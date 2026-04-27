DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Nakheel, membre de Dubai Holding Real Estate, a attribué des contrats d'une valeur de plus de 3,5 milliards d'AED aux entreprises Ginco General Contracting L.L.C et United Engineering Construction (UNEC) pour la construction de 544 villas sur l'archipel de Palm Jebel Ali, qui signent une étape cruciale dans l'un des principaux projets d'aménagement du front de mer de Dubaï.

Rendu aérien de Palm Jebel Ali Villa Bluejay (villa du geai bleu) à Palm Jebel Ali

Dans le cadre des contrats attribués, Ginco construira 354 villas sur les frondes A à D, tandis que United Engineering Construction livrera 190 villas sur les frondes E et F. La construction devrait débuter ce trimestre, et l'achèvement est prévu pour le quatrième trimestre de 2028.

Khalid Al Malik, directeur général de Dubai Holding Real Estate, a déclaré : « L'attribution de ces contrats signale une progression tangible vers la livraison du projet de Palm Jebel Ali, la construction avançant désormais sur plusieurs frondes. Alors que la dynamique se poursuit, Palm Jebel Ali représente l'une des plus importantes extensions du littoral urbain de Dubaï depuis une génération, et jouera un rôle clé dans le soutien de la croissance à long terme de l'émirat en attirant toujours plus le monde entier grâce à son image d'un endroit où il fait bon vivre, investir et séjourner. »

S'étendant sur 13,4 kilomètres et sept îles, qui représentent 16 frondes et plus de 90 kilomètres de front de mer, le projet de Palm Jebel Ali est pensé comme une destination de classe mondiale au bord de l'eau et un contributeur majeur à la future expansion urbaine de Dubaï.

Les derniers contrats attribués, qui témoignent d'une avancée continue par rapport au plan directeur de Palm Jebel Ali et soutiennent les objectifs du plan directeur urbain de Dubaï 2040 et du programme économique de Dubaï D33, étayent l'ambition à long terme de l'émirat : construire un habitat durable et de qualité pour la communauté.

Ces contrats font suite au dévoilement des villas Beach et Coral Collection de Palm Jebel Ali, dessinées en collaboration avec des architectes internationaux de premier plan. La destination comprendra également les Palm Central Private Residences, qui offrent une expression connectée de la vie insulaire en alliant architecture, communauté et confort d'un centre de villégiature.

Pour renforcer l'infrastructure communautaire de l'archipel, Palm Jebel Ali comprendra un centre commercial de 9 000 m² et une mosquée du vendredi conçue par Skidmore, Owings & Merrill. D'une capacité maximale de 1 000 fidèles, la mosquée accueillera les résidents et les visiteurs de l'archipel.

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