Nakheel adjudica contratos por un valor de más de 3.500 millones de dirhams para construir 544 villas en Palm Jebel Ali

DUBÁI, EÁU, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nakheel, miembro de Dubai Holding Real Estate, ha adjudicado contratos por un valor de más de 3.500 millones de dirhams a Ginco General Contracting L.L.C y United Engineering Construction (UNEC) para construir 544 villas en Palm Jebel Ali, lo que marca un hito importante en la entrega de uno de los desarrollos costeros más importantes de Dubái.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali Bluejay Villa

Según los contratos adjudicados, Ginco construirá 354 villas en las zonas de la A a la D, mientras que UNEC entregará 190 villas en las zonas E y F. Se tiene programado comenzar la construcción este trimestre, y se tiene previsto culminarla para el cuarto trimestre de 2028.

Khalid Al Malik, director ejecutivo de Dubai Holding Real Estate, comentó: "La adjudicación de estos contratos señala un progreso tangible hacia la entrega de Palm Jebel Ali, y la construcción ahora avanza en múltiples zonas. A medida que el impulso continúa aumentando, Palm Jebel Ali representa una de las expansiones más significativas de la costa urbana de Dubái en una generación y desempeñará un papel clave en el apoyo al crecimiento a largo plazo del emirato, al fortalecer aún más su atractivo mundial como un gran lugar para vivir, invertir y visitar".

Al abarcar siete islas a lo largo de 13,4 kilómetros y tener 16 zonas con acceso a la playa y más de 90 kilómetros de playa, Palm Jebel Ali se está desarrollando como un destino costero de clase mundial y un importante contribuyente a la futura expansión urbana de Dubái.

Las últimas adjudicaciones de contratos representan un progreso continuo en relación con el plan maestro de Palm Jebel Ali y respaldan los objetivos del Plan Maestro Urbano de Dubái 2040 y la Agenda Económica de Dubái D33, lo que refuerza la visión a largo plazo del emirato para comunidades sostenibles y de alta calidad.

Los premios siguen a la inauguración de las villas Beach and Coral Collection de Palm Jebel Ali, desarrolladas en colaboración con destacados arquitectos internacionales. El destino también incluirá las residencias privadas de Palm Central, que ofrece una expresión conectada de la vida de la isla que reúne la arquitectura, la comunidad y el confort del estilo resort.

Palm Jebel Ali mejorará aún más la infraestructura comunitaria de la isla al contar con un centro comercial de 9.000 metros cuadrados y una mezquita del viernes diseñada por Skidmore, Owings & Merrill. Diseñada para acomodar hasta 1.000 fieles, la mezquita servirá a residentes y visitantes en todo el lugar.

Haga clic aquí para ver el video.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966588/Palm_Jebel_Ali_Aerial_Render.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966589/Palm_Jebel_Ali_Bluejay_Villa.jpg

FUENTE Dubai Holding Real Estate