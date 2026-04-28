Nakheel assina contratos no valor de mais de 3,5 bilhões de dirhams para a construção de 544 moradias em Palm Jebel Ali

DUBAI, EÁU, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Nakheel, membro da Dubai Holding Real Estate, assinou contratos no valor de mais de AED 3,5 bilhões à Ginco General Contracting L.L.C e à United Engineering Construction (UNEC) para a construção de 544 moradias em Palm Jebel Ali, assinalando um marco importante na entrega de um dos empreendimentos mais significativos à beira-mar de Dubai.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali Bluejay Villa

Nos termos dos contratos assinados, a Ginco construirá 354 moradias nas Frondes A a D, enquanto a UNEC entregará 190 moradias nas Frondes E e F. A construção está programada para começar neste trimestre, com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2028.

Khalid Al Malik, diretor executivo da Dubai Holding Real Estate, disse: "A assinatura desses contratos sinaliza um progresso tangível na entrega de Palm Jebel Ali, com a construção agora progredindo em várias frentes. Conforme o impulso ganha força, Palm Jebel Ali representa uma das expansões mais significativas da orla urbana de Dubai nesta geração e desempenhará um papel fundamental no apoio ao crescimento de longo prazo do emirado, reforçando ainda mais seu apelo global como um excelente lugar para se viver, investir e visitar.

Abrangendo sete ilhas em 13,4 quilômetros, com 16 folhas e mais de 90 quilômetros de praia, o Palm Jebel Ali está sendo desenvolvido como um destino à beira-mar de nível internacional e um grande contribuinte para a futura expansão urbana de Dubai.

Os últimos contratos representam um progresso contínuo em relação ao plano diretor Palm Jebel Ali e apoiam os objetivos do Plano Diretor Urbano Dubai 2040 e da Agenda Econômica Dubai D33, reforçando a visão de longo prazo do emirado para comunidades sustentáveis e de alta qualidade.

Os prêmios seguem a inauguração das vilas Palm Jebel Ali's Beach e Coral Collection, desenvolvidas em colaboração com os principais arquitetos internacionais. O destino também incluirá o Palm Central Private Residences, oferecendo uma expressão conectada da vida na ilha que reúne arquitetura, comunidade e conforto em estilo de resort.

Melhorando ainda mais a infraestrutura comunitária da ilha, o Palm Jebel Ali contará com um centro de varejo de 9.000 m ² e uma mesquita de sexta-feira projetada pela Skidmore, Owings & Merrill. Projetada para acomodar até 1.000 fiéis, a mesquita atenderá aos moradores e visitantes de toda a região.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966589/Palm_Jebel_Ali_Bluejay_Villa.jpg

FONTE Dubai Holding Real Estate