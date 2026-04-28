나킬, 팜 제벨 알리에 544채 빌라 건설을 위한 35억 디르함 상당 계약 체결

두바이, 아랍에미리트, 2026년 4월 28일 /PRNewswire/ -- 두바이 홀딩 리얼 에스테이트(Dubai Holding Real Estate)의 계열사인 나킬(Nakheel)이 팜 제벨 알리(Palm Jebel Ali)에 544채 빌라 건설을 위해 긴코 제너럴 컨트랙팅(Ginco General Contracting L.L.C)과 유나이티드 엔지니어링 컨스트럭션(United Engineering Construction, UNEC)에 35억 디르함 상당의 계약을 체결했다고 발표했으며, 이는 두바이의 가장 중요한 수변 개발 중 하나의 실현에서 주요 이정표를 의미한다.

체결된 계약에 따라 긴코는 프론드(Frond) A부터 D까지 354채의 빌라를 건설하고, UNEC는 프론드 E와 F에서 190채의 빌라를 인도할 예정이다. 건설은 이번 분기에 시작될 예정이며, 2028년 4분기 완공을 목표로 하고 있다.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali Bluejay Villa

두바이 홀딩 리얼 에스테이트의 칼리드 알 말리크(Khalid Al Malik) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "이번 계약 체결은 팜 제벨 알리 실현에서 실질적인 진전을 의미하며, 현재 여러 프론드에서 건설이 진행되고 있다. 모멘텀이 지속적으로 구축되면서 팜 제벨 알리는 한 세대에 걸친 두바이 도시 해안선의 가장 중요한 확장 중 하나를 나타내며, 살기 좋고 투자하기 좋으며 방문하기 좋은 장소로서 두바이의 세계적 매력을 강화하고 에미리트의 장기적 성장을 지원하는 데 핵심적인 역할을 할 것이다."

13.4km에 걸쳐 7개의 섬으로 구성돼 있고 16개의 프론드와 90km 이상의 해변을 보유한 팜 제벨 알리는 세계적 수준의 수변 목적지이자 두바이의 미래 도시 확장에 대한 주요 기여 요인으로 개발되고 있다.

이번 계약 체결은 팜 제벨 알리 마스터플랜에 대한 지속적인 진전을 나타내며, 두바이 2040 도시 마스터플랜(Dubai 2040 Urban Master Plan)과 두바이 경제 어젠다 D33(Dubai Economic Agenda D33)의 목표를 지원해 지속 가능한 고품질 커뮤니티에 대한 에미리트의 장기적 비전을 강화한다.

이번 수주는 선도적인 국제 건축가들과의 협력으로 개발된 팜 제벨 알리의 비치 앤 코랄 컬렉션(Beach and Coral Collection) 빌라 공개에 이어 나온 것이다. 이 목적지에는 건축, 커뮤니티, 리조트 스타일의 편안함을 결합한 섬 생활의 연결된 표현을 제공하는 팜 센트럴 프라이빗 레지던스(Palm Central Private Residences)도 포함될 예정이다.

섬의 커뮤니티 인프라를 향상하기 위해 팜 제벨 알리는 9000제곱미터 규모의 리테일 센터와 스키드모어, 오윙스 앤 메릴(Skidmore, Owings & Merrill)이 설계한 금요 모스크(Friday Mosque)를 특징으로 할 예정이다. 최대 1000명의 예배자를 수용하도록 설계된 이 모스크는 목적지 전역의 거주자와 방문객들에게 서비스를 제공할 것이다.

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2966588/Palm_Jebel_Ali_Aerial_Render.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2966589/Palm_Jebel_Ali_Bluejay_Villa.jpg

SOURCE Dubai Holding Real Estate