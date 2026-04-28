Nakheel adjudica contratos por más de 3.500 millones de AED para construir 544 villas en Palm Jebel Ali

-Nakheel adjudica contratos por valor de más de 3.500 millones de AED para construir 544 villas en Palm Jebel Ali

DUBAI, EÁU, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nakheel, miembro de Dubai Holding Real Estate, ha adjudicado contratos por valor de más de 3.500 millones de AED a Ginco General Contracting L.L.C y United Engineering Construction (UNEC) para la construcción de 544 villas en Palm Jebel Ali, lo que supone un hito importante en la realización de uno de los proyectos urbanísticos costeros más significativos de Dubái.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali Bluejay Villa

Según los contratos adjudicados, Ginco construirá 354 villas en las Frondas A a D, mientras que UNEC entregará 190 villas en las Frondas E y F. Está previsto que la construcción comience este trimestre y que finalice en el cuarto trimestre de 2028.

Khalid Al Malik, consejero delegado de Dubai Holding Real Estate, declaró: "La adjudicación de estos contratos demuestra un progreso tangible en el desarrollo de Palm Jebel Ali, cuyas obras ya avanzan en varias frondas. Con este impulso creciente, Palm Jebel Ali representa una de las expansiones más significativas del litoral urbano de Dubái en una generación y desempeñará un papel clave en el apoyo al crecimiento a largo plazo del emirato, reforzando aún más su atractivo global como un lugar ideal para vivir, invertir y visitar".

Con siete islas que se extienden a lo largo de 13,4 kilómetros, 16 islas artificiales y más de 90 kilómetros de costa, Palm Jebel Ali se está desarrollando como un destino costero de primer nivel y un importante motor de la futura expansión urbana de Dubái.

La reciente adjudicación de contratos representa un avance continuo en el plan maestro de Palm Jebel Ali y respalda los objetivos del Plan Maestro Urbano Dubái 2040 y la Agenda Económica D33 de Dubái, reforzando la visión a largo plazo del emirato para la creación de comunidades sostenibles y de alta calidad.

Estos premios se otorgan tras la presentación de las villas Beach y Coral Collection de Palm Jebel Ali, desarrolladas en colaboración con destacados arquitectos internacionales. El complejo también incluirá Palm Central Private Residences, que ofrece una experiencia integral de la vida isleña, combinando arquitectura, comunidad y el confort de un resort.

Para complementar la infraestructura comunitaria de la isla, Palm Jebel Ali contará con un centro comercial de 9.000 m² y una Mezquita de los Viernes diseñada por Skidmore, Owings & Merrill. Con capacidad para 1.000 fieles, la mezquita dará servicio a residentes y visitantes de todo el complejo.

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