسيرتنا الناجحة في مجال البناء والتطوير مع 'نخيل' من خلال هذا المشروع المتميز. ويعد استمرار هذه الشراكة في تنفيذ مشاريع فاخرة وعالية المستوى دليلاً على متانة علاقتنا وأدائنا المتميز. ونؤكد التزامنا بإنجاز هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، واستمرار المشاركة والمساهمة في تحقيق رؤانا المشتركة لهذه المدينة النابضة بالحياة".

وبدوره، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة "اتحاد الهندسة الإنشائية" (يونك): "نحن سعداء بثقة 'نخيل' وشراكتها القيّمة. يمثل مشروع 'نخلة جبل علي' علامة فارقة وتجسيداً حقيقياً للرؤية المشتركة والتعاون المثمر بين الشركتين. نحن من خلال تعاوننا، لا نبني مجمعات سكنية فحسب، بل نبني إرث المستقبل اليوم. نحن نقدر شراكتنا مع 'نخيل'، ونؤكد التزامنا العميق بهذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية".

يشكل مشروع "نخلة جبل علي" جزءاً أساسياً من التوسع الحضري المستقبلي لدبي، حيث يساهم في تطور الساحل الجنوبي للإمارة وتعزيز رؤيتها طويلة المدى لبناء مجمعات ساحلية مستدامة وعالية الجودة.

تشكل الفلل الجديدة التي سيتم بناؤها جزءاً من مجموعة أوسع تضم 10 أنماط معمارية، مصممة لتحقيق أقصى استفادة من موقعها على الواجهة البحرية وإطلالاتها الخلابة على البحر مع دمج ميزات المنزل الذكي ومبادئ التصميم التي تركز على الاستدامة.

تأتي ترسية هذين العقدين نتيجة للتقدم المستمر في مشروع "نخلة جبل علي" بما يتماشى مع أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويدعم طموح دبي في ترسيخ كوجهة عالمية رائدة في مجال العيش الفاخر على الواجهة البحرية.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

